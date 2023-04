Camila Giorgi si ritira dal Mutua Madrid Open a causa di un infortunio al ginocchio destro

Nel corso del Mutua Madrid Open, quarto torneo WTA 1000 di quest’anno, Camila Giorgi è stata costretta a ritirarsi al primo turno durante il match contro Mayar Sherif, dopo aver concluso il secondo set perso per 6 a 4 e dopo aver vinto la prima frazione con l’analogo punteggio. L’atleta azzurra non è riuscita a sopportare il dolore al ginocchio destro e ha deciso di abbandonare il campo. Di conseguenza, Mayar Sherif avanza al secondo turno, dove affronterà Anhelina Kalinina.

Non è ancora chiaro il tempo che servirà a Giorgi per recuperare dall’infortunio, ma si spera che non sia nulla di grave, soprattutto in vista degli imminenti Internazionali d’Italia. Nel corso del secondo set, l’azzurra ha commesso molti errori, sbagliando spesso da fondo campo, questa cosa non si era manifestata nel primo parziale. È probabile che i numerosi errori siano stati causati dall’infortunio al ginocchio destro.

La 31enne di Macerata aveva chiesto un “MTO” per un problema al ginocchio destro (lo stesso che le aveva impedito di scendere in campo nella giornata decisiva della BJK Cup) alla fine del secondo set, ha poi stretto la mano alla sua aversaria all’inizio del terzo.