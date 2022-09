Federer ringrazia i fan con un breve video

Roger Federer ha pubblicato stamattina sui propri social un breve video per ringraziare i suoi tifosi per i tantissimi messaggi ricevuti dopo l’annuncio del suo ritiro.

“Vorrei darvi un breve aggiornamento su come procedono le cose”, afferma Roger. “Grazie per tutti i messaggi che ho ricevuto negli ultimi giorni, è stato davvero emozionante. È bellissimo essere a Londra, circondato dalle persone più importanti come Mirka, i ragazzi, la mia famiglia, il mio team. Grazie di cuore, il vostro affetto e parole sono state incredibili, per me significa tantissimo. Sono qua, sto bene, mi sto allenando, …non riesco a credere di esser tornato su di un campo da tennis cercando di essere pronto a giocare ancora un ultimo match! Vi terrò aggiornati su come procede, grazie!”