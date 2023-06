Taylor Fritz batte l’ultimo rappresentate francese in singolare e zittisce il pubblico (Video)

Il tennista statunitense Taylor Fritz, attualmente nono nel ranking mondiale, si è qualificato giovedì per il terzo turno del Roland Garros. Fritz ha conquistato la sua vittoria a spese dell’ultimo tennista francese rimasto in singolare, Arthur Rinderknech. Dopo quasi tre ore di partita, Fritz ha sconfitto Rinderknech per 2-6, 6-4, 6-3, 6-4 sul Suzanne Lenglen.

Il pubblico, ostile per gran parte dell’incontro, ha ricevuto una risposta dal 25enne Fritz alla fine del match. Fritz ha celebrato la sua vittoria con un gesto audace: un dito sulla bocca, un chiaro messaggio per il pubblico di fare silenzio. Un gesto che ha naturalmente scatenato reazioni contrastanti tra gli spettatori.

Affrontare un tennista francese a Roland Garros può significare avere il pubblico contro, come ha potuto sperimentare infatti in prima persona Taylor Fritz. Il tennista americano, nonostante l’ostilità degli spettatori, ha mantenuto la concentrazione e ha ottenuto una vittoria importante.

Al terzo turno, Fritz sfiderà sabato l’argentino Francisco Cerundolo, attualmente il numero uno del suo paese. Cerundolo ha eliminato Yannick Hanfmann nel secondo turno. L’argentino è uno dei quattro rappresentanti del suo paese a raggiungere il terzo turno.

La giornata si è conclusa con una vittoria netta dell’attuale numero 27 del mondo, Alexander Zverev, contro il 89esimo classificato Alex Molcan. Zverev ha battuto Molcan 6-4, 6-2, 6-1 in un match durato due ore. Zverev affronterà Frances Tiafoe sabato prossimo.