ATP 250 Sofia, Tel Aviv e Seoul: I risultati con il dettaglio delle Qualificazioni. Seppi e Nardi al turno decisivo. Out gli altri 4 azzurri

ATP 250 Tel Aviv (Israele)

Luca Nardi, n.143 ATP e terza testa di serie, ha sconfitto 63 61 il russo Andrey Chepelev, n.348 del ranking nel primo turno delle qualificazioni del torneo ATP 250 di Tel Aviv.

Per conquistarsi un posto nel main draw dovrà battere Edan Leshem, n.443 del ranking, in tabellone nelle qualificazioni grazie ad una wild card. L’israeliano ha sorpreso 63 61 Lorenzo Giustino, n.246 ATP e settima testa di serie.

Sconfitto anche Roberto Marcora, n.623 ATP, in gara con il ranking protetto. Non è stato fortunato nel sorteggio il tennista lombardo, battuto 63 62 dal britannico Liam Broady, n.140 ATP e prima testa di serie delle “quali”.

ATP 250 Sofia (Bulgaria)

Andreas Seppi, n.249 del ranking e sesta testa di serie delle “quali”, ha superato il primo turno delle quali dopo la vittoria per 64 62 contro il bulgaro Alexander Donski (n.591 ATP, in tabellone con una wild card) e nella sfida che vale l’ingresso nel main draw affronterà il francese testa di serie n. 3 Geoffrey Blancaneaux (n. 139, nessun precedente).

Sconfitte, invece, per gli altri due italiani in tabellone. Stefano Travaglia (n.193 ATP), partito come quarta testa di serie, è stato costretto al ritiro per un problema fisico mentre si trovava in svantaggio 5-0 nel primo set contro lo svedese Dragos Nicoale Madaras, n.292 del ranking. Salvatore Caruso (n. ATP e settima testa di serie) ha invece ceduto 76(4) 64 alla wild card di casa Petr Nestero (n.884 del ranking).

ATP Sofia Ugo Humbert [1] Ugo Humbert [1] 6 6 Ernests Gulbis Ernests Gulbis 3 2 Vincitore: Humbert Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 U. Humbert 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-2 → 6-2 E. Gulbis 15-0 15-15 15-30 df 15-40 df 4-2 → 5-2 U. Humbert 0-15 df 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 E. Gulbis 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 3-1 → 3-2 U. Humbert 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 E. Gulbis 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 U. Humbert 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 2-0 E. Gulbis 0-15 df 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 U. Humbert 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 E. Gulbis 15-0 30-0 40-0 ace 5-2 → 5-3 U. Humbert 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 E. Gulbis 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 4-1 → 4-2 U. Humbert 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 E. Gulbis 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 U. Humbert 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-1 → 2-1 E. Gulbis 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

1. [1] Ugo Humbertvs Ernests Gulbis

2. [WC] Alexander Donski vs [6] Andreas Seppi



ATP Sofia Alexander Donski Alexander Donski 4 2 Andreas Seppi [6] Andreas Seppi [6] 6 6 Vincitore: Seppi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 A. Seppi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-5 → 2-6 A. Donski 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 1-5 → 2-5 A. Seppi 15-0 30-15 40-15 1-4 → 1-5 A. Donski 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-4 → 1-4 A. Seppi 15-0 40-0 ace ace 0-3 → 0-4 A. Donski 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-2 → 0-3 A. Seppi 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 0-2 A. Donski 0-15 0-30 df 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Seppi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 A. Donski 15-0 15-15 df 30-15 ace 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 4-4 → 4-5 A. Seppi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 A. Donski 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 3-3 → 4-3 A. Seppi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 A. Donski 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 df 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 A. Donski 40-15 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 df 40-A 2-0 → 2-1 A. Seppi 0-15 0-30 df 15-30 15-40 1-0 → 2-0 A. Donski 0-15 df 15-15 ace 15-30 30-30 ace 40-30 ace 0-0 → 1-0

