Challenger Bangalore: Il Tabellone Principale e di Quali. Nardi e Maestrelli nel Md

Challenger Bangalore – Tabellone Principale – hard

(1) Tseng, Chun-Hsin vs Ferreira Silva, Frederico

Hsu, Yu Hsiou vs (WC) Borg, Leo

Qualifier vs Medjedovic, Hamad

Moreno De Alboran, Nicolas vs (7) Svrcina, Dalibor

(4) Ofner, Sebastian vs Purcell, Max

Ly, Nam Hoang vs (WC) Nagal, Sumit

(WC) Dev, S D Prajwal vs Qualifier

Zekic, Miljan vs (5) Nardi, Luca

(6) Maestrelli, Francesco vs (PR) Polmans, Marc

Giustino, Lorenzo vs Qualifier

(Alt) Mayot, Harold vs Sweeny, Dane

Serdarusic, Nino vs (3) Peniston, Ryan

(8) Kuzmanov, Dimitar vs Qualifier

Neuchrist, Maximilian vs Qualifier

Qualifier vs Cazaux, Arthur

Noguchi, Rio vs (2) Duckworth, James

Challenger Bangalore – Tabellone Qualificazione – hard

(1) Uchiyama, Yasutaka vs Ramanathan, Ramkumar

Palan, Dominik vs (9) Mpetshi Perricard, Giovanni

(2) Moriya, Hiroki vs (WC) Rawat, Sidharth

(WC) Singh, Digvijaypratap vs (8) McCabe, James

(3) Clarke, Jay vs (Alt) Sinclair, Colin

Santillan, Akira vs (7) Kachmazov, Alibek

(4) Milojevic, Nikola vs (WC) Tyagi, Kriish

Kelly, Dayne vs (10) Chung, Yunseong

(5) Gunneswaran, Prajnesh vs Lock, Benjamin

(WC) Ganesh, Manish vs (11) Sanchez Jover, Carlos

(6) Jung, Jason vs Orlov, Vladyslav

Sasikumar, Mukund vs (12) Paulson, Andrew

CENTER COURT – Ora italiana: 06:30 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Manish Ganesh vs [11] Carlos Sanchez Jover

2. [5] Prajnesh Gunneswaran vs Benjamin Lock

3. [1] Yasutaka Uchiyama vs Ramkumar Ramanathan

4. [3] Jay Clarke vs [Alt] Colin Sinclair

COURT 1 – Ora italiana: 06:30 (ora locale: 11:00 am)

1. [6] Jason Jung vs Vladyslav Orlov

2. [WC] Digvijaypratap Singh vs [8] James McCabe

3. [4] Nikola Milojevic vs [WC] Kriish Tyagi

4. Akira Santillan vs [7] Alibek Kachmazov

COURT 2 – Ora italiana: 06:30 (ora locale: 11:00 am)

1. Mukund Sasikumar vs [12] Andrew Paulson

2. [2] Hiroki Moriya vs [WC] Sidharth Rawat

3. Dominik Palan vs [9] Giovanni Mpetshi Perricard

4. Dayne Kelly vs [10] Yunseong Chung