Roland Garros: I risultati con il dettaglio del Day 1. Eliminata Maria Sakkari. Vince lottando Stefanos Tsitsipas. Arriva la vittoria netta di Aryna Sabalenka. Hurkacz e Khachanov si salvano (LIVE e Video)

Maria Sakkari, numero otto nel ranking mondiale, è stata la prima tennista della top 10 a dire addio al Roland Garros, sconfitta subito nel turno inaugurale.

La tennista greca ha deluso le aspettative, confermando un periodo di forma non ottimale, cedendo alla sempre agguerrita Karolina Muchova, numero 42 nel ranking, con il punteggio di 7-6(5) 7-5, dopo 2 ore e 10 minuti di partita.

Con questa vittoria, Muchova prosegue il suo cammino verso il secondo turno, dove affronterà l’argentina Nadia Podoroska. Podoroska ha precedentemente battuto la wild card francese Jessika Ponchet con un convincente 6-0 6-2.

Nonostante la posizione elevata nel ranking, Sakkari non è riuscita a imporsi sulla sua avversaria, in un match che ha rivelato la sua difficoltà attuale. Al contrario, Muchova ha saputo sfruttare la situazione, dimostrando grande grinta e una prestazione da elogiare.

Il risultato segna un duro colpo per Sakkari, che sperava di poter andare avanti nel prestigioso torneo del Grande Slam. D’altro canto, apre nuove opportunità per Muchova e Podoroska, le quali guardano ora avanti ai prossimi match con rinnovato entusiasmo.

Il numero 5 del mondo, Stefanos Tsisipas, ha salvato quattro palle set nel quarto set ed ha dovuto lottare duramente per tenere a bada il mancino ceco Jiri Vesely con il punteggio di 7-5, 6-3, 4-6, 7-6(7) e prenotare l’incontro di secondo turno con il qualificato Emilio Nava o lo spagnolo Roberto Carballes Baena.

Il numero 13 del tabellone, il polacco Hubert Hurkacz, è riuscito a superare una dura sfida in cinque set, impiegando 3 ore e 37 minuti per avere la meglio su David Goffin e prepararsi per il secondo turno contro Tallon Griekspoor. Anche Griekspoor è riuscito a vincere una partita in cinque set, contro il qualificato spagnolo Pedro Martinez.

Hurkacz ha concluso la partita con un punteggio di 6-3, 5-7, 6-4, 2-6, 6-4, raggiungendo così per la terza volta in sei partecipazioni il secondo turno a Parigi.

Il numero 11 del seeding, Karen Khachanov, è scampato all’eliminazione, risalendo da due set a zero per superare il giocatore di casa Constant Lestienne 3-6, 1-6, 6-2, 6-1, 6-3 e prenotare un incontro di secondo turno con il qualificato moldavo Radu Albot.

La prima candidata di spicco a prendere la parola a Roland Garros è stata Aryna Sabalenka, la tennista bielorussa che non ha esitato a mettere in mostra la sua forza. Si prevedeva un duello intenso e carico di tensione con l’ucraina Marta Kostyuk, ma la numero due del ranking mondiale ha superato il primo ostacolo nel suo percorso a Parigi senza grandi difficoltà, ottenendo senza sforzo il pass per il secondo turno.

Sabalenka ha risolto la questione con i parziali 6-3 6-2, in poco più di un’ora, dimostrando di essere superiore, almeno per il momento, alla 39esima del ranking mondiale. La campionessa dell’Australian Open ha avuto un piccolo momento di difficoltà nel primo set, quando ha visto Kostyuk fare il break per portarsi avanti 3-2, ma la reazione è stata implacabile: ha vinto sei giochi consecutivi, entrando subito con un break di vantaggio nel secondo set. Con naturalezza, ha chiuso il conto e ora sfiderà Iryna Shymanovich.

Alla fine della partita la Kostyuk non ha stretto la mano all’avversaria per le note vicende politiche in corso nei tre paesi.

Marta Kostyuk vs Aryna Sabalenka



GS Roland Garros Marta Kostyuk Marta Kostyuk 3 2 Aryna Sabalenka [2] Aryna Sabalenka [2] 6 6 Vincitore: Aryna Sabalenka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Aryna Sabalenka 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-5 → 2-6 Marta Kostyuk 15-0 15-15 30-15 40-15 1-5 → 2-5 Aryna Sabalenka 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-4 → 1-5 Marta Kostyuk 15-0 15-15 15-30 15-40 1-3 → 1-4 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Marta Kostyuk 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 Aryna Sabalenka 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Marta Kostyuk 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 Marta Kostyuk 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-4 → 3-5 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Marta Kostyuk 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-2 → 3-3 Aryna Sabalenka 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 Marta Kostyuk 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Aryna Sabalenka 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Marta Kostyuk 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Aryna Sabalenka 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Jiri Vesely vs Stefanos Tsitsipas



GS Roland Garros Jiri Vesely Jiri Vesely 5 3 6 6 Stefanos Tsitsipas [5] Stefanos Tsitsipas [5] 7 6 4 7 Vincitore: Stefanos Tsitsipas Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 4*-3 5*-3 6-3* 6-4* 6*-5 6*-6 7-6* 7-7* 7*-8 6-6 → 6-7 Stefanos Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 40-15 6-5 → 6-6 Jiri Vesely 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 Stefanos Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 Jiri Vesely 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Stefanos Tsitsipas 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Jiri Vesely 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 Stefanos Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Jiri Vesely 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Stefanos Tsitsipas 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-2 → 2-2 Jiri Vesely 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 Stefanos Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Jiri Vesely 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 Stefanos Tsitsipas 0-15 15-15 15-30 15-40 5-4 → 6-4 Jiri Vesely 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Stefanos Tsitsipas 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Jiri Vesely 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Stefanos Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Jiri Vesely 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Stefanos Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Jiri Vesely 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Stefanos Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Jiri Vesely 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Stefanos Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Jiri Vesely 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 Stefanos Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Jiri Vesely 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 Stefanos Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Jiri Vesely 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Stefanos Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Jiri Vesely 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Stefanos Tsitsipas 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Jiri Vesely 15-0 15-15 15-30 15-40 5-6 → 5-7 Stefanos Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 Jiri Vesely 0-15 0-30 0-40 15-40 5-4 → 5-5 Stefanos Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 Jiri Vesely 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 Stefanos Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 Jiri Vesely 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Stefanos Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 Jiri Vesely 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Stefanos Tsitsipas 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 Jiri Vesely 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Stefanos Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Alizé Cornet vs Camila Giorgi



