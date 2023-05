Roland Garros: Fantastico Zeppieri! Rimonta Bublik e vince il primo match in uno Slam. Al secondo turno sfida Ruud

Cuore, testa, ma anche tanto tennis. Pochi minuti dopo la splendida impresa di “Wave” Vavassori, Giulio Zeppieri si regala un meritatissimo primo successo in un main draw di uno Slam battendo il kazako Alexander Bublik in rimonta, 6-0 4-6 4-6 6-3 7-5 lo score dopo 3 ore e 17 minuti. Giulio è venuto a capo di una partita tecnicamente molto complicata, intensa e giocata nel quarto e quinto set sul filo dell’equilibrio, portando a casa i punti decisivi con grande calma, freddezza, bravo a sfruttare le incertezze e “follie” del bizzarro rivale. Dopo un primo set dominato dall’azzurro, grazie “all’assenza” di un Bublik non pervenuto, il kazako ha imposto il suo tennis senza ritmo, i suoi servizi micidiali e le sue continue variazioni, volando avanti due set a uno. Qua Zeppieri rischiava un crollo dal punto di vista mentale perché nel secondo set aveva perso di nuovo il servizio dopo averlo appena strappato, e nel terzo set non era riuscito a sfruttare uno 0-40 nel quarto game. Occasioni che ti restano in testa e che per un giovane così inesperto a questi livelli possono essere mortali. Invece “Zeppo” è stato bravissimo, proprio nel momento più critico ha costruito la sua vittoria, restando aggrappato alla partita palla dopo palla, annullando ben 6 break point complessivi negli ultimi due set e mettendo pressione all’avversario, crollato proprio nelle strette finali dei due parziali decisivi.

Giulio è stato bravissimo in quei frangenti – e per tutto il match – nel reggere fisicamente, restare focalizzato nonostante diversi errori commessi, ancor più contro un avversario che non gli ha mai dato ritmo e punti di riferimento. Non mai è facile giocare contro Bublik, tennista unico nel senso pieno del termine, uno che può sorprenderti in qualsiasi momento con giocate senza alcun senso tattico ma che inquadrate nel suo caos, con quel servizio e con quelle accelerazioni fulminanti, diventano pericolosissime. Zeppieri è stato bravo perché invece di perdere il filo del gioco seguendo e inseguendo il rivale, nel quarto e quinto set è restato totalmente focalizzato sul proprio tennis. La calma dei forti.

Ha capito che in molte fasi di gioco contro Bublik puoi solo assistere. Può spararti una serie di Ace, può accelerare all’improvviso in risposta, con rovesci velocissimi, con qualche cross di diritto che pizzica la riga laterale. Niente, bravo lui. L’importante è lasciar scorrere tutto, pensare al proprio turno di servizio, a costruire lo scambio col diritto cross e farlo correre, aspettando che l’eventuale tempesta passi, e farsi trovare pronto a cogliere il calo o il momento di follia, che nel quarto e quinto set è puntualmente arrivato. Strano che sia arrivato proprio nel rush finale, dove la maggior esperienza e facilità di fare il punto del kazako potevano creare una differenza a suo favore. Ma in realtà, Zepperi si è meritato il successo resistendo, annullando tre palle break nel quarto e poi altre tre nel quinto set, giocandosele tutte con calma e lucidità. Anzi, con semplicità, cercando il suo schema migliore: servizio esterno e poi diritto carico in contro piede o lungo linea, senza troppo rischio ma con velocità. Qua è piaciuto moltissimo Zeppieri, perché lui il tennis ce l’ha dentro, l’ha sempre avuto. Quel che gli è spesso mancata è stata la lucidità dell’applicare schemi semplici nel momento ideale. Su terra rossa, Zeppieri ha più consistenza di un Bublik, il problema era reggere. Oggi Giulio eccome se ha retto, ha avuto spalle larghissime, ha ribaltato momenti difficili andandosi a prendere punti decisivi, e pazienza se ha anche commesso errori. Ha resettato tutto e via, pronto a giocarsi il punto successivo. I numeri di fine match, ancor più in una partita così particolare, contano poco. Quel che pesa tonnellate è l’atteggiamento, la resilienza alle difficoltà.

