Matteo Berrettini e l’emozione di ricevere consigli da Roger Federer: “E’ per Federer che gioco a tennis” (con il video del match con Auger)

Matteo Berrettini : “E’ sempre una grande battaglia ogni volta che affronto Felix. E’ un grandissimo giocatore, nel tiebreak ho dovuto tirar fuori il mio tennis migliore.

E’ per Federer che gioco a tennis. Forse non lo sa, ma quando lui giocava a Roma io da bambino provavo a entrare di nascosto sul Centrale per vederlo perché non avevo il biglietto. Era il mio idolo già allora.

Mi vengono ancora i brividi a pensare che tutto quello che ho fatto mi ha portato a meritare di essere qui: è bello” diceva.

Roger mi ha detto, ad esempio, quando vado in corsa sul rovescio di colpire non sempre solo in slice, anche se mi ha fatto i complimenti per come lo gioco. Cose tecniche che lui vede e che gli fa piacere condividere”.