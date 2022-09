Laver Cup: per la “ultima” di Roger, biglietti sul mercato secondario a oltre 7mila sterline

Follia Laver Cup? L’imminente ritiro di Roger Federer, per l’ultima volta in campo alla O2 Arena, ha scatenato un vero inferno nel mercato secondario dei biglietti. I tagliandi per l’accesso alla tre giorni londinese sono andati esauriti da mesi, appena è stata annunciata la composizione del team Europe con i celeberrimi “Fab4” tutti insieme nella squadra blu capitanata da Bjorn Borg. Ma adesso, per l’ultima apparizione ufficiale del campione svizzero, si è scatenata una vera e propria ondata di richieste che ha portato i prezzi dei biglietti in rivendita su canali non ufficiali a cifre da capogiro.

Basta fare un giro sul web, cercare sui più noti siti del settore – estremamente osteggiati dagli organizzatori degli eventi, inclusi i concerti musicali delle più note star, ma ancora non vietati – per rendersene conto. Per la giornata finale, domenica 25, quella in cui è più probabile la presenza in campo di Roger, si arriva fino a 7mila sterline, e leggendo commenti sui social la cifra sale ogni giorno e non di pochi pound, euro o dollari. Qualcuno ha scritto che alcuni possessori privati di biglietti hanno “sparato” oltre 15mila dollari per un biglietto in trattative private.

Federer intanto si è allenato sul campo, con Tsitsipas, molto sereno. Da fonti svizzere, sembra difficile che possa scendere in campo per un intero match di singolare. Si scommette su di un doppio in coppia con Rafael Nadal. Vedremo (ma non dagli spalti, a quei prezzi…).