Serie A1 femminile: la finale scudetto è Canottieri Casale-Tc Parioli. Appuntamento il 10 dicembre al Circolo Stampa Sporting Torino. Nel maschile la finale scudetto è Ct Palermo-TC Sinalunga Siena. Appuntamento l’11 dicembre al Circolo Stampa Sporting Torino

Dalla promozione alla finale scudetto in un anno: è questo il grande cammino intrapreso dal CT Palermo e dal TC Sinalunga Siena, che l’11 dicembre si contenderanno la possibilità di scrivere per la prima volta il loro nome sull’albo d’oro del massimo campionato nazionale a squadre sul veloce indoor del Circolo Stampa Sporting Torino.

Il club siciliano (Salvatore Caruso, Omar Giacalone e lo spagnolo Carlos Gomez Herrera) si è confermato come squadra più vincente del campionato trovando la settima vittoria (a cui si aggiunge un pareggio nei gironi) nella gara di ritorno della semifinale playoff contro il TC Rungg Sudtirol di Federico Gaio e del tedesco Elmar Ejupovic. Il club altoatesino, giunto per il secondo anno consecutivo a un passo dalla finale, non è riuscito a ribaltare la sconfitta casalinga per 4-2 dell’andata subendo un 3-1 in terra siciliana.

Stessa situazione nell’altra sfida, con il circolo toscano (Matteo Gigante, Marco Miceli e lo spagnolo Oriol Roca Batalla) che ha confermato il 4-2 di una settimana fa imponendosi 3-1 in casa sul Park Tennis Genova di Gianluca Mager ed Alessandro Giannessi, che all’andata aveva incassato la sua prima sconfitta in campionato.

Questi i risultati del ritorno dei playoff – domenica 4 dicembre:

CT Palermo – TC Rungg Sudtirol 3-1 (andata Palermo 4-2)

Carlos Gomez Herrera (P) b. Georg Winkler (R) 61 62

Gabriele Piraino (P) b. Elmar Ejupovic (R) 67(6) 64 60

Federico Gaio (R) b. Salvatore Caruso (P) 2-2 rit.

Omar Giacalone (P) b. Maximilian Figl (R) 62 62

TC Sinalunga Siena – Park Tennis Genova 3-1 (andata Sinalunga 4-2)

Oriol Roca Batalla (S) b. Kimmer Coppejans (G) 76(5) 75

Alessandro Giannessi (G) b. Marcello Serafini (S) 76(5) 63

Matteo Gigante (S) b. Gianluca Mager (G) 61 60

Marco Miceli (S) b. Luigi Sorrentino (G) 46 62 75

La Canottieri Casale deve salutare la Serie A1 con il segno zero nella casella delle vittorie in questa edizione: nella gara di ritorno dei playout salvezza il club di Casale Monferrato, dopo aver pareggiato in casa per 3-3, ha ceduto 4-0 a Forte dei Marmi contro il TC Italia di Stefano Travaglia, Lorenzo Carboni e Walter Trusendi che si è garantito così la permanenza nella categoria.

Salvezza raggiunta dal TC Crema di Samuel Vincent Ruggeri e dell’olandese Robin Haase (insieme proprio al TC Italia la formazione finita ai playout con il maggior bottino di punti: 8) che, davanti ai propri tifosi, grazie ai successi nei due doppi ha bissato il 4-2 della sfida d’andata contro il TC Prato.

Serviva quasi un miracolo al TC Genova del Next Gen Matteo Arnaldi dopo la sconfitta per 5-1 nella gara d’andata contro lo Sporting Club Sassuolo. Il club emiliano di Enrico Dalla Valle e Federico Bondioli ha chiuso in fretta la pratica imponendosi per 3-0 e centrando l’obiettivo salvezza.

Giocherà in Serie A1 anche l’anno prossimo lo Junior Perugia del Next Gen Francesco Passaro che avevano bisogno di un solo punto contro il New Tennis Torre del Greco dopo aver vinto la gara di andata per 6-0. I campioni uscenti del club campano disputeranno quindi la Serie A2 nella prossima stagione.

Questi i risultati del ritorno dei playout – domenica 4 dicembre:

TC Italia Forte dei Marmi – Società Canottieri Casale 4-0 (andata 3-3)

Lorenzo Carboni (I) b. Corentin Denolly (C) 63 75

Walter Trusendi (I) b. Gregorio Biondolillo (C) 63 76(5)

Stefano Travaglia (I) b. Facundo Juarez (C) 75 61

Marco Furlanetto (I) b. Alessio Demichelis (C) 63 63

TC Crema – TC Prato 4-2 (andata Crema 4-2)

Robin Haase (C) b. Nicolas Edgar Carlo Parrizia (P) 61 63

Samuel Vincent Ruggeri (C) b. Niccolò Baroni (P) 36 62 63

Filip Horansky (P) b. Andrea Arnaboldi (C) 0-0 rit.

