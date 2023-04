Elisabetta Cocciaretto eliminata nel secondo turno del torneo WTA 1000 di Madrid

Elisabetta Cocciaretto è stata eliminata nel secondo turno del prestigioso torneo WTA 1000 di Madrid. La 22enne, attualmente numero 50 nel ranking mondiale WTA, aveva iniziato il torneo in maniera positiva, vincendo in due set contro la veterana ceca Barbora Strycova, che non ha attualmente un ranking poiché è tornata in campo dopo la maternità. Tuttavia, nel secondo turno Cocciaretto ha incontrato la spagnola Paula Badosa, numero 42 del ranking e 26 del seeding, che l’ha sconfitta con il punteggio di 6-3, 4-6, 6-4.

Il match è stato caratterizzato da un terzo set decisivo, nel quale Cocciaretto ha perso il servizio proprio nel momento cruciale del decimo gioco sul 4 a 5. La giovane tennista italiana ha ceduto a 0 il turno di battuta dopo che entrambe le giocatrici avevano avuto diverse occasioni per conquistare il break nel corso del set.

Questo era il primo incontro tra Elisabetta Cocciaretto e la 25enne Paula Badosa, che esattamente un anno fa aveva raggiunto la seconda posizione nel ranking WTA.