3. [WC] Petr Nesterov vs [7] Salvatore Caruso



ATP Sofia Petr Nesterov Petr Nesterov 7 6 Salvatore Caruso [7] Salvatore Caruso [7] 6 4 Vincitore: Nesterov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 P. Nesterov 15-0 30-0 ace 40-0 5-4 → 6-4 S. Caruso 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 P. Nesterov 15-0 30-0 4-3 → 5-3 S. Caruso 15-0 30-0 30-15 df 40-15 4-2 → 4-3 P. Nesterov 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 S. Caruso 15-0 30-0 3-1 → 3-2 P. Nesterov 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 S. Caruso 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 P. Nesterov 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 1-0 → 2-0 S. Caruso 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 3-2* 4-2* 4*-3 5*-3 5-4* 6-4* 6-6 → 7-6 S. Caruso 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 6-5 → 6-6 P. Nesterov 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-5 → 6-5 S. Caruso 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-5 → 5-5 P. Nesterov 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-4 → 4-5 S. Caruso 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-4 → 4-4 P. Nesterov 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 2-4 → 3-4 S. Caruso 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 P. Nesterov 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 2-3 S. Caruso 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 P. Nesterov 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 S. Caruso 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 P. Nesterov 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

4. [2] Jan-Lennard Struff vs [Alt] Aziz Dougaz



ATP Sofia Jan-Lennard Struff [2] Jan-Lennard Struff [2] 6 6 Aziz Dougaz Aziz Dougaz 3 2 Vincitore: Struff Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 J. Struff 15-0 30-0 ace 40-0 5-2 → 6-2 A. Dougaz 15-0 30-0 ace 30-15 ace 5-1 → 5-2 J. Struff 15-0 40-0 4-1 → 5-1 A. Dougaz 15-0 ace 30-0 40-0 4-0 → 4-1 J. Struff 15-0 30-0 40-0 ace 3-0 → 4-0 A. Dougaz 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 df 2-0 → 3-0 J. Struff 40-30 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 A. Dougaz 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 J. Struff 15-0 30-0 ace 40-0 5-3 → 6-3 A. Dougaz 15-15 40-15 ace ace 5-2 → 5-3 J. Struff 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 4-2 → 5-2 A. Dougaz 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 J. Struff 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 A. Dougaz 0-15 0-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 J. Struff 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 A. Dougaz 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 J. Struff 15-0 ace 40-0 0-0 → 1-0

Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Filip Cristian Jianu vs [5] Altug Celikbilek



ATP Sofia Filip Cristian Jianu Filip Cristian Jianu 6 4 7 Altug Celikbilek [5] Altug Celikbilek [5] 1 6 6 Vincitore: Jianu Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 3*-1 4-1* 5-1* 5*-2 6*-2 6-6 → 7-6 A. Celikbilek 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 6-5 → 6-6 F. Cristian Jianu 15-0 30-0 ace 40-0 5-5 → 6-5 A. Celikbilek 0-15 0-30 15-30 ace 40-30 5-4 → 5-5 F. Cristian Jianu 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 A. Celikbilek 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 F. Cristian Jianu 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 A. Celikbilek 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 F. Cristian Jianu 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 A. Celikbilek 15-0 30-0 2-1 → 2-2 F. Cristian Jianu 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 A. Celikbilek 0-15 df 0-30 df 15-30 0-1 → 1-1 F. Cristian Jianu 0-15 0-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Celikbilek 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 4-5 → 4-6 F. Cristian Jianu 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 A. Celikbilek 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 F. Cristian Jianu 15-0 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 A. Celikbilek 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 F. Cristian Jianu 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-2 → 3-2 A. Celikbilek 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 1-2 → 2-2 F. Cristian Jianu 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 A. Celikbilek 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 0-2 F. Cristian Jianu 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 A. Celikbilek 15-0 15-15 15-30 15-40 5-1 → 6-1 F. Cristian Jianu 15-0 ace 15-15 30-15 4-1 → 5-1 A. Celikbilek 15-0 30-0 40-0 4-0 → 4-1 F. Cristian Jianu 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 3-0 → 4-0 A. Celikbilek 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-0 → 3-0 F. Cristian Jianu 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 A. Celikbilek 0-15 15-15 15-30 15-40 df 0-0 → 1-0

