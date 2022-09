Da Genova: il brasiliano Thiago Monteiro e il bulgaro Adrian Andreev volano in semifinale. Ko l’azzurro Raul Brancaccio. “Livello altissimo nel torneo di Genova”, ha detto Thiago Monteiro

Si entra nel vivo e sono forti emozioni nella XVIII edizione dell’Aon Open Challenger – Memorial Giorgio Messina, il torneo internazionale di tennis in corso di svolgimento a Genova sui campi in terra rossa di Valletta Cambiaso. E sono ufficiali i nomi dei primi semifinalisti, avanzano Thiago Monteiro (nella foto) e Adrian Andreev.

E’ stato un match davvero quello spettacolare tra Thiago Monteiro, testa di serie numero due del torneo, e l’austriaco Sebastian Ofner: tre set appassionanti con il brasiliano che ha trascinato il pubblico genovese dopo tre ore di gioco e portando a casa il pass per la semifinale col punteggio di 6-7/6-4/7-6. “E’ stato un match molto difficile – ha raccontato Monteiro a fine gara – perché Ofner è un giocatore di grandissima qualità e lo ha dimostrato. Sono felice di andare avanti in questo torneo che è sempre di livello altissimo, ci tenevo molto e adesso sono pronto per la semifinale. Sto bene fisicamente e anche dal punto di vista dell’approccio mentale e adesso cercherò di giocarmi le mie carte fino alla fine. Devo ringraziare anche il pubblico di Genova che mi ha dato una straordinaria spinta”. Nella seconda partita della giornata il giovane bulgaro Andreev ha battuto l’italiano Raul Brancaccio in due set: 6-2/6-4.

Centrale – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [Alt] Adrian Andreev vs [2] Thiago Monteiro

2. [1/WC] Albert Ramos-Vinolas OR Andrea Pellegrino vs [4] Dusan Lajovic OR [8] Marco Cecchinato

3. [3] Dustin Brown / Andrea Vavassori vs [2] Roman Jebavy / Adam Pavlasek