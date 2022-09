Da Parma: Ruggito di Sakkari a Parma: “Ogni match è una lotta, facile criticare da casa”

Maria Sakkari approda ai quarti di finale del Parma Ladies Open presented by Iren. Il Centrale del TC Parma si è riempito per l’incontro della campionessa greca, che con il punteggio di 3-6 6-2 6-3 si è aggiudicata una contesa da 2 ore e 36 minuti contro Arantxa Rus. Due spettatori d’eccezione hanno assistito alla sfida di secondo turno del WTA 250 – organizzato da MEF Tennis Events con il contributo del Comune di Parma -, Gianluigi Buffon e Nikolaos Sakkaris, zio di Maria che vive in Italia da più di quindici anni e Console Generale Onorario greco nel nostro Paese. Negli altri match di giornata è invece da segnalare l’uscita di scena di Sloane Stephens, che si è arresa per 7-5 2-6 7-5 a Danka Kovinic. Avanzano Lauren Davis e Ana Bogdan, vincenti contro Sara Sorribes Tormo e Anna Karolína Schmiedlova.

Sakkari: “Bisogna rispettare ogni avversaria” – “Devo riabituarmi a giocare questi match combattuti, ma sono davvero contenta perché ho vinto una partita di buon livello”. Le parole di Maria Sakkari, che dopo la lotta all’esordio contro Baindl, è stata forzata ad un altro set decisivo contro Rus. Al via da numero uno del seeding, l’atleta di Atene prosegue la caccia al secondo titolo della carriera nel circuito maggiore, l’unico successo infatti risale a Rabat 2019. A fine partita la numero 7 del mondo ha commentato anche la presenza sugli spalti di Gianluigi Buffon, venuto a sostenerla dopo l’incontro del giorno precedente: “È stato fantastico conoscerlo ed è magnifico che sia venuto, spero si sia divertito. Incontrare questi campioni è sempre qualcosa che ispira noi atleti, ringrazio il torneo per aver reso possibile tutto ciò”. In conclusione Sakkari ha poi parlato del momento del tennis femminile: “Il livello è alto e non sono d’accordo con i “giornalisti” di Twitter che non hanno una vita e se la prendono con i giocatori senza essere nella nostra posizione. È facile criticare senza sapere niente e senza sapere quanto sia difficile viaggiare senza sosta e giocare ogni settimana. Bisogna rispettare ogni tennista a prescindere dai risultati”. Ai quarti di finale sarà sfida contro una convincente Maryna Zanevska, che dopo aver superato Bronzetti, ha domato Dalma Galfi per 6-1 6-3.

I risultati di mercoledì 28 settembre

2° turno

Maria Sakkari (1) b. Arantxa Rus 3-6 6-2 6-3

Maryna Zanevska b. Dalma Galfi 6-1 6-3

Danka Kovinic b. Sloane Stephens (4) 7-5 2-6 7-5

Ana Bogdan (6) b. Anna Karolína Schmiedlova (Q) 6-2 3-6 6-3

Mayar Sherif b. Simona Waltert (Q) 6-3 7-6(1)

Lauren Davis b. Sara Sorribes Tormo 3-6 6-4 7-5