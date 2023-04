Salsomaggiore Under 18: Il resoconto di giornata

Il torneo Bayer di Salsomaggiore entra da domani nel vivo con la disputa degli incontri dei due tabelloni principali. Nel torneo maschile il favorito è il brasiliano Gustavo Ribeiro de Almeida numero 75 delle classifiche mondiali juniores mentre nel femminile la numero uno è la sua connazionale Olivia Carneiro numero 83 del ranking juniores. Sappiamo poi come indicative siano queste classifiche frutto spesso di tornei vinti in un circuito che si è troppo esteso rispetto al passato e che non sempre è garanzia di qualità. Qualità che invece non manca qui a Salsomaggiore e lo si è visto sin dalle qualificazioni dove si è assistito a incontri di grande equilibrio e di buon livello tecnico. Le speranze azzurre sono riposte in Filippo Romano , Gabriele Vulpitta e Giacomo Nosei . Romano aveva già impressionato lo scorso anno spingendosi sino alla semifinale mentre il romano Vulpitta è reduce dai quarti di finale del torneo J500 di Offenbach. Vedremo anche i progressi di Giacomo Nosei . L’allievo di Riccardo Piattti è già alla sua terza presenza nel torneo.Tra le nostre ragazze le aspettative vanno sulla 17enne veneta Greta Greco Lucchina .

Qualificazioni

Risultati 2° turno boys : Baragiola (Ita) b Verdese (Ita) 7/5 6/2;Cattaneo (Ita) b Gavani (Bul) 7/5 6/4;Mondazzi (Ita) b Ricci (Ita) 2/6 7/6 10/6;Dispas (Bel) b Bottari (Ita) 7/5 3/6 10/7.

Risultati 2°turno girls : Zocco (Ita) b Giambelli (Ita) 4/6 6/1 12/10;Pieroni (Ita) b Francese (Ita) 7/5 4/6 10/8;Musetti (ita) b Raimondo (Ita) 6/3 7/5;Mais (Ita) b Ferro (Ita) 2/6 7/5 10/7.