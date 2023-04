Supercoach: sì o no? Forse…

Supercoach sì. Supercoach no. Supercoach forse. La polemicuzza s’era innescata da qualche tempo e Lorenzo Musetti, subito dopo aver battuto Nole Djokovic a Montecarlo, l’ha chiusa riaprendola, andando a scrivere all’onor di telecamera “Supercoach?”, con quel punto interrogativo che diceva più d’ogni dire, che malcelava il mondo di settimane passate tra il rosicamento di vittorie che non venivano più e quello attizzato da chi cominciava a supporre, a consigliare che, per porre rimedio al periodo buio, sarebbe stato meglio affiancare al buon Tartarini, l’allenatore di una vita e da una vita di “Muso”, almeno un consulente per trovare una via d’uscita, migliorativa che concedesse nuova linfa al nostro.

Prima del torneo giocato nel Principato, di consigli – più o meno sommessi – tesi a un innesto o a un cambiamento, ne sono giunti a iosa, esattamente com’era capitato più o meno un anno fa a Sonego, quando aveva principiato a ruzzolare giù dalla 21° posizione del ranking ATP sulla quale s’era faticosamente issato.

Giusto, sbagliato inserirsi nel delicato rapporto che si instaura tra giocatore e allenatore per dispensare consigli? Ah, saperlo. Il rapporto che si sviluppa tra maestro e allievo, tra coach e protetto è qualcosa di estremamente delicato, frutto di un’alchimia unica e irripetibile, che dev’essere maneggiato con cura e, come un matrimonio, un’unione, prevede un lavoro quotidiano e pesante affinché il patto sancito continui a essere profittevole per ambo le parti, senza soluzione di continuità. Nel lungo periodo devono essere messe in conto alternanze, picchi di alti e bassi, con sapiente gestione dei momenti di esaltazione e frustrazione. Insomma, un vasto programma.

Oltre a ciò che vulgata dice, c’è una vasta letteratura a confortare le difficoltà che un coach incontra nel suo percorso. Come ebbe a dire il grande Nils Liedholm “Fare l’allenatore è il più bel mestiere del mondo, peccato poi che ci siano le partite.”

Ma “el Coco”Alfio Basile ci aggiunse una chicca in più, che svela una grandissima verità: “Io dispongo sempre bene le mie squadre in campo. Il problema è che quando inizia la partita i giocatori si muovono”. Difficile dargli torto.

Lasciando le facezie per addentrarci più specificatamente nell’ambito tennistico, ma alla fin fine rifarsi a un supercoach per risolvere improvvisi periodi di carestia in termini di risultati, o periodi di stanca nel rapporto, funziona o non funziona? A volte sì, a volte no. Dipende.

Dipende da cosa? Pescando ancora dal calcio, Arrigo Sacchi ha sempre sostenuto che a un allenatore occorrano necessariamente quattro doti: occhio, pazienza, memoria e …fortuna. Ne era convinto anche Gene Gnocchi tanto da scriverci un libro “Il culo di Sacchi”, per trovare una chiave esegetica al raggiungimento della finale dei Campionati del Mondo che la nostra Nazionale colse nel 1994 negli States, una squadra che, a detta di Gnocchi e del suo alter ego Ermes Rubagotti, era totalmente fuori condizione e raggiunse il risultato anche grazie alle doti taumaturgiche della parte anatomica succitata.

Del resto, giusto per prenderne uno che volava basso, Napoleone, obbligato a scegliere, preferiva generali fortunati a quelli solo bravi.

Nel tennis il ricorso al supercoach non è mica cosa solo di questi tempi. Per dire, all’inizio degli Anni ’60, la nostra squadra di Davis, nel tentativo di riuscire a portare a casa la Coppa, venne affidata al “professore” Jaroslav Drobny, tre volte vincitore a Roma, due a Parigi e una volta a Wimbledon, e che riuscì a portarci al Challenge Round in due occasioni. E come non ricordare le schiere di giocatori che raggiungevano nel sud della Spagna i campi di Lew Hoad, nella speranza che “il più forte di tutti” concedesse il miracolo di regalare ad altri qualcosa del suo inarrivabile talento. Ion Tiriac? Prima con Nastase, poi con Vilas, poi con Becker inaugurò una nuova stagione per i coach.

Stagione che è giunta a una sorta di culmine quando gente come Ivan Lendl, Boris Becker stesso, Stefan Edberg, John McEnroe, Andre Agassi ha deciso, smessi i panni del campione in servizio effettivo, di provare a rimettersi in gioco dispensando aiuti e consigli. Il più continuo di tutti è stato sicuramente Ivan Lendl che per ben tre volte – lasciatisi e ripresisi – ha dato una mano, e che mano, a Andy Murray, provando poi anche a far definitivamente crescere Sascha Zverev.

