Intesa Sanpaolo Next Gen ATP Finals: Chun-Hsin Tseng è il sesto tennista qualificato per Milano

Chun-Hsin Tseng ha strappato il pass per le Intesa Sanpaolo Next Gen ATP Finals in programma all’Allianz Cloud di Milano dall’8 al 12 novembre 2022. Il 21enne di Taipei, attuale n.88 del ranking ATP in singolare e vincitore quest’anno di due titoli a livello Challenger (Bengaluru e Murcia), ha così raggiunto i già qualificati Lorenzo Musetti, Holger Rune, Jack Draper, Brandon Nakashima e Jiri Lehecka.

Ricordiamo che i primi due tennisti nella Race to Milan, Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, hanno già comunicato il forfait dalla competizione. A questo punto, essendo già definiti sei degli otto nomi dei giocatori ai nastri di partenza delle Next Gen ATP Finals, c’è grande attesa per conoscere chi saranno gli altri due protagonisti del torneo: lo svizzero Dominic Stricker e il perugino Francesco Passaro hanno al momento i favori del pronostico, ma è ancora in corsa per la qualificazione anche Matteo Arnaldi.