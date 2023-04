Raducanu ‘prende in giro’ giornalisti inglesi a Madrid: 16 domande, 58 parole

Emma Raducanu, 20 anni, entra in azione questo mercoledì a Madrid per affrontare la bulgara Viktoria Tomova nel primo turno del WTA 1000 spagnolo, con la vincitrice che affronterà Iga Swiatek nel secondo turno. La campionessa degli US Open 2021 è stata convocata nella sala conferenze stampa dai giornalisti inglesi, ma ha finito per boicottare deliberatamente il loro lavoro, rispondendo a tutte le domande senza rispondere.

La surreale conferenza stampa è durata pochi minuti e ha avuto solo 58 parole pronunciate da Raducanu per 16 domande poste. I giornalisti si sono arrabbiati per il comportamento della britannica.