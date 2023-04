Petra Kvitova trionfa nel Miami Open 2023, conquistando il suo 30° titolo in carriera

Nel 2009, Petra Kvitova si aggiudicò il suo primo titolo in carriera. Due anni dopo, nel 2011, la tennista ceca vinse il suo primo torneo WTA 1000. Ora, nel 2023, a 33 anni, Kvitova ha appena conquistato il 30° trofeo della sua carriera, il nono nella categoria WTA 1000 e il primo di questo livello dal 2018: Petra Kvitova è infatti la nuova campionessa del Miami Open!

La numero 12 del ranking mondiale ha fermato l’ottima forma di Elena Rybakina (7ª), che era a un passo dal completare il Sunshine Double. Tuttavia, Kvitova aveva altri piani e ha trionfato con i parziali 7-6(14) 6-2, con particolare enfasi su un tie-break di 22 minuti che si è rivelato assolutamente decisivo. Dopo aver fatto il break per portarsi sul 5-4 e aver subito un contro-break nel game successivo, Kvitova è arrivata al tie-break e la tensione è salita alle stelle. La ceca ha salvato ben cinque set point, approfittando della quinta opportunità per portarsi avanti nel punteggio. Da quel momento in poi, ha dato libero sfogo al suo gioco e non ha più guardato indietro, ottenendo la 60ª vittoria della sua carriera contro una tennista della top ten.

Grazie a questa vittoria, Kvitova rientra nella top 10 del ranking mondiale, posizionandosi direttamente al 10° posto, a partire dall’aggiornamento di lunedì prossimo. La tennista ceca dimostra così la sua grande capacità di rimanere competitiva nel panorama del tennis femminile, nonostante il passare degli anni e l’evoluzione del gioco.