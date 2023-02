Federer potrebbe commentare Wimbledon per la BBC

Secondo quanto riporta il quotidiano britannico The Telegraph, la BCC e Roger Federer starebbero parlando da qualche settimana di una possibile collaborazione per la prossima edizione di Wimbledon. L’otto volte campione sui campi in erba di Church Road sarebbe interessato ad entrare nel team di commentatori del canale tv britannico, ancora non è trapelato se come seconda voce in telecronaca oppure come opinionista negli studi pre e post partita.

A spingere la BBC a contattare Roger per il torneo di casa è stata la pressante richiesta degli appassionati del paese, con continue richieste via social che hanno convinto i dirigenti del network a chiamare a Federer.

Una volta appena la racchetta al chiodo dopo la scorsa edizione della Laver Cup, Roger ha dichiarato di voler restare in qualche modo nell’ambiente del tennis, ma di non aver affatto le idee chiare sul ruolo che potrebbe ritagliarsi. Quello di commentatore del torneo più prestigioso (e del quale detiene il record di successi) sarebbe forse il passo più semplice e gradito dai suoi milioni di fans.