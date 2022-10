WTA 125 Tampico: Il Tabellone Principale. Al via Elisabetta Cocciaretto per i colori italiani

WTA 125 Tampico – Tabellone Principale – hard

(1/WC) Elise Mertens vs Qualifier

Ashlyn Krueger vs Qualifier

Renata Zarazua vs (WC) Eugenie Bouchard

Qualifier vs (5) Magda Linette

(3/WC) Leylah Fernandez vs Elizabeth Mandlik

Xiaodi You vs Anna-Lena Friedsam

Moyuka Uchijima vs Emma Navarro

(SR) Varvara Flink vs (8) Rebecca Marino

(6) Lin Zhu vs Julia Grabher

Varvara Gracheva vs Laura Pigossi

Qualifier vs Magdalena Frech

Alycia Parks vs (WC/4) Katerina Siniakova

(7) Camila Osorio vs Nao Hibino

Reka-Luca Jani vs Eva Vedder

Carol Zhao vs Elisabetta Cocciaretto

Elina Avanesyan vs (2/WC) Marie Bouzkova