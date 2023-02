ATP 250 Marsiglia: Il Tabellone Principale. Jannik SInner già al secondo turno

Jannik Sinner è impegnato la prossima settimana nel torneo ATP 250 di Marsiglia.

Dopo il bye del primo turno, Sinner affronterà al secondo ostacolo uno tra il giovane francese Arthur Fils e il russo Roman Safiullin, entrambi in cerca di un exploit contro il talentuoso giocatore italiano.

Sinner, che attualmente occupa la posizione numero 14 nel ranking ATP, ha iniziato la stagione 2023 in modo ottimo vincendo la scorsa settimana il torneo ATP 250 di Montpellier ed è questa settimana in semifinale nel 500 di Rotterdam.

ATP 250 Marsiglia – Tabellone Principale – indoor hard

(1) Hurkacz, Hubert vs Bye

Rinderknech, Arthur vs Riedi, Leandro

Ymer, Mikael vs Albot, Radu

Qualifier vs (6) Goffin, David

(4) Dimitrov, Grigor vs Bye

Ymer, Elias vs Qualifier

Bublik, Alexander vs Krajinovic, Filip

Barrere, Gregoire vs (8) Huesler, Marc-Andrea

(5) Cressy, Maxime vs (WC) Blancaneaux, Geoffrey

Bonzi, Benjamin vs (WC) Van Assche, Luca

Qualifier vs Andujar, Pablo

Bye vs (3) de Minaur, Alex

(7) Gasquet, Richard vs Qualifier

Bergs, Zizou vs Wawrinka, Stan

(WC) Fils, Arthur vs Safiullin, Roman

Bye vs (2) Sinner, Jannik