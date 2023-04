ATP 250 Marrakerch: Il Tabellone Principale. Lorenzo Musetti testa di serie n.1. Al via anche Francesco Passaro

Nel torneo di Marrakech, ci sono due giocatori italiani impegnati. Il primo è Lorenzo Musetti, che è testa di serie numero 1 ed è automaticamente avanzato al secondo turno, in quanto ha ricevuto un bye. L’altro giocatore italiano è Francesco Passaro, che affronterà il russo Aslan Karatsev nel primo turno.

Gaston, Hugovs Struff, Jan-LennardKaratsev, AslanvsMuller, Alexandrevs (6) Gasquet, Richard

(3) van de Zandschulp, Botic vs Bye

Qualifier vs O’Connell, Christopher

Kotov, Pavel vs Martinez, Pedro

Varillas, Juan Pablo vs (7) Bonzi, Benjamin

(5) Cressy, Maxime vs Carballes Baena, Roberto

Qualifier vs Coria, Federico

(WC) Moundir, Adam vs Qualifier

Bye vs (4) Griekspoor, Tallon

(8) Jarry, Nicolas vs Qualifier

Munar, Jaume vs (WC) Benchetrit, Elliot

(WC) Lalami Laaroussi, Younes vs Popyrin, Alexei

Bye vs (2) Evans, Daniel