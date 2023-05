Dal Roland Garros: Parlano gli azzurri. Interviste a Jannik Sinner, Elisabetta Cocciaretto felice della vittoria. Cobolli che va a Budapest. Fognini contento ma potrebbe essere anche questo il suo ultimo RG. Parla anche Trevisan (Video)

Jannik Sinner : “Non è mai facile giocare il primo turno, è stato difficile perché c’era tanto vento, ma sono contento della mia prestazione. E’ bello giocare in questo stadio, di sera, con questo pubblico e con questa atmosfera. E’ stata una partita meno semplice di quanto possa sembrare dal punteggio. Dopo il primo game ho trovato un ottimo ritmo, poi lui ha sbagliato qualche palla. Io sono riuscito a fare un break a inizio set. Oggi ho servito abbastanza bene. Oggi abbiamo preparato molto bene la partita.

Sto cercando di giocare un po’ più libero, cercando comunque di sfruttare i punti deboli del mio avversario.

Non ci sono tanti giocatori che hanno giocato così tante partite come me. Finora ho giocato un ottimo tennis, abbiamo lavorato tanto nelle ultime settimane. Fisicamente mi sento molto bene, anche tennisticamente mi sono ritrovato dopo che a Roma non mi ero sentito bene. Spero di riuscire a farlo vedere anche in campo, dove conta”.

Elisabetta Cocciaretto : “E’ un giorno indimenticabile, una gioia per me, per il mio team e per tutte le persone che mi seguono da quando sono piccola. Contro la Kvitova sapevo di dover essere aggressiva; la tattica era chiara, giocare da vicino, cercando di rubarle il tempo. Se le lasci il tempo lei diventa molto insidiosa e può fare winner da ogni parte del campo. Ho provato ad allungare gli scambi, a non darle segnali… anche se in alcuni momenti mi sono innervosita”. E scatta un bel sorriso!

Quando ho saputo di dover giocare contro la Kvitova Mi trovavo a Tolentino. Avevo appena finito l’allenamento ed ero a pranzo, stavamo aspettando il sorteggio; Fausto ad un certo punto guarda un post su Twitter e mi dice ‘sei stata sorteggiata con una testa di serie’. Io ho pensato subito alla Swiatek… quando poi mi ha detto il nome ho detto ‘no, la Kvitova no!’. Ricordavo le condizioni dello scorso anno, la palla viaggiava velocissima e mi sono subito immaginata una partita impossibile. Invece quest’anno le condizioni sono più lente. Ho iniziato ad allenarmi con le mancine, ho provato solo a fare il mio gioco e a non pensare chi mi sarei trovata davanti”.

Tutte le partite sono difficili, se hai davanti a te una Top 10 o una numero 130 cambia poco… lo ha dimostrato oggi il match della Bencic. Io mi concentro su un turno alla volta, una avversaria alla volta… se mi scappa l’occhio al turno successivo lo faccio solo involontariamente!”.

Flavio Cobolli : “Giocare contro il numero 1 è stata un’emozione unica. Ho iniziato un po’ frastornato, era difficile giocare su un campo del genere contro un avversario così. Ho perso ma porto a casa tante cose buone da questa trasferta. So di poter migliorare tanto, ma sono comunque molto soddisfatto. Ora andrò a Budapest per la finale di Europa League della Roma, Bove mi ha trovato il biglietto. Poi giocherò a Heilbronn, Perugia e Parma, dopo Wimbledon”

E’ impressionante come gestisce i punti importanti, ha una velocità di palla superiore a molti giocatori in campo in questo torneo. Ma anche lui come tutti noi esseri umani ha i suoi punti deboli.

Lì ho giocato a Todi la mia prima partita Challenger contro di lui, qui ho giocato la mia prima partita Slam contro di lui. Io da allora sono cresciuto meno di lui, ma sono comunque cresciuto tanto. Ora mi rimetterò a lavorare solo per mettere in difficoltà avversari come lui”.

Questa partita ha comunque confermato il suo buon livello di gioco, un elemento in più che corrobora le ambizioni di passare definitivamente dal circuito Challenger ai tornei ATP. “Credo che il livello dei Challenger si sia alzato tanto negli ultimi anni. Chi gioca nel circuito ATP ha un altro passo ma noi ce la giochiamo un po’ con tutti. Questo movimento ci sta facendo crescere a tutti, se non migliori velocemente nei Challenger non arrivi a giocare questo tipo di partite”.

Credo di aver fatto una buona prima parte di stagione. Dopo l’Australia sono rimasto fermo due mesi per infortunio, da allora però sto reagendo bene. Sono soddisfatto della mia stagione finora, speriamo di continuare su questa strada. L’obiettivo è di crescere mentalmente, perché se ci riesco posso vincere più partite”.

Fabio Fognini : “Se sto bene posso ancora dire la mia. A 36 anni sono ancora competitivo e questo tipo di partite mi tengono vivo.

Dopo essere stato ai box per un mese aver giocato Roma e aver fatto terzo turno questo è un altro risultato che mi riempie di orgoglio”.

Con Corrado Barazzutti c’è stima reciproca, mi conosce da quando ho 15 anni, sa come pungermi e come motivarmi. E’ sempre stato un punto fermo per tutta la mia carriera. Mi ha rimesso in sesto e tennisticamente sono di nuovo ordinato. Ho lavorato molto sulla parte fisica per tornare a giocare questo tipo di tornei. Il ranking? Non mi preoccupa, sono sceso al numero 130 anche per sfortuna. Adesso non è la mia priorità, oggi da 130 ho dato 3 set a zero ad un Top 10 e questo qualcosa vorrà pur dire”.

Non so quanti Roland Garros giocherò ancora, potrebbe essere l’ultimo, o forse no. A fine anno tirerò le somme. Al momento dico solo che sono contento di aver giocato bene, di aver battuto Felix e contento di poter giocare un’altra partita nel mio Slam preferito”.

Martina Trevisan : “Prima di Roma avevo qualche problemino alla spalla che, grazie ai dottori della Federazione, era sembrato che fosse passato, invece poi dopo è ritornato. Il problema per il quale mi sono ritirata a Rabat è venuto invece fuori proprio lì: io soffro del morbo di Haglund al piede destro, i campi hanno una terra diversa e dopo la partita con la Fett quasi non camminavo. Questa è una cosa che mi porto dietro già da settembre dell’anno scorso, che devo tenere sotto controllo ma che non mi stava dando dei segnali per cui dovessi fermarmi. Sulla terra di Rabat si scivola molto e forse il piede ha lavorato in maniera differente…forse non dovevo nemmeno entrare in campo però sono molto testarda e questo mi deve essere di insegnamento per il futuro.

Mi sono allenata solo ieri un’ora: oggi era difficile emotivamente, fisicamente. Ho fatto quello che potevo ma purtroppo si è visto che la mobilità non era al massimo e di fronte a me avevo una campionessa che, anche se diventata mamma da poco, era in fiducia dopo aver vinto un torneo la scorsa settimana. Sarebbe stata difficile anche se fossi stata al 100%”.