GS Roland Garros Alizé Cornet Alizé Cornet 3 4 Camila Giorgi Camila Giorgi 6 6 Vincitore: Camila Giorgi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Alizé Cornet 0-15 0-30 0-40 4-5 → 4-6 Camila Giorgi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 Alizé Cornet 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-3 → 4-4 Camila Giorgi 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 4-3 Alizé Cornet 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Camila Giorgi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 Alizé Cornet 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 2-2 Camila Giorgi 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 2-1 Alizé Cornet 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Camila Giorgi 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Alizé Cornet 0-15 0-30 0-40 15-40 3-5 → 3-6 Camila Giorgi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-5 → 3-5 Alizé Cornet 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-4 → 2-5 Camila Giorgi 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Alizé Cornet 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 Camila Giorgi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 2-2 Alizé Cornet 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Camila Giorgi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Alizé Cornet 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Adrian Mannarino vs Ugo Humbert (non prima delle 19:00)



GS Roland Garros Adrian Mannarino Adrian Mannarino 3 3 1 Ugo Humbert Ugo Humbert 6 6 6 Vincitore: Ugo Humbert Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 Ugo Humbert 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-5 → 1-6 Adrian Mannarino 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-4 → 1-5 Ugo Humbert 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Adrian Mannarino 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 Ugo Humbert 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Adrian Mannarino 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Ugo Humbert 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Adrian Mannarino 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-5 → 3-6 Ugo Humbert 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 Adrian Mannarino 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 Ugo Humbert 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Adrian Mannarino 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Ugo Humbert 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Adrian Mannarino 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Ugo Humbert 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Adrian Mannarino 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Ugo Humbert 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Adrian Mannarino 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 Ugo Humbert 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Adrian Mannarino 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 2-4 Ugo Humbert 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Adrian Mannarino 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 Ugo Humbert 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Adrian Mannarino 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Ugo Humbert 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

GS Roland Garros Karen Khachanov [11] Karen Khachanov [11] 3 1 6 6 6 Constant Lestienne Constant Lestienne 6 6 2 1 3 Vincitore: Karen Khachanov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 6-3 Karen Khachanov 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 Constant Lestienne 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-3 → 5-3 Karen Khachanov 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Constant Lestienne 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Karen Khachanov 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Constant Lestienne 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 Karen Khachanov 15-0 15-15 15-30 15-40 2-0 → 2-1 Constant Lestienne 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 Karen Khachanov 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-1 Constant Lestienne 0-15 0-30 0-40 5-1 → 6-1 Karen Khachanov 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 Constant Lestienne 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-1 → 4-1 Karen Khachanov 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Constant Lestienne 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Karen Khachanov 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 1-1 Constant Lestienne 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 Karen Khachanov 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 Constant Lestienne 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-2 → 5-2 Karen Khachanov 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Constant Lestienne 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 Karen Khachanov 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Constant Lestienne 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Karen Khachanov 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Constant Lestienne 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Karen Khachanov 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-5 → 1-6 Constant Lestienne 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-4 → 1-5 Karen Khachanov 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 1-3 → 1-4 Constant Lestienne 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Karen Khachanov 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 Constant Lestienne 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Karen Khachanov 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Constant Lestienne 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 Karen Khachanov 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-4 → 3-5 Constant Lestienne 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Karen Khachanov 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Constant Lestienne 0-15 0-30 0-40 1-3 → 2-3 Karen Khachanov 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 Constant Lestienne 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Karen Khachanov 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Constant Lestienne 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Maria Sakkari vs Karolina Muchova



GS Roland Garros Maria Sakkari [8] Maria Sakkari [8] 6 5 Karolina Muchova Karolina Muchova 7 7 Vincitore: Karolina Muchova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Maria Sakkari 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-6 → 5-7 Karolina Muchova 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Maria Sakkari 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Karolina Muchova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 Maria Sakkari 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Karolina Muchova 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Maria Sakkari 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 Karolina Muchova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Maria Sakkari 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 2-2 Karolina Muchova 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 2-1 Maria Sakkari 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 Karolina Muchova 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 2-3* 2-4* 2*-5 3*-5 4-5* 4-6* 5*-6 6-6 → 6-7 Karolina Muchova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-6 → 6-6 Maria Sakkari 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-5 → 5-6 Karolina Muchova 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Maria Sakkari 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Karolina Muchova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Maria Sakkari 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Karolina Muchova 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 Maria Sakkari 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-1 → 3-2 Karolina Muchova 15-0 30-0 30-15 40-15 3-0 → 3-1 Maria Sakkari 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 Karolina Muchova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Maria Sakkari 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Laslo Djere vs Andrey Rublev



GS Roland Garros Laslo Djere Laslo Djere 1 6 3 4 Andrey Rublev [7] Andrey Rublev [7] 6 3 6 6 Vincitore: Andrey Rublev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 4-6 Andrey Rublev 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 Laslo Djere 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Andrey Rublev 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 Laslo Djere 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 Andrey Rublev 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Laslo Djere 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 Andrey Rublev 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Laslo Djere 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Andrey Rublev 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Laslo Djere 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 Andrey Rublev 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 Laslo Djere 0-15 0-30 0-40 3-4 → 3-5 Andrey Rublev 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Laslo Djere 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Andrey Rublev 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Laslo Djere 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 2-2 Andrey Rublev 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 Laslo Djere 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Andrey Rublev 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Laslo Djere 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-3 → 6-3 Andrey Rublev 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-3 → 5-3 Laslo Djere 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 Andrey Rublev 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Laslo Djere 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Andrey Rublev 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Laslo Djere 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Andrey Rublev 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-1 → 1-1 Laslo Djere 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Andrey Rublev 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-5 → 1-6 Laslo Djere 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-4 → 1-5 Andrey Rublev 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 Laslo Djere 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 Andrey Rublev 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Laslo Djere 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Andrey Rublev 15-0 30-0 40-0 40-15 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Danielle Collins vs Jessica Pegula



GS Roland Garros Danielle Collins Danielle Collins 4 2 Jessica Pegula [3] Jessica Pegula [3] 6 6 Vincitore: Jessica Pegula Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Jessica Pegula 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 2-6 Danielle Collins 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-5 → 2-5 Jessica Pegula 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 1-5 Danielle Collins 15-0 15-15 15-30 15-40 1-3 → 1-4 Jessica Pegula 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 Danielle Collins 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Jessica Pegula 0-15 0-30 0-40 0-1 → 1-1 Danielle Collins 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Jessica Pegula 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 Danielle Collins 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 Jessica Pegula 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Danielle Collins 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-3 → 3-4 Jessica Pegula 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-3 → 3-3 Danielle Collins 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 2-3 Jessica Pegula 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-2 → 2-2 Danielle Collins 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Jessica Pegula 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 Danielle Collins 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

