Daniil Medvedev vince il torneo ATP 250 di Doha. Barbora Krejcikova vince il torneo WTA 1000 di Dubai battendo Iga Swiatek (Video)

Questa volta non c’è stato spazio per un altro miracolo di Andy Murray. Daniil Medvedev aveva altri piani e ha confermato i favori del pronostico per la finale dell’ATP 250 di Doha. Il numero otto del ranking mondiale ha mantenuto il piede sull’acceleratore, dopo aver già conquistato il titolo a Rotterdam, e ha vinto per la seconda settimana consecutiva, portando a 17 il numero di trofei conquistati in carriera.

Medvedev ha risolto la partita con i parziali di 6-4 6-4, in un incontro durato 1 ora e 47 minuti, in cui ha dovuto comunque combattere i tentativi di Murray di ribaltare la situazione. Nel primo set, il russo ha preso subito il controllo del gioco e si è portato sul 4-1 con due break di vantaggio, anche se il britannico, che disputava la sua 71ª finale in carriera, ha avuto anche una palla per impattare sul 4-4. Nella secondo set, Medvedev ha di nuovo conquistato un break all’inizio, ma Murray ha reagito e ha ribaltato il punteggio sul 4-3, prima di subire un altro break di servizio nel nono gioco. Questa volta il russo ha concluso la partita, conquistando il suo secondo trofeo consecutivo e salendo al settimo posto della classifica mondiale maschile. Murray, invece, rimarrà fuori dalla top 50, al 52º posto.

ATP Doha Andy Murray Andy Murray 4 4 Daniil Medvedev [3] Daniil Medvedev [3] 6 6 Vincitore: Medvedev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 D. Medvedev 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 4-5 → 4-6 A. Murray 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 4-4 → 4-5 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 A. Murray 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-3 → 3-3 A. Murray 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 D. Medvedev 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 1-2 → 1-3 A. Murray 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 A. Murray 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 4-6 A. Murray 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 D. Medvedev 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 3-5 A. Murray 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 40-40 40-A df 1-4 → 2-4 A. Murray 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 1-3 → 1-4 D. Medvedev 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 1-3 A. Murray 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 0-1 → 0-2 A. Murray 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Barbora Krejcikova, 30ª tennista al mondo, ha compiuto l’impresa battendo Iga Swiatek in modo netto e conquistando il torneo WTA 1000 di Dubai.

La tennista ceca non ha lasciato la minima possibilità alla numero uno al mondo, trionfando per 6-4 e 6-2 in poco più di un’ora e mezza di gioco, in un duello in cui ha dimostrato di essere troppo forte per l’avversaria.

Nel primo set, Swiatek è riuscita a recuperare un break di svantaggio per due volte, ma nel secondo set la polacca non è stata all’altezza del livello altissimo dell’avversaria, interrompendo la sua serie di otto vittorie consecutive – due delle quali ottenute senza scendere in campo. Questo è il sesto titolo in carriera per Krejcikova, il primo del 2023, nonché il suo primo WTA 1000; inoltre, sa già di essere salita al 16º posto del ranking.

È stata una settimana da sogno per la tennista ceca, che ha sconfitto quattro giocatrici della top 10, tra cui le prime tre del ranking.