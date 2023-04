Elisabetta Cocciaretto vince all’esordio al Mutua Madrid Open. Sara Errani supera le qualificazioni

Il Mutua Madrid Open, torneo WTA 1000 con un montepremi di 7.652.174 euro, ha visto Elisabetta Cocciaretto, numero 50 del ranking mondiale, iniziare con una vittoria sulla terra rossa della Caja Magica di Madrid, in Spagna. Il torneo si svolge in concomitanza con un Masters 1000 Atp.

Cocciaretto, 22enne di Fermo, ha sconfitto all’esordio la ceca Barbora Strycova, attualmente senza ranking a causa della sua recente maternità, ma che nel 2017 aveva raggiunto il 16° posto nel ranking WTA. La partita, durata oltre due ore, si è conclusa con il punteggio di 6-3, 7-6(5) a favore dell’italiana. Nonostante la vittoria, la prestazione di Cocciaretto non è stata del tutto convincente, con alcuni momenti di difficoltà nel corso dell’incontro.

Dopo un inizio incerto contro un’avversaria mai affrontata prima, Elisabetta è riuscita a mettere in difficoltà Strycova, che ha salvato diverse palle break nel primo set. Tuttavia, nel corso del match, Cocciaretto ha trovato il modo di mettere sotto pressione l’avversaria, riuscendo a vincere sei game consecutivi e portandosi avanti 6-3 nel primo set e 2-0 nel secondo.

Nonostante il vantaggio, Strycova non si è arresa e ha continuato a lottare, raggiungendo il pareggio sul 2 pari nel secondo set e annullando un’altra palla break. Cocciaretto ha provato a prendere nuovamente il controllo del match, ma la ceca è riuscita ad agganciarla su 5-5, anche grazie a due doppi falli dell’italiana. Il tie-break ha deciso il match a favore di Cocciaretto, che, dopo un inizio nervoso, è riuscita a vincere il set per 7-5.

Nel secondo turno, Elisabetta Cocciaretto affronterà la spagnola Paula Badosa, numero 42 del ranking mondiale e 26 del seeding, mai incontrata in precedenza.

WTA Madrid Barbora Strycova Barbora Strycova 0 3 6 0 Elisabetta Cocciaretto • Elisabetta Cocciaretto 0 6 7 0 Vincitore: Cocciaretto Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Elisabetta Cocciaretto 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1*-1 2*-1 3-1* 3-2* 3*-3 3*-4 3-5* 3-6* 4*-6 5*-6 6-6 → 6-7 Barbora Strycova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 Barbora Strycova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 Elisabetta Cocciaretto 0-15 0-30 15-30 15-40 3-5 → 4-5 Barbora Strycova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-5 → 3-5 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Barbora Strycova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-3 → 2-4 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Barbora Strycova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 15-30 15-40 0-2 → 1-2 Barbora Strycova 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Barbora Strycova 15-0 15-15 15-30 15-40 3-5 → 3-6 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Barbora Strycova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 3-4 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 40-15 3-2 → 3-3 Barbora Strycova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Barbora Strycova 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Barbora Strycova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Nel frattempo, l’italiana Sara Errani, numero 83 WTA e quinta testa di serie delle qualificazioni, ha superato il turno decisivo sconfiggendo la britannica Jodie Bourrage, numero 110 del ranking, con il punteggio di 6-7(7), 7-5, 6-2.