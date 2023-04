Berrettini: “Gli infortuni mi hanno fatto perdere il piacere del gioco. La mia relazione una distrazione? Irrispettoso”

Matteo Berrettini ha rilasciato un’intervista al magazine Style (sembra realizzata diversi giorni fa, visto che è stata realizzata in video da Miami e ancora si parla di voler fare bene sulla terra battuta), nella quale parla di alcuni temi caldi della sua attualità. Il finalista di Wimbledon sta attraversando forse il momento più difficile della sua carriera, di nuovo bloccato da un infortunio muscolare all’addome proprio dopo una vittoria a Monte Carlo che sapeva di svolta per il suo atteggiamento molto positivo in campo. Riportiamo alcune frasi dell’intervista, che uscirà sul magazine il prossimo 26 aprile ed anticipata in parte online.

“Non è il momento migliore della mia carriera ma non sono preoccupato: sono sicuro che raccoglierò i frutti del lavoro che sto facendo. Gli ultimi due anni sono stati pieni di vittorie ma anche molto stancanti. Gli infortuni, poi, mi hanno fatto perdere il piacere del gioco, perché scendevo in campo pensando di dover recuperare il tempo perso. Ora spero di recuperare la gioia di giocare a tennis”.

“I viaggi continui? Sono talmente abituato a spostarmi di continuo che dopo due o tre settimane nello stesso luogo sono già stufo e ho bisogno di ripartire. Forse devo ancora trovare il mio posto ideale”.

Parlando della serie Break Point, di cui è stato protagonista: “Per giorni le telecamere hanno filmato le mie emozioni, le gioie e le delusioni. Rivedersi è stato strano perché nella serie c’è anche la mia ex (la tennista Ajla Tomljanovic, ndr) ma sono contento di come mi hanno rappresentato”.

Il confronto tra la squadra che vinse le Davis nel ’76 e i tennisti azzurri di vertice attuali: “Come quella squadra, anche noi oggi cerchiamo di stare più uniti possibile. Con Lorenzo Sonego ci conosciamo sin da ragazzini e siamo molto legati; anche con Lorenzo Musetti il rapporto è ottimo; con Jannik Sinner parliamo meno ma è normale, non si può essere amici di tutti”.

Amicizie fuori dal tennis: “Quelli storici sono sempre gli stessi anche se ci vediamo raramente. Grazie al tennis, poi, ho conosciuto persone che lavorano in altri ambiti ma con cui ho molto in comune, come Alessandro Borghi e Marracash. Facciamo vite differenti e forse proprio per questo riusciamo a parlare di tutto, dalle cose futili a quelle più profonde”.

Sulla chiacchierata relazione con la showgirl Satta, ecco cosa gli ha dato fastidio leggere: “Considerare una relazione come una distrazione rispetto alla carriera è irrispettoso. Sarebbe come dire che un giornalista scrive articoli peggiori perché ha moglie e figli: non ha senso, no?”.