GS Roland Garros David Goffin David Goffin 3 7 4 6 4 Hubert Hurkacz [13] Hubert Hurkacz [13] 6 5 6 2 6 Vincitore: Hubert Hurkacz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 4-6 Hubert Hurkacz 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 David Goffin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 Hubert Hurkacz 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-4 → 3-5 David Goffin 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 Hubert Hurkacz 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 David Goffin 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-2 → 2-3 Hubert Hurkacz 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 David Goffin 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Hubert Hurkacz 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 David Goffin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-2 Hubert Hurkacz 0-15 0-30 0-40 15-40 5-2 → 6-2 David Goffin 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Hubert Hurkacz 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 David Goffin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 Hubert Hurkacz 15-0 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 David Goffin 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 Hubert Hurkacz 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 David Goffin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Hubert Hurkacz 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 David Goffin 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-4 → 4-5 Hubert Hurkacz 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 David Goffin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Hubert Hurkacz 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 David Goffin 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-1 → 3-2 Hubert Hurkacz 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 David Goffin 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Hubert Hurkacz 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 David Goffin 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Hubert Hurkacz 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 6-5 → 7-5 David Goffin 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 Hubert Hurkacz 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 David Goffin 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Hubert Hurkacz 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-4 → 4-4 David Goffin 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 Hubert Hurkacz 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 David Goffin 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 Hubert Hurkacz 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 David Goffin 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Hubert Hurkacz 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 David Goffin 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Hubert Hurkacz 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 David Goffin 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 3-4 → 3-5 Hubert Hurkacz 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 David Goffin 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Hubert Hurkacz 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 David Goffin 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-1 → 2-2 Hubert Hurkacz 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 David Goffin 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Hubert Hurkacz 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Magda Linette vs Leylah Fernandez



GS Roland Garros Magda Linette [21] Magda Linette [21] 3 6 3 Leylah Fernandez Leylah Fernandez 6 1 6 Vincitore: Leylah Fernandez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 Leylah Fernandez 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-5 → 3-6 Magda Linette 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-4 → 3-5 Leylah Fernandez 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Magda Linette 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Leylah Fernandez 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Magda Linette 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Leylah Fernandez 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Magda Linette 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Leylah Fernandez 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Magda Linette 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 5-1 → 6-1 Leylah Fernandez 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 4-1 → 5-1 Magda Linette 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Leylah Fernandez 15-0 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 Magda Linette 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 Leylah Fernandez 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Magda Linette 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Leylah Fernandez 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Magda Linette 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-4 → 3-5 Leylah Fernandez 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 3-4 Magda Linette 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 3-3 Leylah Fernandez 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 Magda Linette 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Leylah Fernandez 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Magda Linette 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Leylah Fernandez 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Arthur Cazaux vs Corentin Moutet



GS Roland Garros Arthur Cazaux Arthur Cazaux 1 3 6 4 Corentin Moutet Corentin Moutet 6 6 4 6 Vincitore: Corentin Moutet Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 4-6 Corentin Moutet 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 Arthur Cazaux 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 Corentin Moutet 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Arthur Cazaux 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Corentin Moutet 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Arthur Cazaux 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 Corentin Moutet 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Arthur Cazaux 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Corentin Moutet 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Arthur Cazaux 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 Corentin Moutet 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-4 → 6-4 Arthur Cazaux 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Corentin Moutet 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Arthur Cazaux 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Corentin Moutet 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Arthur Cazaux 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 Corentin Moutet 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Arthur Cazaux 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Corentin Moutet 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Arthur Cazaux 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Corentin Moutet 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 Arthur Cazaux 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-5 → 3-5 Corentin Moutet 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 Arthur Cazaux 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 2-4 Corentin Moutet 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Arthur Cazaux 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 Corentin Moutet 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Arthur Cazaux 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Corentin Moutet 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Arthur Cazaux 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-5 → 1-6 Corentin Moutet 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 Arthur Cazaux 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-4 → 1-4 Corentin Moutet 0-15 15-15 30-15 40-15 0-3 → 0-4 Arthur Cazaux 0-15 0-30 0-40 0-2 → 0-3 Corentin Moutet 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Arthur Cazaux 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Jule Niemeier vs Daria Kasatkina



GS Roland Garros Jule Niemeier Jule Niemeier 40 3 1 Daria Kasatkina [9] • Daria Kasatkina [9] 30 6 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Daria Kasatkina 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-3 Jule Niemeier 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 Daria Kasatkina 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Jule Niemeier 0-15 0-30 0-40 1-0 → 1-1 Daria Kasatkina 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Jule Niemeier 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-5 → 3-6 Daria Kasatkina 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Jule Niemeier 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 3-4 Daria Kasatkina 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-3 → 3-3 Jule Niemeier 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 Daria Kasatkina 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Jule Niemeier 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Daria Kasatkina 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-1 → 1-1 Jule Niemeier 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

Nadia Podoroska vs Jessika Ponchet



GS Roland Garros Nadia Podoroska Nadia Podoroska 6 6 Jessika Ponchet Jessika Ponchet 0 2 Vincitore: Nadia Podoroska Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Nadia Podoroska 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 Jessika Ponchet 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-2 → 5-2 Nadia Podoroska 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 Jessika Ponchet 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-1 → 3-2 Nadia Podoroska 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 Jessika Ponchet 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Nadia Podoroska 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 Jessika Ponchet 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 Nadia Podoroska 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-0 → 6-0 Jessika Ponchet 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-0 → 5-0 Nadia Podoroska 0-15 15-15 30-15 40-15 3-0 → 4-0 Jessika Ponchet 0-15 0-30 0-40 2-0 → 3-0 Nadia Podoroska 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 Jessika Ponchet 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

Marton Fucsovics vs Hugo Grenier



GS Roland Garros Marton Fucsovics Marton Fucsovics 6 5 6 6 Hugo Grenier Hugo Grenier 3 7 1 3 Vincitore: Marton Fucsovics Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-3 Marton Fucsovics 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 Hugo Grenier 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 Marton Fucsovics 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 Hugo Grenier 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 4-2 Marton Fucsovics 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Hugo Grenier 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 Marton Fucsovics 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Hugo Grenier 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Marton Fucsovics 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 Hugo Grenier 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-1 → 6-1 Marton Fucsovics 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 Hugo Grenier 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-1 → 4-1 Marton Fucsovics 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 3-1 Hugo Grenier 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 Marton Fucsovics 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Hugo Grenier 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Marton Fucsovics 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-6 → 5-7 Hugo Grenier 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 Marton Fucsovics 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 Hugo Grenier 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Marton Fucsovics 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-3 → 4-4 Hugo Grenier 15-0 15-15 15-30 15-40 3-3 → 4-3 Marton Fucsovics 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Hugo Grenier 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 Marton Fucsovics 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Hugo Grenier 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Marton Fucsovics 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Hugo Grenier 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Marton Fucsovics 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Hugo Grenier 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 5-3 Marton Fucsovics 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 Hugo Grenier 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 Marton Fucsovics 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Hugo Grenier 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 Marton Fucsovics 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 Hugo Grenier 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 Marton Fucsovics 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Leolia Jeanjean vs Kimberly Birrell