2. [3] Geoffrey Blancaneaux vs Robin Haase



ATP Sofia Geoffrey Blancaneaux [3] Geoffrey Blancaneaux [3] 4 6 6 Robin Haase Robin Haase 6 1 3 Vincitore: Blancaneaux Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 R. Haase 0-15 0-30 0-40 5-3 → 6-3 G. Blancaneaux 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 R. Haase 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 ace 4-2 → 4-3 G. Blancaneaux 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-2 → 4-2 R. Haase 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 G. Blancaneaux 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-1 → 2-2 R. Haase 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 40-A df 1-1 → 2-1 G. Blancaneaux 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 R. Haase 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 G. Blancaneaux 15-0 30-0 40-0 ace 5-1 → 6-1 R. Haase 0-15 df 15-15 30-15 30-30 df 40-30 ace 5-0 → 5-1 G. Blancaneaux 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-0 → 5-0 R. Haase 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 3-0 → 4-0 G. Blancaneaux 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 R. Haase 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 1-0 → 2-0 G. Blancaneaux 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 R. Haase 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 G. Blancaneaux 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace ace 3-5 → 4-5 R. Haase 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 G. Blancaneaux 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 ace 2-4 → 3-4 R. Haase 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 G. Blancaneaux 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 df 1-3 → 2-3 R. Haase 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 G. Blancaneaux 0-15 15-15 ace 30-15 ace 30-30 30-40 1-1 → 1-2 R. Haase 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 G. Blancaneaux 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 1-0

3. [4] Stefano Travaglia vs [Alt] Dragos Nicolae Madaras



ATP Sofia Stefano Travaglia [4] • Stefano Travaglia [4] 0 0 Dragos Nicolae Madaras Dragos Nicolae Madaras 15 5 Vincitore: Madaras Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 S. Travaglia 0-15 0-5 D. Nicolae Madaras 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 0-4 → 0-5 S. Travaglia 0-15 0-30 0-40 df 0-3 → 0-4 D. Nicolae Madaras 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 S. Travaglia 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 0-1 → 0-2 D. Nicolae Madaras 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 0-0 → 0-1

4. Mirza Basic vs [8] Alexey Vatutin



ATP Sofia Mirza Basic Mirza Basic 7 6 Alexey Vatutin [8] Alexey Vatutin [8] 5 1 Vincitore: Basic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 M. Basic 15-0 30-15 40-15 5-1 → 6-1 A. Vatutin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-0 → 5-1 M. Basic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-0 → 5-0 A. Vatutin 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-0 → 4-0 M. Basic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 A. Vatutin 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 M. Basic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 A. Vatutin 0-15 15-15 15-30 15-40 df 6-5 → 7-5 M. Basic 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 A. Vatutin 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 4-5 → 5-5 M. Basic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 3-5 → 4-5 A. Vatutin 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 M. Basic 0-15 15-15 15-30 40-30 2-4 → 3-4 A. Vatutin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 M. Basic 15-0 30-0 ace 40-0 1-3 → 2-3 A. Vatutin 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 M. Basic 0-15 15-15 15-40 30-40 ace 1-1 → 1-2 A. Vatutin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 M. Basic 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

ATP 250 Tel Aviv (Israele) – 1° Turno Qualificazione, cemento (al coperto)

