Il gesto di fair play di Dimitrov nell’incontro con Goffin alla United Cup (Video)

Grigor Dimitrov ha dimostrato che la vittoria non è sempre la cosa più importante nello sport. È vero che il bulgaro ha sconfitto David Goffin nella United Cup ma, in un momento di grande importanza del match, ha avuto un magnifico gesto di fair play che ha meritato gli applausi e una sottolineatura anche dopo la partita.

Con il secondo set sul 6-5 per Dimitrov e 15-30 sul servizio di Goffin, il belga ha visto il sistema elettronico “gridare” un fallo di piede. Dimitrov ha reagito prontamente e ha detto a Goffin di avere un’altra prima di servizio e che quella chiamata non aveva alcun senso. Grisha ha vinto anche i punti successivi e ha conquistato la vittoria, ma ha spiegato il motivo di questo gesto.

“David non serve mai così vicino alla linea. Lo sport è questo. È fair play, è amicizia e tante altre cose. Sono quello che sono e non cambierò per nulla al mondo”, ha commentato Dimitrov dopo l’incontro.