GS Roland Garros Leolia Jeanjean Leolia Jeanjean 6 6 6 Kimberly Birrell Kimberly Birrell 4 7 3 Vincitore: Leolia Jeanjean Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Leolia Jeanjean 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Kimberly Birrell 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 Leolia Jeanjean 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Kimberly Birrell 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 Leolia Jeanjean 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Kimberly Birrell 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-2 → 2-2 Leolia Jeanjean 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Kimberly Birrell 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 1-1 Leolia Jeanjean 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 2-1* 3-1* 4*-1 4*-2 5-2* 6-2* 6*-3 6*-4 6-5* 6-6* 6*-7 6-6 → 6-7 Leolia Jeanjean 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 Kimberly Birrell 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 Leolia Jeanjean 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 5-4 → 5-5 Kimberly Birrell 0-15 0-30 0-40 4-4 → 5-4 Leolia Jeanjean 0-15 0-30 15-30 15-40 4-3 → 4-4 Kimberly Birrell 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 Leolia Jeanjean 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-1 → 4-2 Kimberly Birrell 0-15 0-30 15-30 15-40 3-1 → 4-1 Leolia Jeanjean 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Kimberly Birrell 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 Leolia Jeanjean 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Kimberly Birrell 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Leolia Jeanjean 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Kimberly Birrell 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 Leolia Jeanjean 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-2 → 5-3 Kimberly Birrell 0-15 0-30 0-40 15-40 4-2 → 5-2 Leolia Jeanjean 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Kimberly Birrell 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Leolia Jeanjean 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 2-2 Kimberly Birrell 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Leolia Jeanjean 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Kimberly Birrell 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Lucas Pouille vs Jurij Rodionov



GS Roland Garros Lucas Pouille Lucas Pouille 6 6 6 Jurij Rodionov Jurij Rodionov 2 4 3 Vincitore: Lucas Pouille Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Lucas Pouille 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 Jurij Rodionov 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 5-3 Lucas Pouille 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Jurij Rodionov 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-1 → 4-2 Lucas Pouille 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Jurij Rodionov 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-0 → 3-1 Lucas Pouille 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Jurij Rodionov 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Lucas Pouille 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Jurij Rodionov 0-15 0-30 0-40 5-4 → 6-4 Lucas Pouille 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 Jurij Rodionov 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 4-4 Lucas Pouille 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Jurij Rodionov 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Lucas Pouille 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Jurij Rodionov 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Lucas Pouille 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Jurij Rodionov 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Lucas Pouille 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Jurij Rodionov 15-0 15-15 15-30 30-30 15-40 30-40 5-2 → 6-2 Lucas Pouille 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 Jurij Rodionov 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-1 → 4-2 Lucas Pouille 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Jurij Rodionov 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 Lucas Pouille 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Jurij Rodionov 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Lucas Pouille 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Shuai Zhang vs Magdalena Frech



GS Roland Garros Shuai Zhang [29] Shuai Zhang [29] 1 1 Magdalena Frech Magdalena Frech 6 6 Vincitore: Magdalena Frech Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Shuai Zhang 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-5 → 1-6 Magdalena Frech 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-5 → 1-5 Shuai Zhang 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-4 → 0-5 Magdalena Frech 15-0 15-15 30-15 40-15 0-3 → 0-4 Shuai Zhang 0-15 0-30 0-40 0-2 → 0-3 Magdalena Frech 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Shuai Zhang 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Magdalena Frech 15-0 15-15 30-15 40-15 1-5 → 1-6 Shuai Zhang 0-15 0-30 0-40 1-4 → 1-5 Magdalena Frech 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Shuai Zhang 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 Magdalena Frech 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 Shuai Zhang 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Magdalena Frech 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Thanasi Kokkinakis vs Daniel Evans



GS Roland Garros Thanasi Kokkinakis Thanasi Kokkinakis 6 6 6 Daniel Evans [20] Daniel Evans [20] 4 4 4 Vincitore: Thanasi Kokkinakis Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 Thanasi Kokkinakis 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 Daniel Evans 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-4 → 5-4 Thanasi Kokkinakis 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-3 → 4-4 Daniel Evans 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 Thanasi Kokkinakis 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Daniel Evans 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-2 → 3-2 Thanasi Kokkinakis 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Daniel Evans 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Thanasi Kokkinakis 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Daniel Evans 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Thanasi Kokkinakis 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 Daniel Evans 0-15 15-15 15-30 15-40 4-4 → 5-4 Thanasi Kokkinakis 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Daniel Evans 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-4 → 3-4 Thanasi Kokkinakis 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 2-4 Daniel Evans 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Thanasi Kokkinakis 0-15 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 Daniel Evans 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Thanasi Kokkinakis 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 Daniel Evans 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Thanasi Kokkinakis 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 Daniel Evans 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 Thanasi Kokkinakis 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Daniel Evans 0-15 15-15 15-30 15-40 3-3 → 4-3 Thanasi Kokkinakis 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 3-3 Daniel Evans 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Thanasi Kokkinakis 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Daniel Evans 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Thanasi Kokkinakis 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Daniel Evans 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

Elise Mertens vs Viktoria Hruncakova



GS Roland Garros Elise Mertens [28] Elise Mertens [28] 6 6 Viktoria Hruncakova Viktoria Hruncakova 1 4 Vincitore: Elise Mertens Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Viktoria Hruncakova 0-15 0-30 15-30 15-40 5-4 → 6-4 Elise Mertens 0-15 15-15 15-30 15-40 5-3 → 5-4 Viktoria Hruncakova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-3 → 5-3 Elise Mertens 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Viktoria Hruncakova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-3 → 3-3 Elise Mertens 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 Viktoria Hruncakova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 2-2 Elise Mertens 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 1-2 Viktoria Hruncakova 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Elise Mertens 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Viktoria Hruncakova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-1 → 6-1 Elise Mertens 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 5-0 → 5-1 Viktoria Hruncakova 0-15 0-30 0-40 4-0 → 5-0 Elise Mertens 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-0 → 4-0 Viktoria Hruncakova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-0 → 3-0 Elise Mertens 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 Viktoria Hruncakova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Lorenzo Musetti vs Mikael Ymer