Anche Boris Becker, prima di essere sopraffatto dalle ben note beghe giudiziarie, molto s’è dato da fare, tanto che Nole Djokovic gli ha riconosciuto il ruolo che “Boom Boom” ha avuto nel portarlo a rivincere a Wimbledon, e fargli affermare: “Lui conosce molto bene i movimenti da fare sull’erba e le tattiche migliori da adottare. Ovviamente abbiamo due stili di gioco diversi, il mio è basato sulla pressione da fondo campo, lui invece è stato un giocatore serve ‘n volley. Insieme cerchiamo di prepararmi psicologicamente per affrontare i momenti critici delle partite. Devo dire che Boris mi ha aiutato molto a dare il meglio di me in quei frangenti. Mi ha detto delle cose fondamentali, la più importante penso sia stata quella di credere di più in me stesso e nel mio tipo di tennis. Mi ha dato sicurezza, mi ha convinto che avevo le qualità per tornare a vincere a Wimbledon. All’inizio ci è voluto un po’ di tempo per capirci e trovare la giusta alchimia, abbiamo due personalità molto diverse. Passiamo davvero tanto tempo insieme dentro e fuori il campo, parlando delle emozioni che si provano durante i match, discutendo del mio gioco e della mia mentalità. Boris mi ha aiutato perché ha già provato tutte le mie sensazioni, essendo stato numero uno del mondo e sei volte vincitore di Slam.” Quanto Becker ha dato a Djokovic è indiscutibile, soprattutto tenendo conto di quanto siano state invece infelici altre sue esperienze, come quella con Todd Martin, quando cercava un miglioramento netto nel suo servizio e… dovette tornare da Mariàn Vajda. Anche le fugaci esperienze con Agassi e Stepanek non hanno lasciato grande segno, mentre di tutt’altra pasta s’è rivelato il connubio con Goran Ivanisevic, forse uno dei migliori esempi di cooperazione tra un serbo e un croato.

Di Roger Federer ricordiamo, a un punto nodale della sua carriera, i pianti e le delusioni dettati dall’impotenza di riuscire a venir fuori vincente dalle trame sulla diagonale del rovescio che Nadal e Nole gli imponevano. Se Stefan Edberg era già riuscito nell’intento di sviluppargli una maggior propensione a venirsi a prendere il punto a rete, chi ha saputo regalargli ultime stagioni di lusso è stato Ivan Ljubicic. Quando s’era saputo che Ljubo sarebbe diventato coach di Roger, la domanda che ci facemmo era una e una sola: ma che diavolo ci va a fare, che senso ha dedicarsi a un giocatore sul viale del tramonto? Invece Ljubicic ha trasformato gli ultimi anni di Federer in modo encomiabile. Come? Semplice: infondendogli fiducia e chiedendogli di fare semplicemente…Roger Federer. C’è stato un momento in cui ci chiedevamo perché Ljubo imponesse a Federer di rispondere di rovescio così lontano dalla riga di fondo, ma era un escamotage per portarlo a ritrovare fiducia in un colpo che sembrava perso. Da lì in avanti, nel breve volgere di qualche mese, Federer prese…a fare davvero Federer, provando a giocare sempre più d’anticipo, coi piedi sulla riga di fondo e braccio in decontrazione. Come d’incanto, prese a comandare lui anche sulla diagonale di rovescio, giocando quasi sempre “coperto”, col back tornato a essere esercitato solo come estrema soluzione difensiva o espediente tattico. Gli riuscì persino di stanare Rafa Nadal dalla sua “comfort zone”. Quello che per altri comuni mortali era semplicemente proibitivo, d’incanto divenne consueto. Anche sulla risposta al servizio Roger ritrovò fiducia dalla parte del rovescio, così come per certe scelte offensive. Il controbalzo divenne arma letale, ma il vero capolavoro di Ljubicic è stato quello di convincere Federer che era possibile un’altra via e che il viale del tramonto poteva essere ancora lontano.

Tra i supercoach non si deve dimenticare Riccardo Piatti che, chiunque abbia preso, è sempre riuscito a migliorare: Cristiano Caratti nei quarti in Australia, Renzo Furlan nei quarti a Roland Garros e per dieci anni tra i primi 50 al mondo, Gasquet riportato tra i top ten, Raonic in finale a Wimbledon. Sinner? Non sempre la vita va come vorresti ed è un peccato sia rimasta un’incompiuta.