ATP Tel Aviv Daniel Cukierman Daniel Cukierman 2 6 3 Nicolas Alvarez Varona [6] Nicolas Alvarez Varona [6] 6 2 6 Vincitore: Alvarez Varona Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 N. Alvarez Varona 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 3-5 → 3-6 D. Cukierman 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 2-5 → 3-5 N. Alvarez Varona 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 2-4 → 2-5 D. Cukierman 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-4 → 2-4 N. Alvarez Varona 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 D. Cukierman 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 40-A df 1-2 → 1-3 N. Alvarez Varona 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 D. Cukierman 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 N. Alvarez Varona 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 D. Cukierman 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 N. Alvarez Varona 0-15 15-15 30-15 40-15 5-1 → 5-2 D. Cukierman 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-1 → 5-1 N. Alvarez Varona 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-0 → 4-1 D. Cukierman 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-0 → 4-0 N. Alvarez Varona 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 2-0 → 3-0 D. Cukierman 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 ace 1-0 → 2-0 N. Alvarez Varona 0-15 0-30 0-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 D. Cukierman 0-15 15-15 15-30 df 15-40 2-5 → 2-6 N. Alvarez Varona 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 df 40-30 2-4 → 2-5 D. Cukierman 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-4 → 2-4 N. Alvarez Varona 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 D. Cukierman 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-3 → 1-3 N. Alvarez Varona 15-0 30-0 40-0 ace 0-2 → 0-3 D. Cukierman 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 0-1 → 0-2 N. Alvarez Varona 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

1. [WC] Daniel Cukiermanvs [6] Nicolas Alvarez Varona

2. [WC] Edan Leshem vs [7] Lorenzo Giustino



ATP Tel Aviv Edan Leshem Edan Leshem 6 6 Lorenzo Giustino [7] Lorenzo Giustino [7] 3 1 Vincitore: Leshem Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 E. Leshem 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 L. Giustino 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 df 4-1 → 5-1 E. Leshem 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 L. Giustino 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 E. Leshem 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 L. Giustino 0-15 df 0-30 df 0-40 0-1 → 1-1 E. Leshem 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 L. Giustino 0-15 0-30 15-30 15-40 5-3 → 6-3 E. Leshem 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 5-3 L. Giustino 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 E. Leshem 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 L. Giustino 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 E. Leshem 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 L. Giustino 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-0 → 2-1 E. Leshem 15-0 30-0 ace 40-0 1-0 → 2-0 L. Giustino 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 0-0 → 1-0

3. [2] Vasek Pospisil vs Illya Marchenko



ATP Tel Aviv Vasek Pospisil [2] Vasek Pospisil [2] 7 6 Illya Marchenko Illya Marchenko 6 2 Vincitore: Pospisil Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 V. Pospisil 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 5-2 → 6-2 I. Marchenko 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-2 → 5-2 V. Pospisil 15-0 ace 30-0 40-0 ace 3-2 → 4-2 I. Marchenko 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-2 → 3-2 V. Pospisil 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 1-2 → 2-2 I. Marchenko 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 ace 1-1 → 1-2 V. Pospisil 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 I. Marchenko 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 2*-2 df 2-3* 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* 5-5* 6*-5 6-6 → 7-6 I. Marchenko 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 V. Pospisil 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 5-5 → 6-5 I. Marchenko 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 ace 5-4 → 5-5 V. Pospisil 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 I. Marchenko 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 4-3 → 4-4 V. Pospisil 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 3-3 → 4-3 I. Marchenko 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 V. Pospisil 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 I. Marchenko 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 2-1 → 2-2 V. Pospisil 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 I. Marchenko 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 V. Pospisil 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

4. [4] Alexander Shevchenko vs [Alt] Marek Gengel (non prima ore: 14:00)



ATP Tel Aviv Alexander Shevchenko [4] Alexander Shevchenko [4] 6 6 Marek Gengel Marek Gengel 4 4 Vincitore: Shevchenko Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Shevchenko 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 M. Gengel 15-0 30-15 40-15 ace 5-3 → 5-4 A. Shevchenko 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 4-3 → 5-3 M. Gengel 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 3-3 → 4-3 A. Shevchenko 15-0 40-0 2-3 → 3-3 M. Gengel 30-0 30-15 df 30-30 40-30 2-2 → 2-3 A. Shevchenko 0-15 0-30 0-40 2-1 → 2-2 M. Gengel 0-15 0-30 15-30 15-40 df 1-1 → 2-1 A. Shevchenko 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 M. Gengel 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Shevchenko 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 5-4 → 6-4 M. Gengel 0-15 0-30 df 0-40 4-4 → 5-4 A. Shevchenko 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 M. Gengel 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 A. Shevchenko 0-15 15-30 15-40 3-2 → 3-3 M. Gengel 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 A. Shevchenko 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 40-A A-40 40-40 df A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 M. Gengel 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 A. Shevchenko 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 0-1 → 1-1 M. Gengel 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