GS Roland Garros Lorenzo Musetti [17] Lorenzo Musetti [17] 7 6 6 Mikael Ymer Mikael Ymer 5 2 4 Vincitore: Lorenzo Musetti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 Lorenzo Musetti 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Mikael Ymer 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 Lorenzo Musetti 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Mikael Ymer 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Lorenzo Musetti 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 Mikael Ymer 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 3-2 Lorenzo Musetti 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Mikael Ymer 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Lorenzo Musetti 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Mikael Ymer 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Lorenzo Musetti 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 Mikael Ymer 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-2 → 5-2 Lorenzo Musetti 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Mikael Ymer 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 Lorenzo Musetti 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 Mikael Ymer 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Lorenzo Musetti 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Mikael Ymer 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Lorenzo Musetti 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 6-5 → 7-5 Mikael Ymer 0-15 0-30 0-40 15-40 5-5 → 6-5 Lorenzo Musetti 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 Mikael Ymer 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 Lorenzo Musetti 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Mikael Ymer 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-4 → 3-4 Lorenzo Musetti 0-15 0-30 0-40 2-3 → 2-4 Mikael Ymer 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Lorenzo Musetti 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 2-2 Mikael Ymer 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 Lorenzo Musetti 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Mikael Ymer 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

GS Roland Garros Sebastian Ofner Sebastian Ofner 6 7 6 Maxime Cressy Maxime Cressy 4 6 2 Vincitore: Sebastian Ofner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 Maxime Cressy 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-2 → 6-2 Sebastian Ofner 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Maxime Cressy 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-1 → 4-2 Sebastian Ofner 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Maxime Cressy 15-0 30-0 40-0 40-15 3-0 → 3-1 Sebastian Ofner 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 3-0 Maxime Cressy 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 Sebastian Ofner 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 4-0* 4*-1 4*-2 4-3* 4-4* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6* 7*-6 6-6 → 7-6 Sebastian Ofner 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 6-5 → 6-6 Maxime Cressy 0-15 0-30 0-40 5-5 → 6-5 Sebastian Ofner 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Maxime Cressy 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Sebastian Ofner 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Maxime Cressy 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Sebastian Ofner 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Maxime Cressy 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Sebastian Ofner 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Maxime Cressy 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Sebastian Ofner 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-0 → 1-1 Maxime Cressy 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Sebastian Ofner 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Maxime Cressy 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 Sebastian Ofner 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Maxime Cressy 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 Sebastian Ofner 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Maxime Cressy 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 3-2 Sebastian Ofner 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 Maxime Cressy 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Sebastian Ofner 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Maxime Cressy 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Mackenzie Mcdonald vs Sebastian Korda



GS Roland Garros Mackenzie Mcdonald Mackenzie Mcdonald 4 5 4 Sebastian Korda [24] Sebastian Korda [24] 6 7 6 Vincitore: Sebastian Korda Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Sebastian Korda 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 4-6 Mackenzie Mcdonald 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 4-4 → 4-5 Sebastian Korda 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Mackenzie Mcdonald 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Sebastian Korda 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Mackenzie Mcdonald 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Sebastian Korda 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 Mackenzie Mcdonald 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Sebastian Korda 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Mackenzie Mcdonald 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Sebastian Korda 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-6 → 5-7 Mackenzie Mcdonald 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-5 → 5-6 Sebastian Korda 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-5 → 5-5 Mackenzie Mcdonald 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-4 → 4-5 Sebastian Korda 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 Mackenzie Mcdonald 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Sebastian Korda 15-0 15-15 15-30 15-40 2-3 → 3-3 Mackenzie Mcdonald 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 Sebastian Korda 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 2-2 Mackenzie Mcdonald 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Sebastian Korda 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 Mackenzie Mcdonald 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Sebastian Korda 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 Mackenzie Mcdonald 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Sebastian Korda 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-4 → 3-5 Mackenzie Mcdonald 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 3-3 → 3-4 Sebastian Korda 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Mackenzie Mcdonald 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Sebastian Korda 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Mackenzie Mcdonald 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Sebastian Korda 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-1 → 1-1 Mackenzie Mcdonald 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

Tamara Zidansek vs Qinwen Zheng



GS Roland Garros Tamara Zidansek Tamara Zidansek 3 1 Qinwen Zheng [19] Qinwen Zheng [19] 6 6 Vincitore: Qinwen Zheng Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Tamara Zidansek 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-5 → 1-6 Qinwen Zheng 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-4 → 1-5 Tamara Zidansek 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-4 → 1-4 Qinwen Zheng 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-3 → 0-4 Tamara Zidansek 0-15 0-30 15-30 15-40 0-2 → 0-3 Qinwen Zheng 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Tamara Zidansek 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Qinwen Zheng 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 Tamara Zidansek 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-4 → 3-5 Qinwen Zheng 0-15 0-30 15-30 15-40 2-4 → 3-4 Tamara Zidansek 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 2-4 Qinwen Zheng 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Tamara Zidansek 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Qinwen Zheng 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-2 → 1-2 Tamara Zidansek 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Qinwen Zheng 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Sara Errani vs Jil Teichmann



GS Roland Garros Sara Errani Sara Errani 3 6 6 Jil Teichmann Jil Teichmann 6 4 2 Vincitore: Sara Errani Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 Jil Teichmann 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-2 → 6-2 Sara Errani 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Jil Teichmann 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 Sara Errani 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Jil Teichmann 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Sara Errani 0-15 0-30 0-40 2-0 → 2-1 Jil Teichmann 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Sara Errani 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Jil Teichmann 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-4 → 6-4 Sara Errani 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Jil Teichmann 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 Sara Errani 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-2 → 4-3 Jil Teichmann 15-0 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 Sara Errani 0-15 0-30 0-40 15-40 3-1 → 3-2 Jil Teichmann 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Sara Errani 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Jil Teichmann 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Sara Errani 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Jil Teichmann 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 Sara Errani 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-5 → 3-5 Jil Teichmann 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 Sara Errani 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 2-4 Jil Teichmann 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Sara Errani 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 1-3 Jil Teichmann 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Sara Errani 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Jil Teichmann 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Nuria Parrizas diaz vs Storm Hunter



