Addio ai giudici di linea sull’ATP Tour dal 2025

La tecnologia manda in “pensione” sul tour ATP una figura mitica nel tennis, quella del giudice di linea. L’associazione che guida il tour Pro maschile infatti attraverso un comunicato pubblicato sul sito istituzionale ha annunciato che a partire dal 2025 sarà adottato in tutti i tornei in calendario il sistema Electronic Line Calling Live (ELC Live).

La decisione è stata presa per “ottimizzare la precisione e la coerenza tra tornei, campi e superfici delle partite, per i giocatori che competono sia nel tabellone principale che negli eventi di qualificazione. La decisione è stata supportata da un’ampia ricerca condotta dall’ATP tra le parti interessate del tennis, inclusi i fan, che ha identificato l’accuratezza e la coerenza come i fattori più importanti nella valutazione dei diversi sistemi di chiamata”, si legge nel comunicato. “La copertura ELC Live su tutto il campo fornirà anche un monitoraggio completo di giocatori e palle durante l’intero Tour, portando a un livello di dati senza precedenti l’analisi delle prestazioni dei giocatori e lo sviluppo di nuove statistiche nel gioco in collaborazione con Tennis Data Innovations (TDI), oltre alle future opportunità di commercializzazione”.

Andrea Gaudenzi, Presidente dell’ATP, ha dichiarato: “Questo è un momento fondamentale per il nostro sport, non l’abbiamo raggiunto senza un’attenta considerazione. La tradizione è fondamentale per il tennis e i giudici di linea hanno svolto un ruolo importante nel gioco nel corso degli anni. Detto questo, abbiamo la responsabilità di abbracciare l’innovazione e le nuove tecnologie. Il nostro sport merita la forma più accurata di arbitraggio e siamo lieti di poterlo offrire in tutto il nostro Tour dal 2025”.

L’ATP ha anche confermato che il sistema elettronico di chiamata della palla in campo dal 2025 non sarà gestito da un unico fornitore, e che sono in corso test per confermare l’affidabilità della tecnologia anche sui campi in terra battuta. Sarà curioso verificare il sistema proprio sul “rosso”: cosa accadrà se la tecnologia – che ha comunque un margine di errore, per quanto basso – chiamerà fuori una palla il cui segno reale sembra “buono”?