Si è preso di forza, con talento e lucidità, una vittoria che gli regala il primo secondo turno in un Major, dove sfiderà Casper Ruud, finalista lo scorso anno. Sarà una partita difficilissima, il norvegese è in grande ripresa, ha altra esperienza e un tennis consistente che sarà molto difficile da scardinare. Ma questa intanto resta una vittoria fondamentale per l’azzurro, perché conferma la bontà del lavoro svolto nell’ultimo periodo. Ha finito il match molto più fresco fisicamente dell’avversario, nonostante abbia spinto assai di più e rincorso continuamente le smorzate e accelerazioni del kazako. È una vittoria fondamentale perché ottenuta soffrendo, con testa, gambe, cuore e braccio, tutti gli ingredienti necessari per far bene. Tutti ingredienti che Zeppieri possiede in quantità sufficienti per restare in questi tornei e poter vincere queste partite. È un successo che gli darà tanta fiducia. Bravo, bravissimo Giulio!

Marco Mazzoni

La cronaca

Zeppieri vince il sorteggio e sceglie di servire. Ottima scelta, buone prime, diritto pesante che coglie impreparato il kazako. A zero Giulio vince il primo game. Parte davvero male Bublik, nemmeno il suo fantastico servizio lo sostiene e da fondo campo sbaglia dopo un paio di scambi. Crolla 0-40 (sette punti di fila per Zeppieri), annulla le prime due, la seconda col suo primo Ace, ma sulla terza l’azzurro trova una splendida risposta lungo linea che manda in difesa estrema Sasha, fino all’errore che gli costa un BREAK immediato. 2-0 “Zeppo” e via 3-0 con un eccellente turno di servizio, comanda col diritto e Bublik una volta messo a correre non tiene lo scambio e nemmeno risponde preciso, soffrendo la traiettoria mancina esterna da sinistra. Il kazako non ha pazienza, non accetta di scambiare sulle palle consistenti e arrotate di Zeppieri, finendo per sbagliare troppo. Si ritrova di nuovo spalle al muro sul 15-40, cancella due palle break giocando “finalmente” con un minimo di raziocinio, ma alla terza palla break rischia una smorzata che arriva a rete a malapena. Pessimo Bublik, molto positivo Giulio, che da 4-0 vola 5-0 con un altro buon turno di servizio. È attento l’azzurro a non sbagliare niente, tenere la palla in campo solida e carica di spin, è sufficiente a mandare in crisi il rivale. Bublik butta praticamente via l’ultimo game (con un bel lob di Giulio nell’unico scambio), rischiando il suo classico servizio da sotto, che non funziona. 6-0 Zeppieri, solo 7 punti vinti dal nativo di Gatcina (Russia) nel parziale, con un rendimento al servizio (suo colpo più importante) pessimo. Esce dal campo Alexander, per riordinare le idee.

Secondo set, Zeppieri scatta alla battuta ma è evidentemente distratto. Non c’è ritmo, la pausa l’ha un po’ freddato, tanto da sbagliare quattro palle di fila, regalando di fatto un BREAK che mette in partita il rivale. Bublik ringrazia e trova il suo ritmo al servizio, vincendo il suo primo turno del match, per il 2-0. Il kazako è davvero entrato in partita, ha trovato le misure e continua col suo tennis così unico e personale, non dando mai ritmo e rischiando colpi estemporanei, tra accelerazioni violente, smorzate e tagli. Soprattutto la battuta ora funziona e nemmeno patisce come all’avvio la potenza e rotazione col diritto di Zeppieri. Giulio ha ritrovato concentrazione, si avanza sui turni di servizio, fino al sesto game. Bublik commette un doppio fallo e subisce un ottimo schema offensivo dell’azzurro, per il 30 pari. La prima palla non va, Zeppieri risponde profondo e spinge senza prendere troppi rischi, strappando una palla del contro break sul 30-40. Sasha cerca un difficile serve and volley, con una risposta bassa e poi un passante incrociato, Giulio strappa il contro Break che fissa lo score sul 3 pari. Purtroppo il laziale paga un nuovo calo di tensione: inizia col doppio fallo e subisce un forcing col diritto del rivale e poi non copre bene la rete, concedendo il 15-40 e due palle break. L’azzurro chiude un pessimo game sbagliando la scelta, con una smorzata mal giocata invece di continuare a spingere visto che il rivale era costretto a rincorrere da dietro. Un BREAK che manda avanti il kazako 4-3. Il vantaggio “gasa” Alexander, ora pronto anche a soffrire un po’ da dietro e resistere invece che sparacchiare via appena possibile. Col quinto Ace, Bublik consolida il vantaggio sul 5-3 e chiude 6-4 ai vantaggi. Giulio ha pagato a caro prezzo il pessimo settimo gioco, e complessivamente troppi errori rovescio nel set.

