ATP 250 Firenze: Musetti domina McDonald, è semifinale

Lorenzo Musetti è la rockstar all’ATP 250 di Firenze. Con un’altra prestazione straordinaria domina lo statunitense Mackenzie McDonald (6-3 6-2 lo score) e si guadagna un posto in semifinale, dove aspetta il vincente di Auger-Aliassime – Nakashima. Un Lorenzo stellare, che non solo supera la cosiddetta “prova del nove” dopo la bellissima vittoria di ieri, ma che alza ancor più il livello di gioco contro un avversario temibile su questi campi veloci ma non velocissimi.

Il tennis di Musetti oggi è esploso in tutto il suo talento, scintillante e terribilmente efficace. Ha confermato il grande momento al servizio, continuo e preciso; è stato molto rapido nell’arrivare sulla palla a destra trovando ottimi appoggi e scaricando velocità con il suo braccio, con accelerazioni sia lungo linea che cross notevoli. Col rovescio ha lavorato bene la palla, sia in difesa che con i suoi strappi impressionanti, con alcune frustate che hanno lasciato letteralmente fermo Mackenzie. Dove oggi “Muso” ha sorpreso e davvero impressionato è nella qualità della risposta. McDonald non ha nemmeno servito male, ha variato gli angoli e la velocità, ma Lorenzo ha trovato impatti spettacolari, lasciando correre il braccio, entrando con “cattiveria” nella palla. Ha tirato almeno tre risposte vincenti clamorose, “agassiane” per velocità e profondità, ma mediamente ha risposto in modo aggressivo, allontanando l’avversario dal centro del campo e prendendo una splendida posizione di vantaggio. Braccio e testa. Non ricordo di aver mai visto Musetti cercare il vincente diretto in risposta con questa determinazione, segnale evidente di grande fiducia, del sentire la palla, dell’essere pronto a prendersi un rischio in momenti importanti e di realizzare un capolavoro balistico. Davvero applausi per come sia riuscito ad imporre la purezza del suo gesto con efficacia da killer sportivo.

Questo successo gli assicura il best ranking la prossima settimana (minimo il n.24), ma soprattutto regala agli appassionati un tennis vincente e bellissimo. Un Musetti sontuoso, che gioca sulle nuvole. E vedendolo giocare così, è difficile non volare insieme a lui…

Marco Mazzoni

La cronaca

Musetti inizia al servizio, la prima palla viaggia sicura come nella vittoria di ieri, anche il diritto è ben centrato, 1-0. McDonald parte con un ace, ma poi subisce la aggressività di Lorenzo, pronto a correre in avanti e cambiare ritmo con il diritto. 15-40 e due palle break per l’azzurro. Sbaglia in lunghezza un diritto di scambio l’americano, break e 2-0 Musetti. Impatta con potenza e precisione Lorenzo, non concede niente e consolida il vantaggio sul 3-0, con un parziale di 12 punti a 2. Prova a venire a rete Mackenzie, ma il tocco è rivedile e subisce il passante che lo condanna allo 0-30. Si aggrappa alla prima palla l’americano ma sul 30 pari può solo applaudire l’accelerazione mortale di rovescio lungo linea del “Muso”, gesto bellissimo ed efficace. 30-40, c’è una chance del doppio break. Con un altro diritto profondo e angolato, di prende il punto il toscano, è 4-0. McDoland si scuote, rischia tutto e si prende un paio di punti che lo portano 15-40, primo momento di difficoltà nel match per l’italiano. Un suo back di scambio atterra in corridoio, cede un turno di servizio per il 4-1. Musetti ritrova immediatamente precisione e profondità nella spinta, col diritto sposta Mackenzie, si apre il campo e affonda. Si porta 0-30, ma McDonald è salito di livello, si difende con più qualità e ai vantaggi tiene il turno di servizio, per il 4-2. L’inerzia dello scambio si è invertita in questa fase: l’americano ha avanzato la sua posizione in campo, trova con più facilità l’anticipo e si scambia a grandissimo ritmo, esattamente il tipo di tennis che predilige. Si porta 15-40, ha due palle per recuperare il secondo break. Si salva Lorenzo con un diritto potente e poi un’ottima prima al centro. Vince un game lottato Musetti, per il 5-2, un game molto importante perché ha respinto l’assalto dello statunitense al massimo della propria spinta. Musetti serve per il primo set sul 5-3. Senza problemi l’azzurro chiude al primo set point con un servizio esterno imprendibile. 6-3, un ottimo set, stoppando il tentativo di rimonta di McDonald.

