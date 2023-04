Secondo uno specialista statunitense, la difficoltà di recupero di Nadal indica un problema sottostante da trattare con un’operazione

Il persistere dell’infortunio alla muscolatura dell’anca di Rafael Nadal potrebbe essere il segno di un problema sottostante ancor più profondo, una lesione da risolvere solo attraverso un intervento chirurgico (forse doppio), non così difficile ma che costringerebbe il campione spagnolo ad uno stop ancor più lungo. A questa conclusione è giunto il dottor Benjamin Domb dell’American Hip Institute, uno dei massimi esperti dell’articolazione, interpellato dal collega britannico James Grey.

Ovviamente Domb non ha visitato Nadal, pertanto la sua diagnosi deriva solo dalla sua forte esperienza nel settore, soprattutto con atleti delle leghe statunitensi NBA e NFL, ma vista la competenza dello specialista è un parere di un certo rilievo che riportiamo.

Quel che è certa è la difficoltà di Rafa di riprendere la piena attività, come da lui stesso dichiarato nel video rilasciato sui suoi canali social al momento dell’annuncio del forfait al 1000 di Madrid, al via questa settimana. Quando Nadal annunciò di aver subito un infortunio allo psoas, durante la sconfitta contro Mackenzie McDonald lo scorso gennaio agli Australian Open, si parlò di un recupero stimato in otto settimane. Lo scorso mercoledì, dopo 14 settimane di riabilitazione, il maiorchino ha affermato di non essere ancora in grado di allenarsi pienamente, tanto da aver scelto di fermare le cure cercando un “trattamento alternativo”.

“La realtà è che una lesione isolata dello psoas dovrebbe essere una cosa tutto sommato minore, un problema che dovrebbe risolversi abbastanza rapidamente a meno che non ci sia un problema di fondo che alteri il quadro complessivo”, afferma il dottor Benjamin Domb. “Nadal invece non l’ha risolto, il che fa sicuramente sorgere la questione di un problema di fondo di cui non si è parlato o che non è stato correttamente rilevato in prima istanza”.

Il dottor Domb è fiducioso sul fatto che si possa identificare il problema sottostante, trattarlo in modo corretto e quindi consentire allo spagnolo una ripresa della sua attività. A detta dello specialista statunitense, questo problema all’anca non deve significare necessariamente la fine della carriera di Nadal.

“I problemi di fondo più comuni che vediamo in questi stiramenti muscolari ricorrenti sono le lacerazioni del labbro dell’anca, che è il bordo attorno alla parte esterna dell’incavo, e/o un conflitto nell’anca. È qui che c’è una discrepanza di forma tra la sfera e l’incavo che causa la limitazione del raggio di movimento. L’impingement e/o le lacerazioni del labbro sono le diagnosi più comuni che trattiamo presso l’American Hip Institute tra gli atleti professionisti” continua Domb, “Abbiamo curato con successo oltre 150 giocatori della NFL e dozzine di giocatori della NBA, nonché tennisti professionisti e atleti professionisti di tutti gli altri sport che soffrivano questo tipo di problema. Siamo in grado di realizzare l’intervento che tratta le due lesioni in artroscopia. In primo luogo, possiamo riparare il danno, come un labbro lacerato, e quindi come secondo intervento possiamo correggere il conflitto per evitare che accada di nuovo. Possiamo correggere quest’urto che provoca il danno in quanto togliamo il carico dal labbro, in modo che non si ripeta in futuro.”

Dalle parole di Domb, questa soluzione sembra possibile anche per l’articolazione di Nadal. Tuttavia il campionissimo spagnolo ha subito in passato già molti infortuni, quindi è possibile che il suo quadro clinico generale sia diverso e più complesso rispetto a quanto ipotizzato dallo specialista americano. Nadal è sicuramente seguito da un team medico di prim’ordine, che molte volte l’ha letteralmente “rimesso in piedi” in modo quasi miracoloso, consentendogli di riprendere la propria carriera e continuare a vincere.

Il dubbio resta proprio sul “quadro complessivo”: il fisico di Rafa, già terribilmente usurato, sarà in grado di recuperare la piena salute e quindi reggere gli ulteriori stress imposti dai carichi di lavoro mostruosi necessari a rendere il suo tennis performante? Quasi 20 anni di carriera Pro al massimo, sprigionando in campo una forza, potenza e capacità di resistenza ineguagliabili, sono un fardello non da poco. La vita sportiva di Rafa, in rapporto a quanto richiesto a proprio fisico, è già andata oltre le più rosee previsioni. È la più straordinaria Araba Fenice del tennis, ma rinascere ancora una volta potrebbe essere un’impresa forse impossibile anche per lui.

Marco Mazzoni