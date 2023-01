Djokovic aumenta il dominio europeo nei tornei del Grand Slam

Un altro torneo del Grande Slam è terminato ed un altro campione europeo ha iscritto il suo nome sulla coppa. Novak Djokovic ha vinto l’Australian Open 2023 e ha mantenuto viva una sequenza che mostra il dominio netto del tennis del vecchio continente rispetto al resto del mondo.

Infatti, sono già 52 titoli consecutivi del Grand Slam per i tennisti europei, con Djokovic, Rafael Nadal e Roger Federer che sono i principali fautori di questa egemonia, anche se bisogna aggiungere i nomi di Stan Wawrinka, Andy Murray, Dominic Thiem, Daniil Medvedev, Marin Cilic e Carlos Alcaraz. Chi ha interrotto questa sequenza? Juan Martín Del Potro, argentino che è diventato campione degli US Open nel 2009, sconfiggendo Federer in finale. Prima di lui, Gaston Gaudio ha conquistato il Roland Garros nel 2004, mentre Andre Agassi e Andy Roddick hanno vinto, rispettivamente, l’Australian Open e gli US Open nel 2003.

Adesso resta da scoprire se qualche tennista riuscirà a interrompere quest’egemonia. In termini di classifica, i meglio posizionati per raggiungere quest’obiettivo sono Felix Auger-Aliassime e Taylor Fritz, mentre Tommy Paul è stato quello che si è avvicinato di più a rompere la sequenza all’Australian Open, raggiungendo le semifinali, perdendo contro Novak Djokovic.