GS Roland Garros Nuria Parrizas diaz Nuria Parrizas diaz 6 2 4 Storm Hunter Storm Hunter 4 6 6 Vincitore: Storm Hunter Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Nuria Parrizas diaz 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-5 → 4-6 Storm Hunter 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 Nuria Parrizas diaz 0-15 0-30 0-40 4-3 → 4-4 Storm Hunter 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Nuria Parrizas diaz 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 Storm Hunter 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 Nuria Parrizas diaz 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-1 → 2-2 Storm Hunter 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Nuria Parrizas diaz 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Storm Hunter 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Nuria Parrizas diaz 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-5 → 2-6 Storm Hunter 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 Nuria Parrizas diaz 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-4 → 2-4 Storm Hunter 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Nuria Parrizas diaz 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 1-3 Storm Hunter 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Nuria Parrizas diaz 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Storm Hunter 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Nuria Parrizas diaz 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 Storm Hunter 0-15 0-30 15-30 15-40 4-4 → 5-4 Nuria Parrizas diaz 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 Storm Hunter 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-4 → 3-4 Nuria Parrizas diaz 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 2-4 Storm Hunter 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Nuria Parrizas diaz 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Storm Hunter 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Nuria Parrizas diaz 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Storm Hunter 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Jason Kubler vs Facundo Diaz acosta



GS Roland Garros Jason Kubler Jason Kubler 1 6 6 3 6 Facundo Diaz acosta Facundo Diaz acosta 6 3 4 6 1 Vincitore: Jason Kubler Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 6-1 Jason Kubler 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-1 → 6-1 Facundo Diaz acosta 0-15 15-15 15-30 15-40 4-1 → 5-1 Jason Kubler 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Facundo Diaz acosta 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 Jason Kubler 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Facundo Diaz acosta 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Jason Kubler 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 3-6 Facundo Diaz acosta 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 Jason Kubler 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-5 → 3-5 Facundo Diaz acosta 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 Jason Kubler 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 2-4 Facundo Diaz acosta 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 Jason Kubler 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 1-3 Facundo Diaz acosta 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Jason Kubler 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Facundo Diaz acosta 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 Jason Kubler 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 Facundo Diaz acosta 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 Jason Kubler 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Facundo Diaz acosta 0-15 0-30 0-40 3-3 → 4-3 Jason Kubler 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Facundo Diaz acosta 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Jason Kubler 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Facundo Diaz acosta 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Jason Kubler 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 1-1 Facundo Diaz acosta 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Jason Kubler 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Facundo Diaz acosta 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 Jason Kubler 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-1 → 5-2 Facundo Diaz acosta 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-1 → 5-1 Jason Kubler 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Facundo Diaz acosta 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-0 → 3-1 Jason Kubler 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 3-0 Facundo Diaz acosta 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Jason Kubler 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Facundo Diaz acosta 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 Jason Kubler 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-4 → 1-5 Facundo Diaz acosta 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Jason Kubler 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Facundo Diaz acosta 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Jason Kubler 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Facundo Diaz acosta 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Clara Tauson vs Aliaksandra Sasnovich



GS Roland Garros Clara Tauson Clara Tauson 6 6 Aliaksandra Sasnovich Aliaksandra Sasnovich 2 0 Vincitore: Clara Tauson Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 Aliaksandra Sasnovich 0-15 15-15 15-30 15-40 5-0 → 6-0 Clara Tauson 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-0 → 5-0 Aliaksandra Sasnovich 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-0 → 4-0 Clara Tauson 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Aliaksandra Sasnovich 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Clara Tauson 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Aliaksandra Sasnovich 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-2 → 6-2 Clara Tauson 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Aliaksandra Sasnovich 15-0 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 Clara Tauson 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Aliaksandra Sasnovich 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 2-2 Clara Tauson 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Aliaksandra Sasnovich 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Clara Tauson 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

Alexander Shevchenko vs Oscar Otte



GS Roland Garros Alexander Shevchenko Alexander Shevchenko 7 4 6 7 Oscar Otte Oscar Otte 5 6 1 6 Vincitore: Alexander Shevchenko Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 5*-2 6*-2 6-6 → 7-6 Oscar Otte 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 6-5 → 6-6 Alexander Shevchenko 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 Oscar Otte 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-5 → 5-5 Alexander Shevchenko 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 4-5 Oscar Otte 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 Alexander Shevchenko 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 Oscar Otte 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Alexander Shevchenko 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 Oscar Otte 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Alexander Shevchenko 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Oscar Otte 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Alexander Shevchenko 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 Oscar Otte 0-15 0-30 0-40 15-40 5-1 → 6-1 Alexander Shevchenko 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 5-1 Oscar Otte 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-1 → 4-1 Alexander Shevchenko 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Oscar Otte 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 Alexander Shevchenko 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 Oscar Otte 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Alexander Shevchenko 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-5 → 4-6 Oscar Otte 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Alexander Shevchenko 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 Oscar Otte 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Alexander Shevchenko 0-15 0-30 0-40 15-40 3-2 → 3-3 Oscar Otte 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 Alexander Shevchenko 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Oscar Otte 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Alexander Shevchenko 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 1-1 Oscar Otte 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Alexander Shevchenko 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 6-5 → 7-5 Oscar Otte 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-5 → 6-5 Alexander Shevchenko 0-15 15-15 15-30 15-40 5-4 → 5-5 Oscar Otte 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 Alexander Shevchenko 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-2 → 5-3 Oscar Otte 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-1 → 5-2 Alexander Shevchenko 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-1 → 5-1 Oscar Otte 0-15 0-30 0-40 3-1 → 4-1 Alexander Shevchenko 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Oscar Otte 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Alexander Shevchenko 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Oscar Otte 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Patrick Kypson vs Radu Albot



GS Roland Garros Patrick Kypson Patrick Kypson 3 2 6 1 Radu Albot Radu Albot 6 6 4 6 Vincitore: Radu Albot Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 1-6 Patrick Kypson 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-5 → 1-6 Radu Albot 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 1-5 Patrick Kypson 0-15 0-30 15-30 15-40 1-3 → 1-4 Radu Albot 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Patrick Kypson 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-2 → 1-2 Radu Albot 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 Patrick Kypson 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 Radu Albot 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-4 → 6-4 Patrick Kypson 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 5-3 → 5-4 Radu Albot 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 Patrick Kypson 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 Radu Albot 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 4-2 Patrick Kypson 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Radu Albot 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 3-1 Patrick Kypson 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Radu Albot 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Patrick Kypson 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Radu Albot 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-5 → 2-6 Patrick Kypson 15-0 15-15 15-30 15-40 2-4 → 2-5 Radu Albot 0-15 0-30 0-40 1-4 → 2-4 Patrick Kypson 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-3 → 1-4 Radu Albot 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-3 → 1-3 Patrick Kypson 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-2 → 0-3 Radu Albot 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Patrick Kypson 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Radu Albot 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 Patrick Kypson 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-4 → 3-5 Radu Albot 0-15 0-30 15-30 15-40 2-4 → 3-4 Patrick Kypson 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-4 → 2-4 Radu Albot 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Patrick Kypson 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Radu Albot 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Patrick Kypson 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Radu Albot 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Sara Bejlek vs Kamilla Rakhimova



