La “Resurrezione” di Monfils a Roland Garros: Un Trionfo Memorabile (Video)

COSA È SUCCESSO? Gael Monfils, 36 anni, è il 394° nel ranking ATP e, nel 2023, non aveva ancora vinto una partita ATP. A molti sembrava che la sua carriera fosse al termine. Ma poi, improvvisamente, è accaduto qualcosa di straordinario a Roland Garros. In una situazione del tutto surreale, in uno degli ambienti più elettrizzanti degli ultimi anni, il tennista francese è risorto, ottenendo una vittoria memorabile sullo storico campo in terra battuta parigino.

Affrontando Sebastian Baez (42° nel ranking), Monfils ha resistito oltre quattro ore e vinto con il punteggio di 3-6 6-3 7-5 1-6 7-5. La vittoria è epica perché all’inizio del quarto set Gael pareva completamente esaurito sul piano fisico. A partire da quel momento, il francese ha perso dieci degli undici giochi e si è ritrovato con uno svantaggio di 4-0 nel set decisivo. Era finita, vero? Alcuni spettatori del Court Philippe Chatrier hanno pensato di sì e se ne sono andati. Hanno preso una decisione terribile! Monfils è risorto di colpo e ha recuperato fino al 4-4, con un punto vincente dopo l’altro, facendo impazzire il pubblico. Sembrava l’ironia del destino quando Baez ha fatto un altro break e ha servito per chiudere l’incontro. Ma quella era la notte di Monfils. Nonostante i muscoli dell’idolo di casa stessero cedendo ai crampi, Monfils non si è mai arreso, trovando un modo per vincere un duello che ricorderà per il resto dei suoi giorni.

“Onestamente dimentichi che è un incontro al primo turno. Dici solo, wow, che incredibile notte, e c’è stato un punto in cui non sapevo nemmeno più dove fossi” dichiara Monfils dopo la partita. “Ho pensato: ci sono riuscito, ho vinto questa partita. Anche se in fondo sapevo che sarebbe stato molto difficile, mi sono allenato contro di lui questa settimana. Pensavo fosse un grande giocatore: quando ho visto il sorteggio non ero contento. Pensavo che questo non fosse il primo turno che volevo. Una volta iniziato il match, inizi ad accettare questa circostanza e sono riuscito a trovare soluzioni. Sono molto, molto felice. È una delle mie migliori partite e uno dei migliori momenti sportivi che abbia mai potuto vivere”.

E adesso? Ora è il momento di cercare di recuperare nel modo migliore possibile, perché il prossimo turno lo vedrà di fronte a una giovane stella: nientemeno che Holger Rune. Ma il risultato di quella partita quasi non conta, perché ciò che Monfils ha fatto nella serata di martedì al Bois de Boulogne rimarrà impresso nella memoria di tutti coloro che hanno assistito alla partita. Chapeau Monfils!