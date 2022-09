La schiettezza di Fabio Fognini

Non è facile essere schietti quando si perde una partita e giustificare una cattiva prestazione.

Fabio Fognini dai social non ha trovato scuse per la sconfitta subita ieri nel primo turno del torneo ATP 250 di Sofia contro l’autraliano Vukic.

Dichiara Fabio: “A prescindere dalle paroline troppo pesanti….questa sera hanno ragione i miei Haters….ho fatto cacare”.