Court 1 – Ora italiana: 09:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [1] Liam Broady vs [PR] Roberto Marcora



ATP Tel Aviv Liam Broady [1] Liam Broady [1] 6 6 Roberto Marcora Roberto Marcora 3 2 Vincitore: Broady Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 L. Broady 15-0 30-0 ace 40-0 ace 5-2 → 6-2 R. Marcora 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 5-1 → 5-2 L. Broady 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-0 → 5-1 R. Marcora 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-0 → 5-0 L. Broady 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 3-0 → 4-0 R. Marcora 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 L. Broady 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 R. Marcora 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 L. Broady 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 R. Marcora 15-0 15-15 15-30 30-30 40-40 40-A 4-3 → 5-3 L. Broady 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 R. Marcora 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 df 2-3 → 3-3 L. Broady 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 1-3 → 2-3 R. Marcora 15-0 15-15 df 30-15 ace 30-30 40-30 1-2 → 1-3 L. Broady 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 R. Marcora 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 L. Broady 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0

2. Cem Ilkel vs [5] Zsombor Piros



ATP Tel Aviv Cem Ilkel Cem Ilkel 4 7 7 Zsombor Piros [5] Zsombor Piros [5] 6 6 6 Vincitore: Ilkel Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 ace 2*-4 2-5* 3-5* 4*-5 5*-5 ace 6-5* 6-6 → 7-6 C. Ilkel 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 Z. Piros 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-5 → 5-6 C. Ilkel 15-0 30-0 40-0 ace ace 4-5 → 5-5 Z. Piros 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 C. Ilkel 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 Z. Piros 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 3-4 C. Ilkel 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Z. Piros 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 C. Ilkel 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 Z. Piros 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 C. Ilkel 15-0 30-0 40-0 ace ace 0-1 → 1-1 Z. Piros 15-0 40-0 ace 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 2-3* 3-3* 4*-3 4*-4 5-4* 6-4* 6-6 → 7-6 Z. Piros 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 C. Ilkel 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 Z. Piros 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 5-4 → 5-5 C. Ilkel 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Z. Piros 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 C. Ilkel 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Z. Piros 0-15 0-30 0-40 df 15-40 2-3 → 3-3 C. Ilkel 0-15 df 15-15 ace 30-15 ace 40-15 1-3 → 2-3 Z. Piros 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 C. Ilkel 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Z. Piros 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 C. Ilkel 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Z. Piros 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 4-5 → 4-6 C. Ilkel 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 4-5 Z. Piros 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 3-5 C. Ilkel 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-4 → 3-4 Z. Piros 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 C. Ilkel 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 Z. Piros 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 C. Ilkel 15-0 15-15 15-30 15-40 df 1-1 → 1-2 Z. Piros 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 1-0 → 1-1 C. Ilkel 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

3. [3] Luca Nardi vs Andrey Chepelev (non prima ore: 12:30)



ATP Tel Aviv Luca Nardi [3] Luca Nardi [3] 6 6 Andrey Chepelev Andrey Chepelev 3 1 Vincitore: Nardi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 A. Chepelev 0-15 0-30 15-30 15-40 df 5-1 → 6-1 L. Nardi 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 A. Chepelev 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-0 → 4-1 L. Nardi 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 3-0 → 4-0 A. Chepelev 0-15 15-15 15-30 15-40 2-0 → 3-0 L. Nardi 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 A. Chepelev 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 L. Nardi 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 A. Chepelev 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 L. Nardi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 5-2 A. Chepelev 15-0 15-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 4-1 → 4-2 L. Nardi 15-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 A. Chepelev 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 L. Nardi 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 A. Chepelev 15-0 15-15 15-30 15-40 df 0-1 → 1-1 L. Nardi 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1

