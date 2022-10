Andreas Seppi chiuderà la sua carriera a Ortisei. Esordirà martedì 25 ottobre

Grande notizia per gli appassionati di tennis in Alto Adige: Andreas Seppi chiuderà la sua splendida carriera al torneo di casa a fine mese. Sarà lo Sparkasse Challenger Val Gardena Südtirol il suo ultimo torneo da professionista. “Andreas stamattina mi ha confermato la sua presenza al nostro torneo”, commenta felicissimo Ambros Hofer, il direttore del torneo.

Il challenger di Ortisei quest’anno si disputerà dal 24 al 30 ottobre e sarà dotato di un montepremi di 45.730 euro. Il torneo maschile giunge alla sua tredicesima edizione e Seppi è l’unico ad averlo vinto per due volte nel 2013 e nel 2014. Inoltre, ha raggiunto la finale nel 2012 e i quarti nel 2017.

In totale al torneo di casa ha un bilancio di 16 vittorie e due sconfitte. Hofer: “Sono convinto che Andreas a livello challenger sia ancora capace di dire la sua. Noi siamo contentissimi che ha decisodi chiudere la sua carriera agonistica al torneo più importante in Alto Adige.” Dello stesso parere Ellis Kasslatter, presidente del comitato organizzatore: “Siamo davvero orgogliosi che Andreas ha scelto il nostro torneo e finirà la sua carriera davanti ai suoi tifosi. Lo abbiamo sempre sperato sapendo però che Seppi ha giocato su altri palcoscenici nella sua lunga carriera.” Gli organizzatori hanno già programmato il match del primo turno di Seppi al suo ultimo torneo: Esordirà martedì 25 ottobre nel secondo match dalle ore 17 verso le ore 19.

Il 38-enne di Caldaro in settimana aveva annunciato il suo ritiro a fine stagione. Seppi attualmente occupa la posizione numero 257 del ranking mondiale, dopo essere stato per tantissimi anni al top: Il diciottesimo posto raggiunto a fine gennaio 2013 era il suo best ranking.

(Clicca per vedere l'entry list) Challenger Ortisei (MD) Inizio torneo: 24/10/2022 | Ultimo agg.: 14/10/2022 16:26 Main Draw (cut off: 226 - Data entry list: 03/10/22 - Special Exempts: 0/0)

