ATP 250 Sofia: Il programma completo di Venerdì 30 Settembre 2022. In campo Sinner e Musetti ed il doppio Fognini-Bolelli

Questo il programma completo dei quarti di finale di singolare del torneo ATP 250 di Sofia.

Si parte con Bolelli-Fognini che saranno impegnati nella semifinale del torneo di doppio. Poi in campo Lorenzo Musetti nel pomeriggio contro Struff e non prima delle 17 Jannik Sinner cercherà di conquistare la semifinale.

Centre Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [1] Simone Bolelli / Fabio Fognini vs Fabian Fallert / Oscar Otte

2. Kamil Majchrzak vs Marc-Andrea Huesler (non prima ore: 13:00)

3. [Q] Jan-Lennard Struff vs [4] Lorenzo Musetti

4. [1] Jannik Sinner vs Aleksandar Vukic (non prima ore: 17:00)

5. Ilya Ivashka vs [5] Holger Rune