Federico Iannaccone (P) b. Lorenzo Bresciani (C) 64 36 64

Andrey Golubev/Robin Haase (C) b. Niccolò Baroni/Filip Horansky (P) 46 63 10-5

Samuel Vincent Ruggeri/Lorenzo Bresciani (C) b. Federico Iannaccone/Nicolas Edgar Carlo Parrizia (P) 76(5) 75

Sporting Club Sassuolo – TC Genova 3-0 (andata Sassuolo 5-1)

Enrico Dalla Valle (S) b. Antoine Julien Escofier (G) 46 76(5) 62

Federico Bondioli (S) b. Gianluca Cadenasso (G) 76(4) 76(3)

Mattia Ricci (S) b. Francesco Picco (G) 0-1 rit.

New Tennis Torre del Greco – Junior Perugia 0-1 (andata Perugia 6-0)

Tomas Gerini (P) b. Antonio Marigliano (N) 62 64

Canottieri Casale e TC Parioli sono le finaliste della Serie A1 femminile 2022. Il 10 dicembre si contenderanno il titolo del massimo campionato nazionale a squadre sul veloce indoor del Circolo Stampa Sporting Torino.

Era tutto da definire nella sfida tra il club piemontese di Sara Errani, Jessica Pieri e Lisa Pigato e il TC Rungg Sudtirol (Verena Meliss, Martina Spigarelli e Lara Pfeifer), che inseguiva la seconda finale consecutiva, dopo il 2-2 dell’andata in Alto Adige. Le ragazze della Canottieri Casale sono riuscite alla fine ad imporsi 3-1 nel secondo confronto grazie alla vittoria nel doppio di Errani/Pigato e la prossima settimana a Torino proveranno ad aggiudicarsi per la prima volta nella loro storia lo scudetto a squadre.

Ha invece un’esperienza superiore in questo senso il circolo romano, che va caccia dell’ottavo titolo e punta a confermare il successo della passata edizione. Le ragazze del TC Parioli (Nastassja Burnett, Beatrice Lombardo, Martina Di Giuseppe) si sono guadagnate questa opportunità battendo in trasferta per 2-1 il Tennis Beinasco di Giulia Gatto Monticone e Giulia Pairone, che aveva chiuso in testa il Girone 2, confermando la vittoria della gara di andata.

Questi i risultati del ritorno dei playoff – domenica 4 dicembre:

Società Canottieri Casale – TC Rungg Sudtirol 3-1 (andata 2-2)

Lisa Pigato (C) b. Verena Meliss (R) 62 64

Martina Spigarelli (R) b. Sara Errani (C) 75 63

Jessica Pieri (C) b. Lara Pfeifer (R) 60 60

Sara Errani/Lisa Pigato (C) b. Martina Spigarelli/Verena Meliss (R) 62 62

Tennis Beinasco – TC Parioli 1-2 (andata Parioli 3-1)

Martina Di Giuseppe (P) b. Reka-Luca Jani (B) 64 63

Giulia Gatto-Monticone (B) b. Beatrice Lombardo (P) 60 61

Nastassia Burnett (P) b. Giulia Pairone (B) 76(4) 46 63

Dopo il successo dell’andata per 4-0, bastava un punto al TC Italia per assicurarsi la permanenza in A1 ai danni del BAL Lumezzane. A Forte dei Marmi le toscane di Jasmine Paolini hanno centrato l’obiettivo imponendosi 2-1 e condannando il club lombardo (Anastasia Piangerelli, Chiara Carini, Rubina De Ponti) alla retrocessione in A2.

Tre a uno all’andata e 3-1 al ritorno. Nell’altra sfida per la salvezza la matricola AT Verona Falconeri, che ha affrontato questa serie A1 senza alcun timore reverenziale mancando davvero di un soffio i playoff (terza nel Girone 1 con 10 punti!), e il TC Genova di Lucia Bronzetti e Denise Valente erano in perfetta parità. A decretare la retrocessione in Serie A2 è stato dunque il doppio di spareggio, con Moratelli/Zantedeschi che hanno confermato il precedente successo su Bronzetti/Valente regalando al club veneto la gioia della permanenza nella massima serie di fronte ai propri tifosi.

Questi i risultati del ritorno dei playout – domenica 4 dicembre:

TC Italia – BAL Lumezzane 2-1 giocata sabato 3 dicembre (andata Italia 4-0)

Jasmine Paolini (I) b. Chiara Catini (L) 64 64

Claudia Giovine (I) b. Anastasia Piangerelli (L) 63 61

Rubina Marta De Ponti (L) b. Emma Belluomini (I) w.o.

AT Verona Falconeri – TC Genova 4-1 (andata Genova 3-1)

Angelica Moratelli (V) b. Martina Caregaro (G) 36 63 64

Lucia Bronzetti (G) b. Valentini Grammatikopoulou (V) 57 64 61

Aurora Zantedeschi (V) b. Denise Valente (G) 63 64

Angelica Moratelli/Aurora Zantedeschi (V) b. Lucia Bronzetti/Denise Valente (G) 64 63

Angelica Moratelli/Aurora Zantedeschi (V) b. Lucia Bronzetti/Denise Valente (G) 46 76(4) 10-6