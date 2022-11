Rafael Nadal batte ancora una volta Ruud. Questa volta a Bogotà (Video della partita)

In un’atmosfera di vera e propria festa, Rafael Nadal ha trovato un buon tennis per superare Casper Ruud nell’ennesimo incontro di esibizione di questo intenso viaggio attraverso il continente americano. Il numero due della classifica ATP ha vinto con il punteggio di 7-5 6-4 nel match questa volta disputato in Colombia.

Nadal e Ruud hanno partecipato poi anche ad un clinic con bambini a rischio di esclusione sociale e sono stati affiancati dai migliori tennisti colombiani come Juan Cabal, Robert Farah e Camila Osorio. La sede di Bogotà era piena di gente, con la follia che circondava Rafa, che è rimasto molto contento dell’accoglienza del pubblico colombiano.