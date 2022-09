WTA 250 Tallinn: Il Mail Draw. Nessuna italiana al via

WTA 250 Tallinn – Tabellone Principale – hard

(1) Anett Kontaveit vs Xiyu Wang

Qualifier vs Tereza Martincova

Qualifier vs Shelby Rogers

(SR) Laura Siegemund vs (6) Elena Rybakina

(4) Madison Keys vs Qualifier

(WC) Karolina Muchova vs Qualifier

Claire Liu vs Ann Li

Kaia Kanepi vs (5) Jelena Ostapenko

(7) Barbora Krejcikova vs Ajla Tomljanovic

Marta Kostyuk vs Bernarda Pera

Diane Parry vs Qualifier

Xinyu Wang vs (3) Beatriz Haddad Maia

(8) Shuai Zhang vs Jil Teichmann

Donna Vekic vs (WC) Maileen Nuudi

Qualifier vs Jaqueline Cristian

(WC) Elena Malygina vs (2) Belinda Bencic