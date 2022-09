Billie Jean King Cup: Italia inserita nel Gruppo A, l’esordio sarà il 9 novembre contro la Svizzera

E’ stato pubblicato il calendario della fase finale della Billie Jean King Cup, in programma a Glasgow dall’8 al 13 novembre 2022. La Nazionale italiana, capitanata da Tathiana Garbin, è stata inserita nel Gruppo A con Svizzera e Canada, formazioni che andrà ad affrontare rispettivamente mercoledì 9 e giovedì 10 con inizio alle ore 10 locali. Ricordiamo che ogni incontro sarà composto da due partite di singolare e da un doppio: mentre i singolari si disputeranno al meglio dei tre set con regolari vantaggi e tiebreak in caso di 6-6, le sfide di doppio saranno giocate con la regola del “no-ad” (punto decisivo in caso di 40-40) e con un super tie-break ai dieci punti nel terzo set.

Ad alzare il sipario sulla competizione, nella mattinata dell’8 novembre, sarà il confronto tra Australia e Slovacchia, mentre nel pomeriggio si disputerà Kazakistan-Gran Bretagna. La sfida tra Svizzera e Canada, in programma l’11 novembre (giorno dell’Armistizio), scatterà alle 11.02 locali poiché alle ore 11 saranno osservati due minuti di silenzio. Ricordiamo che accederà alle semifinali di sabato 12 novembre la prima classificata di ogni raggruppamento.

GRUPPO A: Svizzera (1), Italia, Canada

GRUPPO B: Australia (2), Slovacchia, Belgio

GRUPPO C: Spagna (3), Kazakistan, Gran Bretagna

GRUPPO D: Repubblica Ceca (4), Stati Uniti, Polonia

IL CALENDARIO DEL GRUPPO A

9 novembre – Italia vs Svizzera (ore 11 italiane)

10 novembre – Italia vs Canada (ore 11 italiane)

11 novembre – Svizzera vs Canada