Terzo set, Zeppieri vince il primo game al servizio, reggendo un paio di assalti del rivale. Si avanza sui turni di servizio, fino al quarto game dove Bublik sbaglia tutto, doppio fallo, regalo sotto rete su palla banale, crollando 0-40. Alza l’attenzione il kazako, rischia col servizio e si butta avanti, con ben tre Ace impatta lo score sul 2 pari. Zeppieri è calato in risposta, come nel sesto game, nel quale Sasha non mette nemmeno una prima palla e Giulio non vince nemmeno un punto. Nel settimo game si accende la battaglia. Zeppieri comanda col diritto, Bublik trova le contro mosse, come un lob splendido che porta il game ai vantaggi e poi un passante stretto col diritto che sorprende un Giulio mal posizionato a rete. Si gioca la palla break in modo quasi irridente Bublik, rispondendo a 1 metro dalla riga del servizio… Zeppieri non si distrae e con una prima potente si prende il punto. 4-3 Zeppieri. L’azzurro è di nuovo in difficoltà nel seguente turno di servizio: sente la pressione, gioca più timoroso, corto col diritto e troppo lento al servizio, così che la risposta di Bublik sul 30 pari è fulminante. Zeppieri deve affrontare una palla break e combina un vero e proprio disastro sulla rete, toccando malamente (col braccio impietrito) una volée non così difficile. Un errore gravissimo che gli costa il BREAK, 5-4 Bublik. Il kazako al contrario non trema affatto, 12esimo Ace, via avanti a chiudere sul net, rovescio vincente dal centro, splendido. 40-0 e tre set point. Vola via la risposta di Giulio, mal centrata, per il 6-4 Bublik. Nella stretta finale si è vista tutta la differenza di esperienza e freddezza tra i due, l’azzurro non ha sfruttato 3 palle break nel quarto gioco, il kazako è andato a prendersi sul 4 pari il Break decisivo e poi ha chiuso senza problemi.

Quarto set, Zeppieri alla battuta parte titubante poi si scuote trova anche un Ace. Vince il primo game, 1-0. Bublik continua a macinare servizi ed accelerazioni, palle corte e tagli, senza sbavature, un mix che non dà mai punti di riferimento all’azzurro. Alexander risponde molto aggressivo nel terzo game, costringe Zeppieri ad accelerare i tempi e sbagliare. Un diritto lungo sulla parità costa a Giulio una pericolosissima palla break. Per fortuna la prima palla entra, è coraggioso a seguire a rete un diritto pesante, provocando l’errore nel passante del rivale. Vince un buon game il laziale (2-1), fa il pugno per caricarsi dopo l’ultimo lungo scambio. Sono sempre più laboriosi e sofferti i turni di servizio di Giulio, che continua a sbagliare qualcosa di troppo quando il rivale forza sul suo rovescio, ma l’equilibrio regge fino al 3 pari. Serve l’azzurro, e tra un errore col rovescio e un paio di bei forcing di Bublik, deve fronteggiare una palla break sul 30-40. Trova l’Ace Giulio, ottimo momento, ma l’ennesimo errore di rovescio su di una risposta aggressiva gli costa la secondo PB. E freddo Zeppieri, servizio esterno e diritto aggressivo dal centro, cancella anche questa e si porta 4-3. Soffre, ma resta avanti. Dopo aver condotto ogni suo game con grande agio, improvvisamente è Bublik a distrarsi! Zeppieri è ordinato, spinge col diritto, mentre Sasha perde la prima di servizio e sul 30 pari Giulio trova un bel dritto cross. 30-40, c’è la palla break per l’azzurro! Se la gioca malissimo il kazako, cercando una smorzata che esce malamente. Distrugge la racchetta dopo aver subito un BREAK che manda Zeppieri a servire per il quarto set sul 5-3. Funziona molto bene lo schema servizio esterno ed accelerazione dall’altro lato di Zeppieri, che con tre punti di fila vola 40-0, tre set point. Ok il primo, riprende agevolmente una smorzata troppo lunga. 6-3, il match si decide al quinto set. Bravo l’azzurro a soffrire, rincorrere e restare focalizzato, sfruttando un pessimo turno di battuta del rivale.