GS Roland Garros Sara Bejlek Sara Bejlek 0 3 Kamilla Rakhimova Kamilla Rakhimova 6 6 Vincitore: Kamilla Rakhimova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Kamilla Rakhimova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Sara Bejlek 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 Kamilla Rakhimova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 Sara Bejlek 15-0 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 Kamilla Rakhimova 0-15 0-30 0-40 1-3 → 2-3 Sara Bejlek 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 Kamilla Rakhimova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Sara Bejlek 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 1-1 Kamilla Rakhimova 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 Sara Bejlek 0-15 0-30 15-30 15-40 0-5 → 0-6 Kamilla Rakhimova 0-15 15-15 30-15 40-15 0-4 → 0-5 Sara Bejlek 0-15 15-15 15-30 15-40 0-3 → 0-4 Kamilla Rakhimova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Sara Bejlek 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-1 → 0-2 Kamilla Rakhimova 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

Roberto Carballes baena vs Emilio Nava



GS Roland Garros Roberto Carballes baena Roberto Carballes baena 7 6 6 Emilio Nava Emilio Nava 6 3 2 Vincitore: Roberto Carballes baena Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 Roberto Carballes baena 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-2 → 6-2 Emilio Nava 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-2 → 5-2 Roberto Carballes baena 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-1 → 4-2 Emilio Nava 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-1 → 4-1 Roberto Carballes baena 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Emilio Nava 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Roberto Carballes baena 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 Emilio Nava 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Roberto Carballes baena 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 Emilio Nava 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-2 → 5-3 Roberto Carballes baena 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 Emilio Nava 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-1 → 4-2 Roberto Carballes baena 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Emilio Nava 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Roberto Carballes baena 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Emilio Nava 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 1-1 Roberto Carballes baena 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 0-3* 1-3* 1*-4 2*-4 2-5* 3-5* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6 → 7-6 Roberto Carballes baena 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-6 → 6-6 Emilio Nava 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 Roberto Carballes baena 0-15 0-30 0-40 5-4 → 5-5 Emilio Nava 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 5-4 Roberto Carballes baena 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 Emilio Nava 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 4-3 Roberto Carballes baena 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-2 → 3-3 Emilio Nava 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 Roberto Carballes baena 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Emilio Nava 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 Roberto Carballes baena 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Emilio Nava 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Mayar Sherif vs Madison Brengle



GS Roland Garros Mayar Sherif Mayar Sherif 6 6 Madison Brengle Madison Brengle 3 1 Vincitore: Mayar Sherif Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Mayar Sherif 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-1 → 6-1 Madison Brengle 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-1 → 5-1 Mayar Sherif 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Madison Brengle 15-0 30-0 40-0 40-15 3-0 → 3-1 Mayar Sherif 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 Madison Brengle 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Mayar Sherif 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Madison Brengle 0-15 0-30 0-40 5-3 → 6-3 Mayar Sherif 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-2 → 5-3 Madison Brengle 0-15 15-15 15-30 15-40 4-2 → 5-2 Mayar Sherif 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Madison Brengle 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Mayar Sherif 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Madison Brengle 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Mayar Sherif 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Madison Brengle 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

GS Roland Garros Pedro Martinez Pedro Martinez 4 6 6 5 3 Tallon Griekspoor Tallon Griekspoor 6 2 0 7 6 Vincitore: Tallon Griekspoor Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 3-6 Pedro Martinez 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-5 → 3-6 Tallon Griekspoor 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Pedro Martinez 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 3-4 Tallon Griekspoor 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Pedro Martinez 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Tallon Griekspoor 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Pedro Martinez 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Tallon Griekspoor 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Pedro Martinez 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 5-7 Tallon Griekspoor 15-0 30-0 40-0 5-6 → 5-7 Pedro Martinez 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-5 → 5-6 Tallon Griekspoor 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 Pedro Martinez 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Tallon Griekspoor 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 Pedro Martinez 0-15 0-30 0-40 15-40 4-2 → 4-3 Tallon Griekspoor 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 Pedro Martinez 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Tallon Griekspoor 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Pedro Martinez 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Tallon Griekspoor 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Pedro Martinez 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-0 Tallon Griekspoor 0-15 0-30 0-40 5-0 → 6-0 Pedro Martinez 15-0 30-0 40-0 4-0 → 5-0 Tallon Griekspoor 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-0 → 4-0 Pedro Martinez 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 Tallon Griekspoor 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Pedro Martinez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Tallon Griekspoor 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-2 → 6-2 Pedro Martinez 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Tallon Griekspoor 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 Pedro Martinez 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 Tallon Griekspoor 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 Pedro Martinez 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 Tallon Griekspoor 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Pedro Martinez 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Tallon Griekspoor 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Pedro Martinez 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 4-5 Tallon Griekspoor 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 Pedro Martinez 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 3-3 → 3-4 Tallon Griekspoor 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Pedro Martinez 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Tallon Griekspoor 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 2-2 Pedro Martinez 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Tallon Griekspoor 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Pedro Martinez 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Matteo Arnaldi vs Daniel Elahi Galan



GS Roland Garros Matteo Arnaldi Matteo Arnaldi 2 6 6 6 Daniel Elahi Galan Daniel Elahi Galan 6 3 0 2 Vincitore: Matteo Arnaldi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-2 Matteo Arnaldi 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 Daniel Elahi Galan 0-15 0-30 0-40 4-2 → 5-2 Matteo Arnaldi 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 Daniel Elahi Galan 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Matteo Arnaldi 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 2-2 Daniel Elahi Galan 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Matteo Arnaldi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Daniel Elahi Galan 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-0 Matteo Arnaldi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-0 → 6-0 Daniel Elahi Galan 0-15 0-30 0-40 15-40 4-0 → 5-0 Matteo Arnaldi 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 Daniel Elahi Galan 0-15 0-30 0-40 2-0 → 3-0 Matteo Arnaldi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Daniel Elahi Galan 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Matteo Arnaldi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 Daniel Elahi Galan 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 5-3 Matteo Arnaldi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Daniel Elahi Galan 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 4-2 Matteo Arnaldi 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Daniel Elahi Galan 15-0 30-0 30-15 40-15 3-0 → 3-1 Matteo Arnaldi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Daniel Elahi Galan 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Matteo Arnaldi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Daniel Elahi Galan 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-5 → 2-6 Matteo Arnaldi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-4 → 2-5 Daniel Elahi Galan 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Matteo Arnaldi 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Daniel Elahi Galan 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Matteo Arnaldi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Daniel Elahi Galan 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Matteo Arnaldi 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Taylor Townsend vs Anastasia Potapova



