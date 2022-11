Masters 1000 Parigi Bercy: Rune gioca un gran match e mette fine alla striscia di vittorie di Auger-Aliassime

Holger Rune, 19 anni, questo sabato è stato responsabile dell’impresa di porre fine alla striscia di vittorie consecutive di Felix Auger-Aliassime (già a quota 16) e si è qualificato alle finali di un ATP Masters 1000 per la prima volta nella sua carriera, confermando un momento di forma – e di settimana – indimenticabile.

Il danese, ancora numero 18 del mondo e che nei turni precedenti aveva battuto Stan Wawrinka (con match point contro) e tre top 10 di fila – Hurkacz (10°), Rublev (9°) e Alcaraz (1°) – ha eliminato questa volta il canadese Auger-Aliassime (8°) per 6-4 6-2, in un match che ha controllato dall’inizio alla fine, vendicando la sconfitta nella finale di Basilea, disputata sei giorni prima.

Raggiungendo la prima finale Masters 1000 della sua carriera, Rune si garantisce di essere almeno il numero 12 del mondo, a una vittoria dalla top 10 e dalla posizione di secondo sostituto alle ATP Finals. Tutto questo in una stagione in cui è partito fuori dalla top 100!