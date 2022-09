Laver Cup: Niente singolare per Roger Federer? si profila un unico doppio con Rafael Nadal

Fine delle speculazioni e dei dubbi. Roger Federer giocherà alla Laver Cup, ma ci sarà una sola occasione per vedere l’ex numero uno del mondo. Lo svizzero metterà fine alla sua carriera disputando un solo incontro alla competizione, e questo duello si svolgerà venerdì in doppio, come lui stesso ha rivelato alla stampa del suo paese, a causa dei problemi fisici che sta affrontando.

“Forse potrò giocare in doppio con Rafa. Con Nadal è stato un sogno assoluto”, ha detto il 41enne svizzero, facendo dell’incontro di doppio quello che genererà più emozione e attesa per tutto il fine settimana alla O2 Arena di Londra. Il ginocchio destro di Federer gli impedisce di essere competitivo in singolare, lasciando il compito ai suoi compagni di squadra.

Matteo Berrettini prenderà il suo posto.

Federer ha anche confessato di essersi sentito sollevato e felice quando ha annunciato al mondo la fine della sua carriera. “Volevo dirlo alla mia cerchia più stretta un po’ prima, circa 48 ore prima di premere il pulsante sui social. Voi chiedete sempre di me e non volevo che mentissero!”.