ATP Awards 2022: Ruud vince il premio di tennista più sportivo intitolato a Stefan Edberg

È Casper Ruud il vincitore dello “Stefan Edberg Sportsmanship Award” 2022, premio assegnato col voto dei suoi colleghi al giocatore che ha dimostrato nel corso dell’anno una professionalità e integrità impeccabile. Il successo del norvegese interrompe in questa categoria degli ATP Award un duopolio assoluto Federer-Nadal che durava dal 2004 (13 vittorie per Roger, 5 per Rafa).

“Un grande ringraziamento a tutti coloro che hanno votato per me per l’ATP Stefan Edberg Sportsmanship Award di quest’anno”, ha detto Ruud. “Mi sento molto, molto onorato e felice di vincere questo premio quest’anno. Cercherò di mantenere il mio comportamento allo stesso modo per il prossimo anno. Non vedo l’ora di tornare in campo”.

Ruud è anche il primo vincitore scandinavo del premio da quando lo svedese Edberg lo vinse per la quinta volta nel 1995. L’anno seguente fu ribattezzato in suo onore.

Nella stagione 2022, Ruud ha vinto tre titoli ATP Tour (Buenos Aires, Ginevra, Gstaad), ha disputato le finali a Roland Garros, US Open, al Masters 1000 di Miami e alle ATP Finals. Ha concluso la stagione al numero 3 del mondo.

Curioso che proprio oggi Carlos Alcaraz, rispondendo a una domanda dei cronisti sul premio sportività abbia affermato che “Ci sono diversi giocatori che potrebbero meritare il premio sportività. Credo che Felix Auger-Aliassime possa essere un ottimo candidato”.