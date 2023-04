Holger Rune conquista il titolo all’ATP di Monaco 2023 in una finale memorabile e imprevedibile. Annullati ben 4 match point sul servizio dell’avversario

Sembra quasi incredibile, ma è successo davvero. Botic Van de Zandschulp ha avuto due match point in due diversi giochi sul suo servizio (era avanti nel terzo set per 5-2, 40-15 e 5-4, 40-15), ma non è riuscito a chiudere la partita. Di fronte a lui, un Holger Rune che si è slogato la caviglia verso la fine dell’incontro, ha resistito dall’altra parte del campo per assicurarsi il tiebreak e concludere con un’improbabile vittoria con il punteggio di 6-4, 1-6 7-6(3), confermando il suo titolo all’ATP di Monaco.

Dopo aver perso la finale a Montecarlo solo una settimana fa, il danese ha conquistato il suo primo titolo del 2023 nel torneo tedesco. Questa vittoria, ottenuta nonostante l’infortunio al piede, dimostra la grande determinazione e la forza di volontà del giovane tennista, che ha saputo resistere alla pressione e superare un avversario ostico come Van de Zandschulp.

Il match è stato un susseguirsi di emozioni e colpi di scena. Tuttavia, è stato Rune a spuntarla alla fine, grazie anche alla sua capacità di mantenere la concentrazione e di non lasciarsi abbattere dalla situazione difficile annullando complessivamente ben 4 match point sul servizio dell’avversario.