GS Roland Garros Taylor Townsend Taylor Townsend 1 2 Anastasia Potapova [24] Anastasia Potapova [24] 6 6 Vincitore: Anastasia Potapova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Taylor Townsend 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-5 → 2-6 Anastasia Potapova 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 Taylor Townsend 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-3 → 2-4 Anastasia Potapova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Taylor Townsend 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Anastasia Potapova 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Taylor Townsend 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Anastasia Potapova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Taylor Townsend 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-5 → 1-6 Anastasia Potapova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-4 → 1-5 Taylor Townsend 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-3 → 1-4 Anastasia Potapova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Taylor Townsend 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Anastasia Potapova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Taylor Townsend 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Anna Bondar vs Irina-Camelia Begu



GS Roland Garros Anna Bondar Anna Bondar 4 2 Irina-Camelia Begu [27] Irina-Camelia Begu [27] 6 6 Vincitore: Irina-Camelia Begu Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Irina-Camelia Begu 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 Anna Bondar 0-15 0-30 0-40 2-4 → 2-5 Irina-Camelia Begu 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Anna Bondar 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 Irina-Camelia Begu 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Anna Bondar 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Irina-Camelia Begu 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Anna Bondar 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Irina-Camelia Begu 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Anna Bondar 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-4 → 4-5 Irina-Camelia Begu 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Anna Bondar 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-2 → 4-3 Irina-Camelia Begu 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-2 → 4-2 Anna Bondar 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-1 → 3-2 Irina-Camelia Begu 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Anna Bondar 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Irina-Camelia Begu 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Anna Bondar 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

GS Roland Garros Panna Udvardy Panna Udvardy 7 3 1 Iryna Shymanovich Iryna Shymanovich 6 6 6 Vincitore: Iryna Shymanovich Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 Iryna Shymanovich 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-5 → 1-6 Panna Udvardy 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-4 → 1-5 Iryna Shymanovich 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Panna Udvardy 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 Iryna Shymanovich 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Panna Udvardy 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 1-1 Iryna Shymanovich 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Panna Udvardy 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-5 → 3-6 Iryna Shymanovich 0-15 0-30 0-40 2-5 → 3-5 Panna Udvardy 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-4 → 2-5 Iryna Shymanovich 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 Panna Udvardy 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 2-3 Iryna Shymanovich 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Panna Udvardy 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Iryna Shymanovich 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 1-1 Panna Udvardy 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 2-1* 2-2* 3*-2 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 4*-6 5-6* 6-6* 7*-6 6-6 → 7-6 Panna Udvardy 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 6-6 Iryna Shymanovich 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 Panna Udvardy 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 5-4 → 5-5 Iryna Shymanovich 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-3 → 5-4 Panna Udvardy 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-2 → 5-3 Iryna Shymanovich 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-2 → 5-2 Panna Udvardy 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Iryna Shymanovich 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 Panna Udvardy 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 2-2 Iryna Shymanovich 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Panna Udvardy 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-0 → 1-1 Iryna Shymanovich 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

John Isner vs Nuno Borges



GS Roland Garros John Isner John Isner 4 7 6 6 6 Nuno Borges Nuno Borges 6 5 7 4 7 Vincitore: Nuno Borges Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 2-2* 2*-3 2*-4 3-4* 3-5* 4*-5 4*-6 4-7* 4-8* 5*-8 6*-8 7-8* 7-9* 8*-9 9*-9 9-10* 6-6 → 6-7 John Isner 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 Nuno Borges 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 John Isner 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Nuno Borges 0-15 0-30 0-40 15-40 3-5 → 4-5 John Isner 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 Nuno Borges 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 John Isner 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-4 → 2-4 Nuno Borges 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 John Isner 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 Nuno Borges 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 John Isner 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Nuno Borges 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-4 John Isner 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Nuno Borges 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 John Isner 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Nuno Borges 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 John Isner 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Nuno Borges 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 John Isner 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Nuno Borges 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 John Isner 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Nuno Borges 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 1-4* 2-4* 2*-5 2*-6 3-6* 6-6 → 6-7 Nuno Borges 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 John Isner 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 Nuno Borges 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 4-5 → 5-5 John Isner 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 Nuno Borges 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 John Isner 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 3-4 Nuno Borges 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 John Isner 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Nuno Borges 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 2-2 John Isner 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Nuno Borges 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 John Isner 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Nuno Borges 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 6-5 → 7-5 John Isner 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-5 → 6-5 Nuno Borges 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 John Isner 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Nuno Borges 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 John Isner 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Nuno Borges 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 John Isner 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 3-2 Nuno Borges 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 John Isner 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Nuno Borges 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 John Isner 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Nuno Borges 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 John Isner 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 4-5 Nuno Borges 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 John Isner 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 Nuno Borges 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 John Isner 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Nuno Borges 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 John Isner 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Nuno Borges 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 John Isner 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Ben Shelton vs Lorenzo Sonego



GS Roland Garros Ben Shelton [30] Ben Shelton [30] 4 6 3 3 Lorenzo Sonego Lorenzo Sonego 6 3 6 6 Vincitore: Lorenzo Sonego Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 3-6 Ben Shelton 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 3-5 → 3-6 Lorenzo Sonego 0-15 0-30 0-40 2-5 → 3-5 Ben Shelton 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-5 → 2-5 Lorenzo Sonego 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 1-5 Ben Shelton 0-15 15-15 30-15 40-15 0-4 → 1-4 Lorenzo Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 0-3 → 0-4 Ben Shelton 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-2 → 0-3 Lorenzo Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Ben Shelton 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 Lorenzo Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Ben Shelton 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 Lorenzo Sonego 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Ben Shelton 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 2-4 Lorenzo Sonego 0-15 0-30 0-40 15-40 1-3 → 2-3 Ben Shelton 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 Lorenzo Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Ben Shelton 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Lorenzo Sonego 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Ben Shelton 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 Lorenzo Sonego 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 4-3 → 5-3 Ben Shelton 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Lorenzo Sonego 0-15 0-30 0-40 2-3 → 3-3 Ben Shelton 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 2-3 Lorenzo Sonego 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Ben Shelton 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 Lorenzo Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 Ben Shelton 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Lorenzo Sonego 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-5 → 4-6 Ben Shelton 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 Lorenzo Sonego 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Ben Shelton 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 Lorenzo Sonego 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 2-4 Ben Shelton 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 Lorenzo Sonego 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Ben Shelton 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 Lorenzo Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Ben Shelton 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

