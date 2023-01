CIO ammette gli atleti russi e bielorussi a Parigi 2024 sotto bandiera neutrale. Cosa farà Wimbledon?

È passato quasi un anno dall’inizio dell’invasione della Russia all’Ucraina e purtroppo la situazione non sembra destinata a svoltare a breve verso una tregua e un processo di pace. Anche il mondo dello sport è colpito da questa situazione. Dopo la scossa iniziale e le dure conseguenze per le squadre nazionali russe, escluse praticamente da ogni competizione internazionale, per gli sportivi individuali dei due paesi aggressori la situazione è in continua evoluzione.

È notizia recente la decisione del Comitato Olimpico Internazionale in merito ai prossimi giochi Olimpici di Parigi 2024: a meno di un cambiamento della situazione con l’avvio di processo di pace, Russia e Bielorussia non saranno ammesse a partecipare come nazioni ai giochi in Francia ma i loro atleti potranno prendervi parte sotto bandiera neutrale. Il CIO ha dichiarato la scorsa settimana di continuare il proprio percorso verso un’apertura agli atleti dei due paesi aggressori dell’Ucraina, cambiando così direzione rispetto a quanto deciso lo scorso marzo, quando aveva consigliato alle federazioni sportive internazionali di escludere gli atleti dalle loro competizioni. Il presidente del CIO Thomas Bach allora descrisse la raccomandazione come una misura per proteggere quegli atleti.

Adesso CIO afferma che tutti gli atleti debbano essere trattati allo stesso modo, indipendentemente dal passaporto in loro possesso, e ha dichiarato: “I governi non devono decidere quali atleti possono partecipare a quale competizione e quali no”.

Quest’affermazione è stata criticata dal governo britannico, uno dei più intransigenti in materia, tanto da aver spinto lo scorso anno affinché nessun atleta potesse competere ad un evento professionistico del Regno Unito. Da qua arrivò la scelta – criticata aspramente – della Federtennis britannica (LTA) di escludere ogni giocatore russo e bielorusso dai tornei di tennis nel paese, Wimbledon incluso. Mossa che provocò la ritorsione da parte di ATP e WTA, con la non assegnazione dei punti per il ranking ai giocatori partecipanti ai Championships 2022.

Dopo la svolta del CIO, che ha di fatto “aperto” agli atleti individuali di Russia e Bielorussia, che cosa farà il governo di Londra, e quindi Wimbledon? I media britannici parlano di una crescente pressione sui funzionari dell’AELTC per consentire ai giocatori russi e bielorussi di competere ai Championships di quest’anno, tanto che è diffusa l’opinione che il loro ritorno sia inevitabile.

Non è mai stata rivelata la cifra esatta, ma la LTA fu multata dagli organi che dirigono il tour tennistico maschile e femminile, con l’avvertimento di non seguire lo stesso percorso nel 2023, pena sanzioni ancor più gravi. Tuttavia la scelta non è dipesa tanto dalla federazione quanto dal governo nazionale.

John McEnroe si è unito al coro di coloro che vogliono una riapertura totale ai tennisti russi e bielorussi. “Ovviamente questa è una situazione orribile, la guerra si prolunga e le persone la affrontano in modi diversi”, afferma il campione newyorkese. “L’anno scorso non ero d’accordo sul fatto che Wimbledon non permettesse ai giocatori russi o bielorussi di giocare. A maggior ragione non sarei d’accordo se la misura venisse confermata anche quest’anno. Non so cosa faranno. È una situazione che nessuno vuole. Quindi si spera che qualcosa cambi, che si permetta ai giocatori di giocare. È normale che nel nostro sport alcuni dei migliori giocatori e giocatrici provengono da quei due paesi. Non dovrebbero essere puniti per qualcosa con cui non hanno nulla a che fare direttamente. Molti di loro si sono apertamente schierati contro la guerra”.

Dall’altro lato, continua la pressione del Presidente del comitato olimpico ucraino, Vadym Guttsait. “Per l’intera comunità sportiva ucraina, questa è una questione di principio”, ha scritto sulla sua pagina Facebook. “In questo, siamo supportati sia dal presidente del nostro stato che da tutta la società. Una parte delle Federazioni internazionali è indignata per gli sforzi del CIO per promuovere il ritorno di russi e bielorussi. Ci siamo rivolti e ci rivolgeremo a tutte le organizzazioni internazionali che possono influenzare la situazione e le cui opinioni possono essere ascoltate dai membri del CIO. La nostra posizione è invariata: finché c’è una guerra in Ucraina, gli atleti russi e bielorussi non dovrebbero essere nelle competizioni internazionali. Certamente, le nostre federazioni sportive nazionali devono rafforzare la comunicazione con le federazioni internazionali per mantenere in vigore il divieto. Sono attualmente in corso lavori su ulteriori possibili passi e primi passi per continuare le sanzioni e impedire a russi e bielorussi di partecipare a competizioni internazionali. Se non saremo ascoltati, non escludo la possibilità di boicottare le Olimpiadi 2024”, conclude Guttsait.

La situazione è molto complessa. Come abbiamo più volte scritto, quando politica e sport si confrontano con situazioni gravissime come una guerra sanguinosa trovare una soluzione è molto difficile. Lo sport dovrebbe essere veicolo di pace, confronto e unione tra i popoli. Purtroppo la storia non ha insegnato niente. Gli interessi e la stupidità passano sopra a ogni valore e al rispetto dall’umanità.

Marco Mazzoni