ATP 500 Rotterdam: Il Tabellone Principale. SInner già al secondo turno potrebbe sfidare Tsitspas. Presenza anche di Lorenzo Sonego

IL tabellone principale del torneo ATP 500 di Rotterdam vedrà Jannik Sinner affrontare al primo turno Benjamin Bonzi, con la possibilità di incontrare Stefanos Tsitsipas al secondo ostacolo. Sonego, dall’altra parte, sarà subito impegnato contro Felix Auger Aliassime, testa di serie n.3.

ATP 500 Rotterdam – Tabellone Principale – hard indoor

(1) Tsitsipas, Stefanos vs Ruusuvuori, Emil

Bonzi, Benjamin vs Sinner, Jannik

(PR) Wawrinka, Stan vs Bublik, Alexander

Gasquet, Richard vs (7) Carreno Busta, Pablo

(4) Rune, Holger vs Qualifier/Special Exempt

(WC) Brouwer, Gijs vs Huesler, Marc-Andrea

Qualifier/Special Exempt vs (WC) Griekspoor, Tallon

Qualifier/Special Exempt vs (8) Zverev, Alexander

(6) Medvedev, Daniil vs Davidovich Fokina, Alejandro

van de Zandschulp, Botic vs Coric, Borna

Goffin, David vs Qualifier/Special Exempt

Sonego, Lorenzo vs (3) Auger-Aliassime, Felix

(5) Hurkacz, Hubert vs Bautista Agut, Roberto

Dimitrov, Grigor vs Qualifier/Special Exempt

(WC) van Rijthoven, Tim vs Cressy, Maxime

de Minaur, Alex vs (2) Rublev, Andrey