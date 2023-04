Lorenzo Musetti subito eliminato a Madrid. Avanza Martina Trevisan

Sfortunata sorte per Lorenzo Musetti, inserito nella metà superiore del tabellone, sotto il dominio del campione di Barcellona Carlos Alcaraz (n.2 ATP), più specificatamente nella seconda sezione, guidata dal danese Holger Rune (n.7 ATP). Il giovane di 21 anni originario di Carrara, classificato al n.18 ATP (record personale eguagliato) e 15° favorito del torneo, dopo aver raggiunto le semifinali a Barcellona, si è arreso al secondo turno (il suo debutto) con il punteggio di 64 76(3), in un’ora e 48 minuti di partita, contro il tedesco Yannik Hanfmann, n.108 ATP, proveniente dalle qualificazioni. Il giocatore tedesco ha guidato l’incontro, come dimostrano i suoi 30 colpi vincenti a fronte di 13 gratuiti, mentre Musetti (13 vincenti contro 12 gratuiti) ha alternato momenti di grande qualità a errori semplici e soprattutto è stato poco incisivo quando serviva per portare il match al terzo set.

ATP Madrid Yannick Hanfmann Yannick Hanfmann 6 7 Lorenzo Musetti [15] Lorenzo Musetti [15] 4 6 Vincitore: Hanfmann Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 4*-3 5*-3 6-3* 6-6 → 7-6 L. Musetti 0-15 15-15 15-30 15-40 5-6 → 6-6 Y. Hanfmann 0-15 15-15 15-30 15-40 5-5 → 5-6 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 Y. Hanfmann 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 40-A 3-4 → 4-4 Y. Hanfmann 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 L. Musetti 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Y. Hanfmann 0-15 df 0-30 15-30 ace 15-40 2-2 → 2-3 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 2-2 Y. Hanfmann 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 1-1 → 2-1 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Y. Hanfmann 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 L. Musetti 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 5-4 → 6-4 Y. Hanfmann 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 L. Musetti 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 Y. Hanfmann 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-2 → 4-3 L. Musetti 15-0 30-0 4-1 → 4-2 Y. Hanfmann 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 L. Musetti 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 Y. Hanfmann 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Y. Hanfmann 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 0-0 → 1-0

Martina Trevisan conquista la sua prima vittoria stagionale sulla terra rossa al “Mutua Madrid Open”, torneo WTA 1000 con un montepremi di 7.652.174 euro che si sta svolgendo alla Caja Magica di Madrid, in Spagna (combinato con un Masters 1000 ATP).

La 29enne tennista mancina di Firenze, classificata al numero 20 WTA (record personale eguagliato) e 18ª testa di serie, posizionata nella metà alta del tabellone, sotto il controllo della polacca Iga Swiatek, stella del tennis mondiale e recente vincitrice del titolo a Stoccarda, ha esordito direttamente al secondo turno sconfiggendo la canadese Eugenie Bouchard, numero 285 WTA e proveniente dalle qualificazioni, con il punteggio di 62 75 in un’ora e tre quarti di gioco. Il risultato avrebbe potuto essere ancora più netto se, nel secondo set, l’italiana non avesse concesso alla sua avversaria di recuperare due volte un break di vantaggio.

Trevisan ha mostrato un ottimo servizio e si è dimostrata letale in risposta, in particolare sulla seconda battuta della tennista canadese. Con questa importante vittoria, Martina Trevisan accede al terzo turno del prestigioso torneo “Mutua Madrid Open”, dimostrando di essere in grande forma e pronta a sfidare le migliori giocatrici del circuito internazionale.

Al terzo turno Trevisan dovrà vedersela con la statunitense Alycia Parks, 22enne di Atlanta (Georgia), n.40 WTA.