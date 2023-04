ATP 250 Estoril: Il Tabellone Principale. Quattro azzurri ai nastri di partenza

Nel torneo ATP 250 dell’Estoril, ci sono quattro giocatori italiani impegnati. Giulio Zeppieri affronterà il portoghese e wild card Joao Sousa nel primo turno. Marco Cecchinato giocherà contro il testa di serie numero 7, l’argentino Diego Schwartzman, nel suo match d’esordio. Fabio Fognini affronterà un qualificato. Infine, Luca Nardi se la vedrà con il serbo e testa di serie numero 6, Miomir Kecmanovic, nel primo turno del torneo.

(1) Ruud, Caspervs Byevs (WC) Sousa, JoaoCachin, Pedrovs Tseng, Chun-HsinAlbot, Raduvs (5) Baez, Sebastian

(4/WC) Bautista Agut, Roberto vs Bye

Borges, Nuno vs Halys, Quentin

Thiem, Dominic vs Qualifier

Lestienne, Constant vs (8/WC) Shelton, Ben

(7) Schwartzman, Diego vs Cecchinato, Marco

Qualifier vs Fognini, Fabio

Van Assche, Luca vs Qualifier

Bye vs (3) Davidovich Fokina, Alejandro

(6) Kecmanovic, Miomir vs Nardi, Luca

Rodionov, Jurij vs Ramos-Vinolas, Albert

Zapata Miralles, Bernabe vs Qualifier

Bye vs (2) Hurkacz, Hubert