Adesso accanto a Sinner oltre che Vagnozzi c’è Darren Cahill, uno che sa come si fa.

Ha portato Hewitt a essere numero 1 al mondo, ha fatto un lavoro grandioso con Simona Halep e del bene a Andy Murray, anche se forse la sua cosa più grande l’ha fatta riportando Andre Agassi a essere di nuovo Number One, pareggiando ciò che fece un altro grande allenatore ora un po’ scomparso dai radar, Brad Gilbert.

Darren Cahill, per ora, ha migliorato Sinner in parecchi particolari: il servizio è decisamente più incisivo e, grazie a un lancio più orientato a sinistra, è in grado di sviluppare angoli più velenosi e uno spin maggiormente accentuato; sul diritto Jannik adesso è molto più prossimo alla palla, e i risultati si vedono. Forse la programmazione va un po’ rivista: perché andare a Barcellona dopo le fatiche americane e di Montecarlo e ritrovarsi poi esausto?

Al momento non ha certo bisogno di consulenze Juan Carlos Ferrero visto come procede Alcaraz, e il loro binomio sembra destinato a durare quanto quello tra zio Tony e Rafa Nadal. Ogni tanto ti chiedi di che cosa avrebbe bisogno Stefanos Tsitsipas… Forse d’un po’ di silenzio, visto quanto lo martella dal box papà Apostolos. Alle ultime Finals di Torino, Tsitsi faceva persin pena massacrato com’era da padre e madre, con Mark Philippoussis lì in un angolo a chiedersi perché mai l’avessero chiamato se poi era destinato al silenzio, visto che tanto erano i due genitori ad arrogarsi l’assoluto diritto di parola.

Ma per tornare al punto di partenza, sarebbe servito a Musetti o a Sonego nei tempi predetti un supercoach? Premesso che i giocatori (anche se hanno il loro esclusivo clan di riferimento), non sono isole, ormai la condivisione di certi problemi è cosa accertata e attuata. Per dire, la federazione italiana ha individuato da tempo in Umberto Rianna il consulente di supporto ai nostri vari team, e poi di quando in quando, come Musetti con Mouratoglou, o Sonego ad allenarsi qualche volta nell’accademia di Nadal, fa sì che un parere diverso e illuminante ci scappi comunque.

L’invito per noi appassionati è quello di non affrettare i giudizi. Le carriere dei giocatori sono lunghe e tortuose e abbisognano di punti fermi.

Berrettini non può fare a meno di Santopadre, proprio ora che le cose sembrano rotolare e avere esiti tremendi.

Tartarini è imprescindibile per Musetti perché gli infonde la fiducia necessaria per portare sui courts un gioco tanto bello quanto difficile da esportare sempre e comunque.

Sonego potrebbe mai fare a meno di Gipo Arbino? Sono cresciuti insieme, hanno combattuto mille battaglie, sconfessando puntualmente chi li riteneva non adeguati, non all’altezza. Il loro è davvero un rapporto padre/figlio e più incontrano asperità e durezze e più ci credono. Il loro segreto sta nell’essere felici ogni giorno di quello che stanno vivendo: lo erano quando Lori giocava l’Open alla Padus di Carignano, figurati adesso giocarsela a Roma, Parigi, Wimbledon e compagnia briscola!

Gipo da tempo ha fatto suo il verbo del grande Julio Velasco: “Uno non è un grande allenatore quando fa muovere un giocatore secondo le proprie intenzioni, ma quando insegna ai giocatori a muoversi per conto loro. L’ideale assoluto, che come tale non è mai raggiungibile, viene nel momento in cui l’allenatore non ha più nulla da dire, perché i giocatori sanno già tutto quello che c’è da sapere. Tutti devono conoscere, oltre alla tecnica, come si gioca.” Semplice no?

Del resto, quando ci viene chiesto chi sia il più grande allenatore del mondo, se guardi i risultati, non puoi che dire “Richard Williams”: trovane un altro che abbia saputo guidare al n° 1 le due giocatrici che ha allenato, portandole a vincere ben 121 tornei di singolare, 30 titoli individuali nelle tappe del Grande Slam, mettendo insieme, di soli prize money qualcosa come 137 milioni di dollari!

Bravo? Fortunato? Sicuramente discutibile, ma intanto…

Il problema è irrisolvibile. Serve un supercoach? Sì. No. Forse. Tutto dipende dai risultati. E così torniamo alla frase di Liedholm: “Fare l’allenatore è il più bel mestiere del mondo, peccato poi che ci siano le partite.”

Elis Calegari