McDonald inizia alla battuta il secondo parziale, vince facilmente il suo game e mette pressione in risposta a Musetti. Si ritrova sotto 15-40 l’azzurro nel secondo game. Salva la prima palla break rischiando col diritto, e la seconda con un lob delizioso. Con quattro punti di fila, molto ben giocati, si porta 1-1. Nel terzo gioco lo statunitense sbaglia sotto rete e quindi subisce un passantino di tocco di Lorenzo, perfetto. 15-40, due palle per l’allungo per il toscano. Se le gioca bene, attaccando con coraggio. Mackenzie è di nuovo in crisi servendo sul 2 pari. “Muso” vince un vero e proprio pittino sotto rete, che gli vale lo 0-30. Musetti fiuta il momento: trova una risposta di diritto lungo linea impressionante per velocità e precisione, una mazzata – in tutti i sensi – per lo 0-40, tre palle break. Con un errore di volo (su di un passante non impossibile), McDonald cede il turno di battuta, è 3-2 e servizio Musetti. Vola l’azzurro in campo, serve bene, comanda lo scambio, si prende un altro break a zero per il 5-2 con un altro rovescio straordinario in linea e poi sfruttando una stecca di diritto dell’americano. Chiude 6-2, a braccia alzate. Standing Ovation Lorenzo!

ATP Florence Lorenzo Musetti [3] Lorenzo Musetti [3] 6 6 Mackenzie McDonald Mackenzie McDonald 3 2 Vincitore: Musetti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 ace 5-2 → 6-2 M. McDonald 0-15 0-30 0-40 4-2 → 5-2 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 M. McDonald 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 3-2 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 M. McDonald 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 L. Musetti 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 M. McDonald 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 M. McDonald 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 L. Musetti 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 M. McDonald 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 4-1 → 4-2 L. Musetti 0-15 0-30 15-30 15-40 4-0 → 4-1 M. McDonald 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 3-0 → 4-0 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 ace 2-0 → 3-0 M. McDonald 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

3 ACES 30 DOUBLE FAULTS 040/50 (80%) FIRST SERVE 41/50 (82%)29/40 (73%) 1ST SERVE POINTS WON 20/41 (49%)7/10 (70%) 2ND SERVE POINTS WON 4/9 (44%)4/5 (80%) BREAK POINTS SAVED 3/7 (43%)9 SERVICE GAMES PLAYED 821/41 (51%) 1ST SERVE RETURN POINTS WON 11/40 (28%)5/9 (56%) 2ND SERVE RETURN POINTS WON 3/10 (30%)4/7 (57%) BREAK POINTS CONVERTED 1/5 (20%)8 RETURN GAMES PLAYED 912/15 (80%) NET POINTS WON 13/25 (52%)24 WINNERS 148 UNFORCED ERRORS 1236/50 (72%) SERVICE POINTS WON 24/50 (48%)26/50 (52%) RETURN POINTS WON 14/50 (28%)62/100 (62%) TOTAL POINTS WON 38/100 (38%)212 km/h MAX SPEED 200 km/h200 km/h 1ST SERVE AVERAGE SPEED 184 km/h151 km/h 2ND SERVE AVERAGE SPEED 151 km/h