4. [Alt] Marius Copil vs [8] Nicholas David Ionel (non prima ore: 14:30)



ATP Tel Aviv Marius Copil Marius Copil 3 6 6 Nicholas David Ionel [8] Nicholas David Ionel [8] 6 1 4 Vincitore: Copil Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 M. Copil 15-0 ace 30-0 5-4 → 6-4 N. David Ionel 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 M. Copil 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 5-3 N. David Ionel 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 4-3 M. Copil 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 N. David Ionel 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-3 → 2-3 M. Copil 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 1-2 → 1-3 N. David Ionel 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 M. Copil 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 N. David Ionel 15-0 30-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 M. Copil 0-15 15-15 30-15 40-15 5-1 → 6-1 N. David Ionel 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-1 → 5-1 M. Copil 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-1 → 4-1 N. David Ionel 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 M. Copil 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 2-0 → 3-0 N. David Ionel 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 M. Copil 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 N. David Ionel 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 M. Copil 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 ace 30-40 df 40-40 A-40 2-5 → 3-5 N. David Ionel 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-4 → 2-5 M. Copil 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 40-30 1-4 → 2-4 N. David Ionel 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 M. Copil 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 N. David Ionel 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 M. Copil 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df df 0-1 → 0-2 N. David Ionel 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

ATP 250 Seoul (Sud Corea) – TD Qualificazione, cemento

ATP Seoul Nicolas Jarry [1] Nicolas Jarry [1] 7 6 Aleksandar Kovacevic [7] Aleksandar Kovacevic [7] 6 3 Vincitore: Jarry Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 N. Jarry 0-40 15-0 15-15 15-30 ace 30-30 ace 40-30 5-3 → 6-3 A. Kovacevic 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace ace 5-2 → 5-3 N. Jarry 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 ace 40-30 ace 4-2 → 5-2 A. Kovacevic 0-15 ace 15-15 ace 30-15 ace 30-30 ace 40-30 ace ace 4-1 → 4-2 N. Jarry 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 ace 40-30 ace 3-1 → 4-1 A. Kovacevic 0-15 ace 15-15 ace 30-15 ace 40-15 ace ace 3-0 → 3-1 N. Jarry 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 2-0 → 3-0 A. Kovacevic 0-15 ace 0-30 ace 15-30 ace 30-30 ace 30-40 ace ace 1-0 → 2-0 N. Jarry 15-0 15-15 ace 30-15 30-30 ace 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 ace 2*-0 3-0* 3-1* ace 4*-1 ace 4*-2 ace 5-2* ace 5-3* ace 5*-4 ace 5*-5 ace 6-5* 6-6* ace 7*-6 ace 6-6 → 7-6 N. Jarry 15-0 30-0 ace 40-0 ace 5-6 → 6-6 A. Kovacevic 40-15 ace 40-30 ace 40-40 ace A-40 ace ace 5-5 → 5-6 N. Jarry 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 A. Kovacevic 15-0 ace 15-15 ace 15-30 ace 30-30 ace 40-30 ace 40-40 ace A-40 ace ace 4-4 → 4-5 N. Jarry 15-0 ace 30-0 ace 30-15 ace 40-15 ace 3-4 → 4-4 A. Kovacevic 30-0 ace 30-15 ace 40-15 ace ace 3-3 → 3-4 N. Jarry 15-0 15-15 ace 15-30 ace 30-30 30-40 ace 40-40 40-A ace 40-40 A-40 ace 2-3 → 3-3 A. Kovacevic 0-15 ace 15-15 ace 30-15 ace 40-15 ace ace 2-2 → 2-3 N. Jarry 15-0 ace 15-15 ace 15-30 ace 30-30 40-30 ace 1-2 → 2-2 A. Kovacevic 0-15 df 0-30 ace 15-30 ace 30-30 ace 30-40 ace 40-40 ace A-40 ace ace 1-1 → 1-2 N. Jarry 15-0 30-0 ace 30-15 ace 30-30 ace 40-30 ace 0-1 → 1-1 A. Kovacevic 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace ace 0-0 → 0-1