Quinto set, Bublik scatta alla battuta, e che battuta… 3 Ace nel game, 1-0. Si complica la vita invece Zeppieri, che nel suo primo turno di battuta commette troppi errori (e non chiude una palla comoda sul 40-30), concedendo una palla break. Con freddezza, ancora con servizio e diritto, l’azzurro si salva e impatta 1 pari. Bene col diritto l’azzurro nei punti importanti dal quarto set in avanti, mentre col rovescio non trova costanza nella profondità. Anche nel terzo gioco col diritto strappa due big points, il secondo con un passante che lascia di sasso il rivale, per il 15-30, ma il servizio di Alexander è una sentenza (2-1). Alta tensione nel quarto game. Il kazako risponde, lotta da dietro e non sparacchia, facendo colpire molte palle all’azzurro, che sbaglia un paio di rovescio. Quello sul 30 pari gli costa la palla break. La gioca molto trattenuto il laziale, non ha rischiato l’affondo ma Bublik non riesce a tenere in campo un rovescio in corsa. Perde la pazienza col diritto Zeppieri su di un lungo scambio, molto “furbo” Bublik nell’alzare la parabola. Seconda palla break per il kazako, ma sbaglia malamente col diritto. Soffre ma regge “Zeppo”, 2 pari. Le gambe sembrano un po’ pesanti, ma il servizio sostiene Bublik, 3-2; pure Zeppieri trova un game rapido, il primo nel set decisivo. Si entra nel rush finale, e l’azzurro è costretto sempre a rincorrere. Con un Ace Sasha chiude il nono game, 5-4. Giulio serve per allungare il match, sotto massima pressione. Trova una risposta spettacolare il kazako, 0-15, ma risponde con il suo miglior schema Giulio, prima esterna e diritto a chiudere, e quindi altri ottimi servizi. Anche lui, con un Ace, impatta 5 pari. Come nel finale del quarto set, sulla stretta finale arriva un momento di tensione accompagnato da un evidente calo fisico per Bublik, che forza da fondo e pure un doppio fallo! 15-40, due palle break per l’azzurro di importanza capitale. Gioca malissimo la prima Giulio, erroraccio sulla rete. Si prende il BREAK sulla seconda, conducendo lo scambio col diritto e forzando l’errore di rovescio del rivale. 6-5, Zeppieri serve per il match. Inizia bene, ottima difesa su di una smorzata non malvagia di Sasha. Con troppa foga sparacchia malamente col diritto in avanzamento, 15 pari. Arriva un Ace provvidenziale, l’ottavo del match. 30-15. Mancano due quindici… Altra bella rincorsa e si prende il punto Giulio, Bublik ormai è sulle ginocchia, lagnandosi con se stesso per le chance a suo dire non sfruttate. 40-15, due Match Point Zeppieri! In rete la risposta del kazako, GAME SET MATCH ZEPPIERI! Grande sofferenza, ha tenuto con forza fisica e coraggio, e si è meritato il primo successo in carriera in un main draw di uno Slam. Bravo Giulio!

Alexander Bublik vs Giulio Zeppieri



