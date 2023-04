Berrettini non recupera, salta anche gli Internazionali d’Italia

Il romano anche quest'anno non giocherà il torneo della sua città

Dopo le parole del suo coach Vincenzo Santopadre, le speranze di vedere Matteo Berrettini al Foro Italico per l’edizione 2023 degli Internazionali d’Italia erano quasi nulle. Stamattina è arrivata l’ufficialità del forfait per colpa dell’ennesimo problema muscolare patito dal romano a Monte Carlo. L’ha ufficializzato Matteo attraverso un post social, che riportiamo.

“Mi sono aggrappato alla speranza di poter giocare a Roma, un torneo che per me significa molto e dove, probabilmente, sono iniziati tutti i miei sogni. Purtroppo però, i risultati dell’ultima risonanza hanno mostrato che ho bisogno di almeno un’altra settimana prima di poter ricominciare ad allenarmi fisicamente. La mancata partecipazione al torneo di Roma è difficilissima da accettare e questo soprattutto grazie a voi tifosi 🇮🇹.

Il vostro sostegno significa tanto, tutto… non vedo l’ora di tornare a giocare davanti a voi”

A questo punto sembra difficile che l’azzurro rientri a Roland Garros, senza aver giocato nemmeno un match in preparazione e in uno torneo con incontri che si disputano 3 set su 5. Più probabile che voglia recuperare al 100% e rientrare direttamente sull’erba, come nel 2022, quando tornò dopo un lungo stop e vinse uno dopo l’altro gli ATP di Stoccarda e Queen’s. La speranza è quella di un rientro altrettanto fortunato. Forza Matteo!