Carlos Alcaraz sei settimane di stop! Niente Finals e Davis Cup

Gli scenari peggiori sono stati confermati: Il numero uno del mondo Carlos Alcaraz ha annunciato sabato che non giocherà gli ultimi due tornei del 2022 – le ATP Finals di Torino e le Davis Cup Finals di Malaga – a causa dell’infortunio agli addominali che lo ha costretto a ritirarsi durante i quarti di finale dell’ATP Masters 1000 di Parigi contro il danese Holger Rune.

Il giovane spagnolo ha spiegato la situazione sui social media. “È un momento duro e doloroso perdere due tornei così importanti per me, ma posso solo essere positivo e pensare a recuperare bene”, ha confessato il giovane di Murcia, che dovrà fermarsi per sei settimane.