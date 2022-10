Challenger Lima 2: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Due azzurri ai nastri di partenza nel Md

CHALLENGER Lima 2 (Peru) – Tabellone Principale, terra battuta

(1) Coria, Federico vs Qualifier

Dutra da Silva, Daniel vs (WC) Buse, Ignacio

Pucinelli De Almeida, Matheus vs Olivo, Renzo

Diaz Acosta, Facundo vs (6) Ugo Carabelli, Camilo

(4) Altmaier, Daniel vs Kicker, Nicolas

Collarini, Andrea vs Agamenone, Franco

Casanova, Hernan vs Rodriguez Taverna, Santiago

(WC) Bueno, Gonzalo vs (8) Skatov, Timofey

(7) Cerundolo, Juan Manuel vs (SE) Reis Da Silva, Joao Lucas

Qualifier vs (Alt) Tirante, Thiago Agustin

Qualifier vs (WC) Alvarez, Nicolas

de Jong, Jesper vs (3) Cecchinato, Marco

(5) Varillas, Juan Pablo vs Melzer, Gerald

Meligeni Alves, Felipe vs Comesana, Francisco

Qualifier vs Qualifier

Qualifier vs (2) Etcheverry, Tomas Martin

CHALLENGER Lima 2 (Peru) – Tabellone Qualificazione, terra battuta

(1) Navone, Mariano vs (Alt) Panta, Jorge

(WC) Varillas, Rodrigo vs (11) Mpetshi Perricard, Giovanni

(2) Zekic, Miljan vs (WC) Ballotta, Gianluca

Rincon, Daniel vs (9) Seyboth Wild, Thiago

(3) Olivieri, Genaro Alberto vs Cuenin, Sean

(Alt) Markes, Colin vs (7) Juarez, Facundo

(4/Alt) Milojevic, Nikola vs (WC) Pestana, Martin

(Alt) Galarza, Juan Ignacio vs (12) Otegui, Juan Bautista

(5) Villanueva, Gonzalo vs (WC) Guillen Meza, Alvaro

(Alt) Lipovsek Puches, Tomas vs (10) Houkes, Max

(6/PR) Choinski, Jan vs Vidal Azorin, Jose Fco.

Huertas Del Pino Cordova, Arklon vs (8) Burruchaga, Roman Andres