Masters 1000 Parigi Bercy: Il Tabellone Principale. Tre azzurri al via. Sinner e Berrettini teste di serie

Masters 1000 Parigi Bercy – Tabellone Principale – Parte Alta

(1) Alcaraz, Carlos vs Bye

Karatsev, Aslan vs Nishioka, Yoshihito

van de Zandschulp, Botic vs Dimitrov, Grigor

Qualifier/Lucky Loser vs (13) Berrettini, Matteo

(10) Hurkacz, Hubert vs (WC) Mannarino, Adrian

Rune, Holger vs (PR) Wawrinka, Stan

Isner, John vs Qualifier/Lucky Loser

Bye vs (7) Rublev, Andrey

(4) Medvedev, Daniil vs Bye

Korda, Sebastian vs de Minaur, Alex

(WC) Rinderknech, Arthur vs Draper, Jack

Qualifier/Lucky Loser vs (16) Tiafoe, Frances

(9) Fritz, Taylor vs Davidovich Fokina, Alejandro

Murray, Andy vs (WC) Simon, Gilles

Bublik, Alexander vs Qualifier/Lucky Loser

Bye vs (8) Auger-Aliassime, Felix

(6) Djokovic, Novak vs Bye
Schwartzman, Diego vs Cressy, Maxime
Baez, Sebastian vs Khachanov, Karen
Qualifier/Lucky Loser vs (11) Sinner, Jannik

(15) Cilic, Marin vs Musetti, Lorenzo

Basilashvili, Nikoloz vs Qualifier/Lucky Loser

Molcan, Alex vs (WC) Gasquet, Richard

Bye vs (3) Ruud, Casper

(5) Tsitsipas, Stefanos vs Bye

Evans, Daniel vs Nakashima, Brandon

Qualifier/Lucky Loser vs Coric, Borna

Kecmanovic, Miomir vs (12) Norrie, Cameron

(14) Carreno Busta, Pablo vs Ramos-Vinolas, Albert

Shapovalov, Denis vs Cerundolo, Francisco

Bautista Agut, Roberto vs Paul, Tommy

Bye vs (2) Nadal, Rafael