1. [1] Nicolas Jarryvs [7] Aleksandar Kovacevic

2. Shintaro Mochizuki vs Yunseong Chung



ATP Seoul Shintaro Mochizuki Shintaro Mochizuki 5 4 Yunseong Chung Yunseong Chung 7 6 Vincitore: Chung Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Y. Chung 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 S. Mochizuki 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 Y. Chung 15-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 S. Mochizuki 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 Y. Chung 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 2-3 → 2-4 S. Mochizuki 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 Y. Chung 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 1-3 S. Mochizuki 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Y. Chung 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 S. Mochizuki 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Y. Chung 15-0 30-0 40-0 5-6 → 5-7 S. Mochizuki 15-0 15-15 15-30 15-40 5-5 → 5-6 Y. Chung 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 S. Mochizuki 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Y. Chung 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 S. Mochizuki 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Y. Chung 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 3-2 → 3-3 S. Mochizuki 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 Y. Chung 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 S. Mochizuki 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-1 → 2-1 Y. Chung 0-15 0-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 S. Mochizuki 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Court 13 – Ora italiana: 04:00 (ora locale: 11:00)

1. Hiroki Moriya vs [8] Yosuke Watanuki



ATP Seoul Hiroki Moriya Hiroki Moriya 6 6 2 Yosuke Watanuki [8] Yosuke Watanuki [8] 3 7 6 Vincitore: Watanuki Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 H. Moriya 0-15 0-30 15-30 15-40 2-5 → 2-6 Y. Watanuki 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 H. Moriya 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-4 → 2-4 Y. Watanuki 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-3 → 1-4 H. Moriya 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 Y. Watanuki 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 H. Moriya 15-0 15-15 30-15 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Y. Watanuki 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 1-4* 1-5* 1*-6 ace 2*-6 3-6* ace 6-6 → 6-7 Y. Watanuki 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 6-5 → 6-6 H. Moriya 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 5-5 → 6-5 Y. Watanuki 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 H. Moriya 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 Y. Watanuki 15-0 30-0 30-15 40-15 ace ace 4-3 → 4-4 H. Moriya 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Y. Watanuki 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 H. Moriya 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-1 → 3-2 Y. Watanuki 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 3-0 → 3-1 H. Moriya 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 Y. Watanuki 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 H. Moriya 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Y. Watanuki 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-3 → 6-3 H. Moriya 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Y. Watanuki 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 4-3 H. Moriya 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 Y. Watanuki 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 ace 3-1 → 3-2 H. Moriya 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Y. Watanuki 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 1-1 → 2-1 H. Moriya 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Y. Watanuki 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

ATP Seoul Ryan Peniston [3] Ryan Peniston [3] 5 2 Tung-Lin Wu [5] Tung-Lin Wu [5] 7 6 Vincitore: Wu Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 R. Peniston 15-0 15-15 15-30 15-40 2-5 → 2-6 T. Wu 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 R. Peniston 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 T. Wu 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 R. Peniston 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-2 → 1-3 T. Wu 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 R. Peniston 15-0 30-0 40-0 ace ace 0-1 → 1-1 T. Wu 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 R. Peniston 0-15 df 15-15 15-30 15-40 5-6 → 5-7 T. Wu 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 R. Peniston 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 T. Wu 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 R. Peniston 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 4-4 T. Wu 0-15 0-30 0-40 15-40 2-4 → 3-4 R. Peniston 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 1-4 → 2-4 T. Wu 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 R. Peniston 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 T. Wu 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 R. Peniston 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 T. Wu 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

1. [3] Ryan Penistonvs [5] Tung-Lin Wu